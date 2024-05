Bastianini "frustré" de ne pas pouvoir exprimer son rythme

Enea Bastianini est l'un des pilotes les plus rapides depuis le début du week-end au Mans, mais il peine régulièrement à le montrer. Vendredi, il a échoué à se qualifier directement en Q2 pour seulement 0"010, en payant une mauvaise stratégie dans la gestion des pneus. En délicatesse avec la gomme medium à l'avant, il n'avait pas de pneu dur dans une couverture chauffante et il a donc dû faire son tour rapide avec un tendre, perdant ainsi de la stabilité au freinage, et il a dû se contenter de la 11e place.

Ce premier écueil a été corrigé avec le meilleur temps en Q1, ce qui lui a permis d'accéder à la deuxième partie des qualifications, mais entre les drapeaux jaunes et un manque de carburant en fin de séance, Bastianini n'a pas pu faire mieux que le dixième temps, ce qui l'a relégué en quatrième ligne sur la grille de départ.

Lors du premier tour, il a été avalé par Marc Márquez mais a profité des ennuis de Pecco Bagnaia et du mauvais envol de Franco Morbidelli, ce qui lui a permis de remonter au neuvième rang. Bastianini a ensuite doublé Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio et Jack Miller, puis profité de la pénalité d'Aleix Espargaró et de la chute de Marco Bezzecchi pour prendre la quatrième place, un résultat en demi-teinte puisqu'il se savait capable de mieux.

"Je suis frustré des qualifications et de la quatrième place en course, parce qu'on a vu que [vendredi] mais aussi [samedi] que le rythme était bon, j'étais assez performant pour jouer la victoire ou le podium", a déclaré Bastianini. "J'étais très proche du podium, de Maverick [Viñales], mais c'était impossible."

Le pilote Ducati pense qu'il aurait eu de meilleures chances s'il avait pu réaliser un envol aussi spectaculaire que celui de Marc Márquez : "Mon départ n'a pas été excellent parce que je n'ai pas fait d'essai de départ. Après le warm-up, il sera important d'essayer d'en faire. On a vu que Marc a été performant et a pu se battre pour la victoire après son départ, et j'espère améliorer ça pour [la course principale]."

Bastianini est en revanche satisfait d'avoir pu doubler de nombreux pilotes, ce qui a fait de lui l'un des grands animateurs du sprint : "Je suis content parce que j'ai progressé dans les dépassements par rapport aux autres courses, c'était beaucoup plus facile pour moi."

L'autre motif de satisfaction pour Bastianini est sa deuxième place au championnat, qu'il a retrouvée après l'abandon de Bagnaia. Très régulier depuis le début de la saison, il redevient le premier poursuivant de Jorge Martín, à 28 points.