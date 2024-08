Bastianini ne se voit pas candidat au titre pour le moment

Enea Bastianini a réalisé à Silverstone une performance inédite pour lui, en gagnant pour la première fois une course sprint. Il s'est ensuite imposé dans l'épreuve principale, empochant le score maximal de 37 points, ce qui lui a permis de se hisser au troisième rang du championnat. Au cap de la mi-saison, le voici à 49 points du leader Jorge Martín et 46 de son coéquipier et double champion en titre, Pecco Bagnaia.

Avec encore dix Grands Prix à disputer et donc 370 points à distribuer, personne n'oserait pour le moment exclure le natif de Rimini des prétendants au titre, et encore moins après une performance aussi solide que celle de ce week-end anglais. Pourtant, lorsqu'il lui est demandé s'il est dans la lutte au championnat, celui-ci tempère : "En étant réaliste, je pense que pour le moment, non. Je veux me voir au sommet pendant trois ou quatre courses et, ensuite, je pourrai avoir une vision plus claire de la situation et comprendre si je pourrai faire partie des prétendants au titre."

Lire aussi : MotoGP Le rouleau compresseur Ducati continue d'écraser le championnat

"Pour le moment, je pense que je ne suis pas un prétendant au titre parce que Pecco et Jorge ont fait preuve de plus de constance que moi, à chaque course. Ces deux pilotes sont toujours devant. Moi, parfois j'ai senti des choses [qui n'allaient pas] ou j'étais derrière. Si je veux être un prétendant au titre, je dois progresser dans cette direction. [Le GP de Grande-Bretagne] est un bon point de départ mais je veux que ça continue comme ça pour le reste de la saison. Si à la fin du championnat, j'ai cette opportunité, on verra ce qu'il se passera."

"J'ai analysé la première partie [de la saison] et je ne sens pas que je suis en lice pour le moment, mais tout peut changer. Je peux en peu de temps devenir plus fort, notamment en qualifs qui est ce qui me manque le plus", pointe Bastianini, qui s'est précisément félicité de sa maîtrise des tours qualifs à Silverstone pour expliquer sa performance en course.

"Pour le moment, je préfère prendre les courses les unes après les autres et chercher la constance en qualifications car c'est ce qui m'a manqué [jusqu'ici]", souligne-t-il, conscient qu'une lutte pour le titre ne se dessine pas sur la base d'un unique Grand Prix. "Ce week-end, il y avait une bonne atmosphère, au sens où je me suis senti bien dès vendredi. On n'a pas eu de grosses modifications à faire et j'étais confiant à la fois en qualifs, au sprint et en course. Tout a donc été parfait. Il faudra voir si, quand on aura des problèmes, on arrivera à les résoudre rapidement, mais je suis confiant parce qu'on travaille bien. L'équipe sait désormais très bien ce dont j'ai besoin pour être rapide, alors tout est un peu plus simple."

Dall'Igna "accepte" les critiques

Cette domination du GP de Grande-Bretagne intervient alors que Bastianini est à mi-chemin dans sa deuxième saison en tant que pilote officiel Ducati. Sorti éprouvé de la campagne 2023, il admet se sentir plus léger à présent : "J'ai tourné la page, mais c'était déjà le cas depuis le début de l'année parce que, physiquement, je me sens beaucoup mieux. Après, il est évident que je me sens encore mieux aujourd'hui. Je me sens plus en forme et j'ai le sentiment de ne faire qu'un avec la moto, alors qu'avant j'avais toujours un peu de mal."

"L'année dernière, je l'efface parce que ça a vraiment été un désastre. La victoire est arrivée en Malaisie mais sans que je sache pourquoi. On repart d'ici", a promis le pilote italien avant de quitter l'Angleterre.

Mais avant de partir, à l'issue d'un week-end qu'il a jugé comme ayant été son meilleur en MotoGP, Bastianini n'a pas manqué d'envoyer une petite pique à Ducati. Car il n'aura échappé à personne que le classement final de ce Grand Prix est plutôt ironique par rapport aux choix faits par la direction du constructeur pour l'avenir, Bastianini ayant devancé Martín sur la ligne d'arrivée, devant Bagnaia et Marc Márquez qui leur ont été préféré pour former l'équipe officielle ces deux prochaines saisons. Ce choix, le #23 a avoué ne pas l'avoir compris.

Gigi Dall'Igna ne s'est pas dérobé face aux questions sur le sujet. "Je suis extrêmement heureux pour Enea", a assuré le directeur général de Ducati Corse à Sky Sport en Italie. "Malheureusement, nous devions choisir un pilote parmi trois, mais tous auraient mérité d'enfiler la combinaison officielle. Comme je l'ai toujours dit, cela a été un choix très difficile d'un point de vue professionnel et sportif, mais aussi d'un point de vue humain. Il est clair que je suis ici aussi pour recevoir les critiques et je les accepte, c'est normal."

Et le responsable italien n'a pas tari d'éloges pour le vainqueur de Silverstone. "Agressif et irrévérencieux, parfait pour gérer avec détermination et talent ses ressources techniques et compétitives, il a confirmé toutes ses qualités et sa grande préparation de la meilleure façon possible", a-t-il salué dans sa chronique d'après-course. "Il a prouvé qu'il en avait plus que quiconque, et cela s'est vu : dans la première partie de la course, grâce à d'excellentes qualifications, il était déjà avec les leaders, et le rythme implacable qu'il a été capable d'imposer, ainsi que ses extraordinaires remontées, lui ont permis non seulement de rouler plus vite que tout le monde, mais aussi d'être prêt lorsqu'est venu le moment de prendre la tête, et c'est ce qui s'est passé. Incroyable Enea !"

Avec Vincent Lalanne-Sicaud et Matteo Nugnes