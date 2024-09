Zarco : Honda a besoin d'une "révolution" au test de Misano

Douzième à l'arrivée d'un Grand Prix de Saint Marin qui aura été perturbé par la pluie et aura vu plusieurs pilotes comme Jorge Martín et ceux des Aprilia factory se faire piéger au jeu de la stratégie, Johann Zarco a mené sa LCR Honda jusqu'à un résultat lui permettant d'inscrire quatre points au championnat du monde des pilotes.

Premier pilote Honda devant Takaaki Nakagami et Stefan Bradl, le Français a conclu le week-end sur une note positive et se trouve désormais à égalité de points (21) avec le Japonais au classement. Néanmoins, le discours de Zarco au terme du Grand Prix est plutôt celui d'un pilote conscient du fait d'avoir profité de circonstances de course particulières que celui d'un pilote emballé par ce qu'il entrevoit du comportement d'une machine dont il espère tout simplement une "révolution" avec le test prévu à Misano dès ce lundi.

"Aujourd'hui, nous savions qu'il pourrait pleuvoir, je m'attendais donc à ce qu'il y ait quelques gouttes et à ce que des choses puissent arriver en course, et j'avais raison. J'ai été surpris quand j'en ai vu quelques-uns entrer au stand", a commenté Zarco au moment de revenir sur son Grand Prix.

"J'ai gagné des places et j'étais content, mais je voulais prendre un peu plus de risques quand on a eu des zones mouillées sur la piste, ce que je n'ai pas réussi à faire. J'étais trop effrayé à l'idée de chuter et de rater quelque chose. Et puis, en un ou deux tours seulement, le virage qui était un peu mouillé est devenu sec immédiatement. Ainsi, petit à petit, le rythme s'est amélioré, en tout cas il est revenu plus dans la normale."

"Je me suis retrouvé en 13e position, et je suis resté en 13e position pendant toute la course. Mais dès le départ, je n'ai pas pu faire le moindre tour sous les 1'33 et même quand la piste est redevenu bonne, après ces quelques gouttes, j'ai fait mon meilleur temps en 1'33"8, ce qui est trop lent pour être compétitif."

"La triste situation"

Zarco explique comme bien souvent la quantité d'efforts requise au guidon de la Honda pour simplement se maintenir dans un groupe en course.

"J'ai tout essayé, mais notre moto est lente, et au début de la course, dans le paquet, je n'étais pas capable de me battre. Nous dépensons deux fois plus d'énergie pour tourner et sortir des virages, donc nous devons nous battre rien que pour obtenir la vitesse, et nous ne pouvons pas suivre les autres : c'est la triste situation de cette course", détaille-t-il.

"Il est donc positif que j'aie gagné quelques points à cause de cette situation aléatoire. Mais demain [ce lundi], lors du test, j'espère que nous aurons de bonnes choses avec quelques essais sur le châssis et sur l'aéro. Je pense que pour le moteur, nous savons ce qui peut fonctionner le mieux, mais nous devons faire une révolution sur cette moto, parce qu'ici, sur cette piste, où la situation d'adhérence était très constante, j'ai vu encore plus la différence avec les autres, et on ne peut rien faire."

Zarco espère beaucoup des nouveautés de Honda, annoncées depuis de nombreuses semaines, et dont il est attendu qu'elles soient testées et validées lors du test de Misano, ce lundi. Néanmoins, le Français sait que porter trop d'espoirs sur des progrès radicaux pourrait entraîner une nouvelle déception.

"La situation qui me met un peu en colère, c'est de ne pas pouvoir me battre comme un vrai pilote", résume-t-il de manière contenue. "Je suis curieux de voir ce qui va se passer lors du test, mais je ne peux pas en attendre trop. Si ce n'est pas le cas, je serai à nouveau déçu. J'attends, donc. J'espère que les conditions seront bonnes, que nous n'aurons pas de pluie. Si ce n'est pas le cas, ce sera dommage, et nous allons rater beaucoup de tours. Mais on verra bien."

"Je ne peux pas dire ce que nous devons changer, car ce n'est pas mon travail. Je peux juste dire quel est le ressenti sur la moto, qui est qu'en essayant tout sur le style de pilotage, nous ne pouvons pas suivre les autres. Même [Álex] Rins à la fin de la course : [dans un premier temps] il ne m'a pas dépassé ; il était plus rapide, mais il avait le drapeau bleu, donc il devait rester derrière moi. Mais à la fin de la course, il m'a juste dépassé pour [se dédoubler], et j'ai pu voir une grande différence. C'est donc le meilleur retour que je puisse faire à Honda pour le moment."