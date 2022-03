Bagnaia et Miller font confiance à Ducati pour le moteur

Charger le lecteur audio

Jeudi, il a été révélé que l'équipe Ducati factory avait renoncé à utiliser son moteur 2022, même s'il sera conservé par le team Pramac et Luca Marini chez VR46. Pecco Bagnaia et Jack Miller utiliseront une version intermédiaire, entre le moteur 2021 et celui prévu cette année, mais Ducati s'est agacé du traitement médiatique de cette information qui donnait l'impression d'un recul. Davide Tardozzi a perçu des critiques qu'il a qualifiées de "conneries" et Pecco Bagnaia va dans le sens de son team manager.

"Ce n'est pas vrai qu'on n'utilise pas le [moteur] 2022", a assuré le vice-Champion du monde, lui aussi sur la défensive. "On utilise juste le meilleur package possible, ce qu'on a décidé après le test de Mandalika. Je pense qu'on a l'habitude que des informations sur Ducati sortent trop vite, mais personne ne dit jamais rien sur les autres motos. Tout le monde veut tout le temps parler de la Ducati, c'est un peu bizarre."

"On a décidé d'utiliser le meilleur package pour nous et je trouve ça normal. Je préfère ce moteur et cette configuration, cela me plaît plus que l'ancienne et que le nouveau [moteur]. Je suis très content et je fais une confiance totale à mon équipe pour que ce moteur soit le meilleur."

Les journalistes ont été nombreux à questionner Bagnaia sur ce choix technique, à tel point que l'Italien a senti son équipe particulièrement visée. "Vous demandez à tous les autres pilotes d'usine s'ils ont un nouveau moteur ou une nouvelle moto ?" a-t-il questionné, confirmant néanmoins que la spécification sélectionnée pour disputer toute la saison emprunte des pièces au V4 de 2021 mais aussi à la version 2022.

"Ce n'est pas le moteur de l'an dernier et pas totalement celui de cette année. C'est un mélange. J'ai roulé avec durant les tests et j'en étais satisfait. Ce n'est pas vrai que c'est l'ancien. On a décidé de l'utiliser parce qu'on a travaillé sur plusieurs choses sur le moteur. Il représentait un gros changement et on a décidé d'utiliser celui-là parce que c'était mieux dans le test de Mandalika."

Jack Miller a également confirmé que le moteur n'est "pas un 2021, pas un 2022" et a affiché sa confiance en la décision prise par Ducati. "Ils veulent le meilleur pour nous, ils veulent que nous ayons les meilleures chances, donc j'ai confiance à 100% en leur décision", a précisé l'Australien. "Je pilote juste la moto que l'on me donne, c'est comme ça. Je ne me plains pas. Ils investissent des millions de dollars dans ce projet et je pense que ça serait idiot de ne pas nous donner le meilleur, donc je fais confiance à 100% aux décisions de tout le monde."

Bagnaia n'est "pas satisfait" de sa journée

Pecco Bagnaia

Les pilotes préfèrent maintenant oublier la question du moteur et se concentrer sur le début de la saison. Bagnaia et Miller sont tous les deux entrés dans le top 10 ce vendredi, une bonne nouvelle en vue des qualifications puisque les améliorations seront difficiles en EL3, dans une séance où la température devrait être plus élevée, mais ils n'ont pas fait une aussi forte impression que les pilotes Suzuki et Honda.

Seulement dixième, Bagnaia reconnaît qu'il espérait mieux et pense que Ducati a un peu trop négligé la performance pure ce vendredi : "Je ne suis pas satisfait de cette journée, parce qu'on a testé beaucoup de choses pour avoir une idée claire de la moto à utiliser [et] je pense qu'on n'a pas tout bien fait."

"On s'est concentrés sur ça et je ne suis pas très content des sensations sur l'avant. Peut-être que les conditions n'étaient pas les meilleures mais je suis assez confiant pour [samedi]. On sait déjà pourquoi je souffrais un peu en entrée [de courbe]. On travaille déjà sur ça et on a une idée claire de ce qu'il faut faire. Je n'étais pas 100% à l'aise dans mon pilotage aujourd'hui."

La journée de Bagnaia a également été marquée par une chute dans la première séance dont il s'est relevé frustré : "C'était juste parce que c'était les EL1. Je n'aime pas tomber comme ça en EL1. Habituellement sur cette piste, les EL1 et EL3 ne sont pas inutiles, mais ce ne sont pas les mêmes conditions qu'en course, donc il faut utiliser des pneus différents. Je suis tombé parce que le pneu avant était un peu froid. Ça peut arriver mais c'est mieux quand ce n'est pas le cas."