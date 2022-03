Bastianini espère que sa forme ne sera pas éphémère

Charger le lecteur audio

Parmi les nombreuses surprises du Grand Prix du Qatar, la plus marquante a été le succès d'Enea Bastianini au guidon de la Ducati de la saison 2021, pendant que tous les pilotes disposant du modèle le plus récent éprouvaient des difficultés tout aussi diverses qu'inattendues. Il est naturellement trop tôt pour porter un verdict sur le niveau de chaque machine et la hiérarchie est susceptible d'évoluer, mais ce succès pose question.

Bastianini dispose d'une moto parfaitement éprouvée et qui a dominé la dernière partie de la saison 2021, tandis que la machine 2022 n'en est qu'au début de son développement et que ses pilotes n'en maîtrisent pas encore tous ses secrets, comme l'a martelé Pecco Bagnaia tout au long du week-end passé à Losail. Le vice-Champion du monde a déploré de ne pas avoir eu suffisamment de temps pour travailler sur son pilotage et ses réglages, tout en estimant que sa nouvelle moto est "meilleure que l'ancienne." Bagnaia a également voulu balayer les doutes sur le niveau du moteur, l'équipe officielle ayant finalement opté pour la version 2021 du V4, dotée d'évolutions.

Si des progrès sont attendus du côté de l'équipe officielle, les résultats auxquels Bastianini pourra prétendre tout au long de l'année avec la Ducati GP21 restent un point d'interrogation. Le pilote Gresini a-t-il fait un coup d'éclat dans le premier rendez-vous de l'année avant de rentrer dans le rang ou dispose-t-il d'une arme pour gagner tous les week-ends ? L'intéressé a du mal à se prononcer. "On ne sait pas, mais pour le moment la moto de 2021 est une très bonne moto pour moi", commente simplement Bastianini, qui n'a toujours aucune assurance de recevoir des évolutions sur sa machine.

"Quand je l'ai essayée pour la première fois à Jerez, l'année dernière, j'ai compris le potentiel de cette moto, mais je ne suis pas dans une équipe d'usine et je ne sais pas si de nouvelles pièces vont arriver pour la moto de 2021. Pour le moment, je pense que c'est une des meilleures motos et j'ai aussi une des meilleures équipes derrière moi."

Déjà monté deux fois sur le podium la saison passée avec une vieillissante Ducati datant de la saison 2019, Bastianini espère rester un prétendant aux premières places tout au long de la saison : "Je ne sais pas si on pourra être rapide partout comme on l'a été [au Qatar], mais pour le moment on a une bonne moto et aussi un bon potentiel. On a été rapides quand on est allés à Jerez, à Mandalika aussi, en Malaisie j'ai fait le record. Je vais essayer de tout le temps monter sur le podium cette année. Ce sera parfois difficile pour moi, mais on verra."

Si les questions techniques restent en suspens, Enea Bastianini devrait être en mesure de compter toute l'année sur le contexte favorable apporté par le team Gresini, à l'atmosphère familiale et aux ambitions plus modestes que l'équipe factory. "Dans mon équipe, je n'ai pas beaucoup de pression à l'heure actuelle, car je ne suis pas dans l'équipe d'usine", glisse malicieusement le premier vainqueur de l'année. "Pour le moment, les autres pilotes ont plus de pression que moi, surtout ceux qui ont la moto de 2022, mais la pression n'est pas un de mes problèmes."

Avec Léna Buffa