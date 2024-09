Bastianini sauve un podium dans un week-end très imparfait

Un peu plus local de l'étape que la plupart des pilotes italiens puisqu'il vit à une vingtaine de kilomètres du circuit, Enea Bastianini n'a pas connu un week-end facile au GP de Saint-Marin, malgré un trophée décroché dimanche. Le pilote Ducati a une nouvelle fois fait les frais de qualifications décevantes et n'était que huitième sur la grille de départ, ce qui l'a contraint à des remontées dans chacune des deux courses au programme.

"Les qualifications ont encore été un peu compliquées pour moi", reconnaissait Bastianini samedi. "Avec le deuxième pneu, j'ai un peu souffert de l'avant. L'arrière poussait beaucoup à chaque tour. C'était impossible de faire mieux que le premier run pour moi."

Lors du sprint, Bastianini a pu remonter jusqu'à la quatrième place, en voyant l'arrivée dans le sillage de Franco Morbidelli : "Mes sensations étaient bonnes, comme dans la matinée. J'étais très proche de Frankie. J'ai essayé de le doubler vite parce que je voyais la possibilité de revenir sur Pecco [Bagnaia], mais j'ai fait une erreur. C'est comme ça."

La course principale a également posé son lot de difficultés. Bastianini a réalisé un très bon début d'épreuve, remontant au quatrième rang avant l'averse. La chute de Franco Morbidelli et le passage par les stands de Jorge Martín lui ont offert la deuxième place, mais il a été doublé par le futur vainqueur Marc Márquez et les pilotes KTM. Bastianini a pu reprendre l'avantage sur Brad Binder puis Jack Miller et il a un temps envisagé de combler l'écart qui le séparait de Pecco Bagnaia, avant de devoir relâcher en fin d'épreuve.

"Je suis content du podium parce que [pendant le warm-up], mes sensations n'étaient pas bonnes", a expliqué Bastianini au site officiel du MotoGP. "J'ai pris le départ sans y penser, en étant concentré. la course a été un peu compliquée parce qu'au bout de quelques tours, il a commencé à pleuvoir un peu. J'ai essayé de réduire l'écart avec Pecco parce qu'il s'était creusé une petite avance."

Enea Bastianini Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"J'étais très proche à un moment, mais il y avait aussi le groupe derrière, avec Brad et Jack. Je me suis dit que ce serait compliqué de gagner, d'autant que j'avais le tendre à l'arrière. C'était bien au début mais j'ai un peu souffert à la fin."

"J'ai un peu souffert de l'arrière, surtout sur le côté gauche", a ajouté Bastianini en conférence de presse. "Je perdais du temps en sortie de courbe. J'ai décidé d'être prudent. Je suis sorti de la piste au virage 12 à huit ou neuf tours de la fin. Après ce gros risque, j'ai compris que la troisième place pouvait être bonne dans cette course. J'ai appris de cette situation pour la prochaine course."

Un travail à faire sur l'exploitation des pneus

Bastianini était le seul des pilotes sur le podium à avoir opté pour le pneu tendre à l'arrière, ce qui l'a privé de rythme en fin de course, mais ses sensations avec le medium l'inquiétaient trop pour l'utiliser : "Je pense que le tendre était le meilleur choix pour moi à l'arrière parce qu'en utilisant le medium vendredi, les sensations étaient désastreuses, surtout sur l'angle gauche. J'ai préféré rester prudent et je savais quelle était la situation après le sprint."

Bastianini compte sur le test de ce lundi pour travailler sur cette gomme, afin d'être mieux préparé pour le GP d'Émilie-Romagne, qui se courra sur le même circuit à la fin de la semaine prochaine : "Je pense qu'au final, le medium était la meilleure solution parce que j'ai fini dans des conditions critiques. Je pense qu'on doit plus travailler sur ça afin d'être mieux préparés pour la deuxième manche, parce que ce sera très important d'avoir les mêmes sensations qu'avec le tendre, ou très proches."

Bastianini est revenu à 62 points de Martín au championnat ce week-end mais alors que son sprint lui avait permis de remonter à hauteur de Márquez, le succès de l'Espagnol dans la course principale le repousse à neuf points dans la lutte pour la troisième place.