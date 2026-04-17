La suggestion de Bagnaia pour éviter les soucis rencontrés au GP du Brésil

Le déroulement du GP du Brésil a été perturbé par plusieurs problèmes liés à la piste, endommagée par des intempéries dans les jours précédents le week-end. Entre un circuit à nettoyer, l'apparition d'un trou dans la ligne droite qui a nécessité le report du sprint ou encore un asphalte dégradé en raison duquel il a fallu raccourcir le Grand Prix, les conditions étaient particulièrement délicates.

À Goiânia, les travaux ont débuté pour refaire l'asphalte et offrir un cadre optimal l'an prochain, mais Pecco Bagnaia a tenu à se montrer rassurant. "Je me sentais en sécurité", a confié le pilote Ducati, qui a salué les efforts de l'organisation pour permettre le roulage malgré tous les éléments venus troubler le déroulement du week-end.

"Je pense qu'en tant que pilote, la piste était sympa, très agréable. Oui, il y a eu quelques soucis, mais j'ai vu d'immenses efforts pour essayer d'éviter les problèmes et essayer de nous faire rouler."

"C'est vrai que la piste n'était pas prête à nous recevoir mais on a réussi à faire un week-end normal. Ils travaillent pour l'an prochain. Mais oui, on a eu quelques soucis."

Pecco Bagnaia a également soumis sa principale proposition pour éviter de revivre une telle situation : organiser un test quelques mois avant la tenue de la course, ce qui a été fait plusieurs fois par le passé. En roulant sans la pression d'un week-end de course, les pilotes pourraient faire des suggestions sur les éléments à corriger, et garantir une situation sous contrôle au moment de venir pour la course.

"Pour l'avenir, il faut absolument faire un test au préalable. Il faut que les pilotes d'essais roulent parce que quand on arrive sur un nouveau circuit, comme en Inde, comme à Goiânia, c'est difficile."

"En Indonésie, on avait eu un test et on a compris qu'on pouvait avoir des soucis en roulant là-bas. Si on va sur un circuit avec une moto de route, on ne peut pas voir la limite et je pense qu'il faut que ça change à l'avenir."

Francesco Bagnaia (Ducati) Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"En 2022, quand on est allés en Indonésie, c'était très bien parce qu'on a compris les pneus, on a compris que ce n'était pas suffisant pour la course et qu'il fallait des changements", a rappelé Bagnaia.

Bagnaia pense que le MotoGP pourrait se contenter d'organiser une séance avec les essayeurs de chaque marque : "Pour moi, les pilotes d'essais, ça suffit. […] C'est sûrement mieux qu'y aller directement pour une course."

Le prochain circuit à rejoindre le calendrier sera Buenos Aires l'an prochain, et ses responsables ont déjà évoqué la possibilité d'organiser un test au mois de novembre.