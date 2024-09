Bastianini a perdu ses chances de remporter le sprint au départ

Comme il en a très souvent l'habitude, Enea Bastianini est remonté dans le classement en course sprint à Mandalika, pour voir l'arrivée juste derrière Pecco Bagnaia. Le vainqueur du GP d'Émilie-Romagne était cinquième sur la grille de départ et il a été doublé par Marc Márquez dès l'entame de l'épreuve, une séquence qui l'a peut-être privé de la victoire.

Même s'il a vite profité de la chute de Jorge Martín et n'a jamais compté plus de 1"354 de retard sur Bagnaia, Bastianini a dû se battre pour doubler Pedro Acosta, avant de bénéficier du passage hors de la piste de Marco Bezzecchi. Il n'a pu dépasser Márquez qu'à deux tours du but, avant de fondre sur son coéquipier, qui avait course gagnée.

"Ce n'était pas mauvais", a résumé Bastianini, néanmoins frustré par le temps perdu dans le premier tour : "Il n'y a que le départ qui a été un peu désastreux parce que j'ai perdu une position mais après, tour après tour, j'étais plus en confiance. Aujourd'hui, J'étais très fort, en particulier au freinage par rapport aux plus rapides. Je suis content."

"Peut-être qu'avec un meilleur départ, ça aurait été beaucoup plus facile de me battre pour la victoire", a-t-il reconnu. "Après, on ne sait pas si on peut gagner. Il faut se battre mais si je n'avais eu personne devant moi, j'aurais pu être plus rapide, freiner où je le voulais. Ça aurait pu être la clé pour gagner la course."

Enea Bastianini, Ducati Team Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Dans sa remontée, Bastianini a doublé Márquez sans grande difficulté... loin de sa manœuvre polémique sur Martín il y a quelques jours à Misano : "Je n'ai pas pensé à ça ! C'est un peu plus facile de doubler là que dans le virage 4 de Misano."

"J'ai essayé de doubler Marc de nombreuses fois mais ce n'est pas facile, également parce que j'ai la même moto", a ajouté Bastianini sur le site officiel du MotoGP. "[La sienne] est vieille d'un an mais c'est la même, avec les mêmes forces. Je suis entré au virage 10 j'étais bon au freinage aujourd'hui, plus que dans les autres courses. C'était beaucoup plus facile que d'autres fois."

Le rythme affiché ce samedi et la capacité de Bastianini à préserver ses pneus dans la durée en font un favori pur ce dimanche, mais il ne prend rien pour acquis : "Je pense que demain, il y aura aussi Jorge Martín dans la lutte parce qu'il avait une rythme incroyable aujourd'hui, et qu'il était parfait en qualifications. Peut-être que les conditions seront différentes. J'aurai le pneu medium à 99% à l'arrière, comme tout le monde ici. Je suis ici pour essayer de gagner et je vais essayer de gagner."

Après les points repris le dimanche et la chute de Martín ce samedi, Bastianini n'a plus que 50 points de retard sur le pilote Pramac au championnat, ce qui le relance dans la course au titre... un objectif encore très lointain pour lui : "Je suis beaucoup plus proche. 50 points, c'est peut-être mieux qu'hier, ça peut être mon objectif mais en étant réaliste, c'est un objectif un peu lointain. On verra."