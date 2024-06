Bastianini attendu sur une KTM la saison prochaine

Les événements des derniers jours commencent peu à peu à clarifier l'échiquier MotoGP en vue de la saison prochaine. On sait à présent que Marc Márquez devrait être officialisé par Ducati dans son équipe officielle, entraînant de fait le départ des deux autres pilotes qui étaient évalués par le constructeur italien : Jorge Martín, qui a pris les choses en main pour rapidement sceller son transfert chez Aprilia, et Enea Bastianini.

L'Italien était lui aussi en contact avec Aprilia, de même qu'avec Yamaha comme l'avait révélé son manager ces dernières semaines. Mais c'est dans un autre groupe qu'il va finalement écrire la suite de sa carrière : il s'apprête en effet à rejoindre KTM, ce que son agent a confirmé lundi soir à la radio italienne.

Le groupe Pierer Mobility, qui gère aussi bien l'équipe officielle KTM que le team Tech3 avec ses motos brandées GasGas, va changer de stratégie la saison prochaine. Le but ? Attirer des pilotes déjà confirmés, comme peut l'être Bastianini, âgé de 26 ans et actuellement dans sa quatrième année en MotoGP.

L'intérêt du groupe d'affaires dirigé par Stefan Pierer pour reprendre les deux places jusqu'à présent attribuées à l'équipe d'Hervé Poncharal n'est pas nouveau. Jusqu'à présent, le Français n'a pas voulu céder ses deux places sur la grille, bien qu'il n'ait pas manqué d'offres et que l'on ne sache pas encore quel sera l'avenir de Tech3 dans le cadre des nouveaux plans de KTM.

Une annonce de la part de KTM est attendue prochainement. Selon les informations de Motorsport.com, elle fera de Bastianini l'un des nouveaux pilotes de l'équipe qui, aujourd'hui, porte les couleurs de GasGas, et ce alors que Pedro Acosta a été officialisé dans l'équipe officielle de Mattighofen ces derniers jours et sera associé à Brad Binder, sous contrat pour plusieurs saisons.

On ne sait pas encore qui fera équipe avec Bastianini. L'une des inconnues porte sur l'avenir de Jack Miller. Actuellement dans le team d'usine KTM, l'Australien connaît une saison difficile et voit son contrat arriver à échéance à la fin de l'année. Augusto Fernández n'a pas non plus de visibilité à ce stade.

Enea Bastianini compte à ce jour cinq victoires en MotoGP, ainsi que 24 podiums et neuf pole positions. Troisième du championnat en 2022, il a été promu dans la foulée dans l'équipe officielle Ducati, où il a cependant connu une première année très compliquée, entre difficultés d'adaptation à la nouvelle moto et blessures. En meilleure forme depuis la fin de saison dernière, il a renoué avec la victoire et s'est encore mis en évidence dimanche, au Mugello, en doublant à la fois Marc Márquez et Jorge Martín dans les deux derniers tours.