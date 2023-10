Ne pas faire la course sprint, une aubaine pour Bezzecchi

Peu de pilotes ont sans doute été aussi soulagés que Marco Bezzecchi de voir que la course sprint n'aurait finalement pas lieu, à Phillip Island. Avec son annulation à une demi-heure du départ, le GP d'Australie a pris fin prématurément et le seul roulage du jour pour le pilote italien aura été ses six petits tours au warm-up. Une aubaine pour lui, opéré il y a seulement deux semaines d'une fracture de la clavicule droite.

"Je suis vraiment désolé de dire ça, mais pour moi ça a été une grande chance", a-t-il admis en accueillant la nouvelle. "C'est dommage parce que j'adore cette piste et les gens ici, et il est certain qu'ils auraient aimé qu'on leur offre un beau spectacle, mais pour ma condition physique c'est beaucoup mieux. Rouler sur piste mouillée, c'est déjà moins stressant, mais ne pas rouler du tout l'est encore moins !"

"Je m'attendais à souffrir moins ici mais j'ai au contraire beaucoup souffert, alors pouvoir récupérer pendant une journée de plus, c'est bien pour moi", a ajouté le pilote italien. "Je dois dire que l'os va mieux de jour en jour. J'ai beaucoup moins mal qu'en Indonésie, où c'était vraiment douloureux : quand je forçais sur le bras, je sentais l'os qui me faisait mal. Maintenant l'os va mieux, mais la fatigue que j'ai eue pendant le week-end en Indonésie puis ici me crée des problèmes. Le froid a aussi été difficile ici parce que j'ai eu une douleur constante tout au long de la journée, comme si quelque chose tapait toute la journée sur l'épaule, avec toujours la même intensité. C'était dur."

S'il s'est trouvé plus en difficulté physiquement que ce à quoi il s'attendait en Australie, le pilote VR46 a aussi dû composer avec une moto manquant d'agilité, ce qui a contribué à peser sur son week-end.

"Je suis un peu fatigué physiquement", admettait-il après la course de samedi. "Je m'attendais à souffrir, mais un peu moins. Je suis assez en difficulté. Je manque de force, j'ai mal au bras droit, à l'épaule. En plus, je ne suis pas tout à fait au point avec la moto et ça complique tout parce que ça devient encore plus physique de rouler."

Éprouvé physiquement, il était également déçu, même si sa sixième place à l'arrivée avait tout d'un bon résultat compte tenu des circonstances. "Ça ne change rien pour moi, franchement. Ça me fait tout autant chier. La course a été correcte, ni bonne ni mauvaise, mais j'aurais aimé en faire un peu plus", pestait-il à chaud.

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi était déçu de sa course, pourtant il n'a pas démérité.

Bien que frustré de ne pas avoir pu faire mieux, il a le mérite d'avoir terminé en tête de son groupe après avoir pris l'avantage sur les frères Márquez, Jack Miller et Aleix Espargaró dans les derniers tours. "Au début, j'ai du mal à faire tourner la moto. Je n'arrivais pas à entrer fort dans les virages, je devais entrer lentement et j'avais tendance à beaucoup faire glisser le pneu avant", a-t-il expliqué.

"Au début, quand j'ai vu que je n'arrivais pas à très bien tourner dans les virages rapides, j'ai été obligé de gérer [mes gommes] un peu plus tôt que prévu, et ça, ça ne m'a pas aidé parce que les autres se sont un peu détachés. Par contre, quand on est arrivés à la fin, j'avais très bien géré mes pneus, surtout celui de derrière, et j'étais plus rapide que les premiers, mais désormais ça ne servait plus à rien. Et puis, j'ai dû gérer mon physique pendant toute la course alors ça n'a pas été très simple."

Pas question de jouer aux héros

Samedi, le pilote italien est apparu marqué par la très grosse journée qu'il a fallu mener, avec en point d'orgue les 27 tours de la course principale. L'effort fourni le week-end dernier, pour décrocher la troisième place du sprint indonésien puis la cinquième position au Grand Prix, s'est clairement sentir et ne pas pouvoir prendre de vraie pause avant d'enchaîner n'a pas aidé.

"En partant pour l'Indonésie, je savais que ça allait être un tour de force. Mais je l'ai fait parce que pour moi, il est préférable de rester sur la moto et de ne pas perdre de temps. On l'a vu avec beaucoup de pilotes, comme Enea [Bastianini] qui a manqué pas mal de courses et qui a pris du retard", a expliqué le pilote VR46, troisième du championnat.

"Mon objectif n'était pas de venir pour jouer aux héros mais surtout pour rester sur la moto et essayer de retrouver des forces. Pour ce qui est de la douleur, je savais que j'allais souffrir, mais ça m'est égal. Avant la Thaïlande, j'aurai la chance d'avoir l'aide de Christian [son kiné, ndlr], comme ça a été le cas entre l'Indonésie, et je parle aussi tous les jours avec le Dr Porcellini [qui l'a opéré] et avec Carlo, mon préparateur. Le staff qui travaille avec moi fait un super boulot, et moi je dois essayer de récupérer au mieux."