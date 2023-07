Bezzecchi : Bagnaia et Martín sont "un petit cran devant"

Marco Bezzecchi est la surprise de la saison en MotoGP. Vainqueur sous la pluie en Argentine, le pilote VR46 a confirmé avec un succès supplémentaire en France, des performances complétées par une deuxième place au Pays-Bas, une troisième position au Portugal, ainsi qu'une pole et une victoire en course sprint à Assen. Il pointe au troisième rang au championnat, 46 points derrière Pecco Bagnaia et une unité derrière Jorge Martín.

Même s'il a prouvé aux Pays-Bas qu'il était encore capable de se battre pour les premières places avec sa Ducati version 2022 et qu'il n'a pas perdu l'espoir de se mesurer aux pilotes actuellement devant lui au championnat, Bezzecchi considère les deux autres représentants du clan Ducati légèrement au-dessus du lot.

"Le championnat est très serré parce qu'il y a beaucoup de très bons pilotes et que toutes les motos sont très rapides", explique l'Italien dans une vidéo publiée par son équipe. "Le niveau est très élevé cette année. Je pense que ce sera pire dans la deuxième partie de la saison parce que les pilotes gagnent en vitesse pendant l'année. Ce sera très dur à gérer mais pour le moment, je pense que Pecco et Jorge Martín sont peut-être un petit cran devant tout le monde. On va essayer de progresser et de nous rapprocher autant que possible."

Après huit premières courses plus qu'encourageantes cette année, Bezzecchi ne veut pas s'ajouter une pression inutile : "Mes objectifs pour la deuxième partie de la saison sont juste de continuer comme ça. Je ne veux pas me fixer un objectif particulier, juste essayer de continuer à gagner en confiance sur la moto et de me rapprocher des leaders. C'est sûr que ce sera mieux si je peux décrocher quelques podiums supplémentaires mais je n'ai pas d'objectif précis pour le moment."

Le meilleur débutant de la saison dernière réalise une campagne 2023 supérieure à ses attentes, avec de bonnes performances à presque chaque épreuve : "Cette première partie de saison a été très positive pour moi parce que j'ai pu faire de gros progrès par rapport à l'an dernier. J'ai trouvé de bonnes sensations avec la moto et toute l'équipe immédiatement, dès les essais hivernaux, et j'ai pu être assez rapide. J'ai gagné en confiance sur la moto et j'ai pu remporter ma première course, donc c'était très positif."

Marco Bezzecchi a remporté sa première course en Argentine

"Je suis surtout fier de ma première victoire, qui était mon objectif avant le début de la saison", ajoute Bezzecchi. "J'ai pu la décrocher assez tôt dans la saison, je ne m'y attendais pas mais c'est un résultat dont je suis très fier."

Bezzecchi a vu l'arrivée de six courses dans le top 6 mais a connu deux épreuves plus difficiles, sur ses terres en Italie avec la huitième place, et surtout au GP d'Espagne, où il a chuté : "Mon plus gros regret est probablement ma course à Jerez parce que j'ai eu du mal tout au long du week-end. Je suis également tombé en course, ce n'était pas une très bonne journée parce qu'il était important de prendre des points, même dans ce moment difficile."

La progression de Marco Bezzecchi suit celle de VR46, qui dispute également sa deuxième saison en MotoGP. L'équipe fondée par Valentino Rossi exploite de mieux en mieux sa Ducati, ce que Luca Marini a également confirmé avec un premier podium au États-Unis. Bezzecchi est fier du travail effectué chez VR46.

"L'équipe fait un très bon travail. Je pense qu'ils ont fait de gros progrès depuis l'an dernier. On a pu progresser dans tous les domaines, sur les courses mais aussi à la base. Tout le monde, en particulier mon équipe, a fait un très bon travail jusque-là. L'équipe de Luca est fantastique, ils sont très, très bons donc ils nous permettent de rouler de la meilleure façon possible. [...] Je pense que l'équipe mérite ces récompenses, et encore plus, donc on doit continuer comme ça. J'étais assez surpris au début mais en voyant le travail accompli pendant l'hiver, je me disais que c'était possible."

Ces bonnes performances ont braqué les projecteurs sur Marco Bezzecchi, au cœur des rumeurs sur le marché des transferts. Une promotion chez Pramac est évoquée mais le pilote donne sa préférence à une prolongation chez VR46, tout en obtenant une machine de dernière génération. L'intéressé assure rester loin de ces préoccupations et se concentrer uniquement sur la piste.

"Les questions sur mon avenir ne sont pas dures à gérer parce que j'ai une équipe fantastique derrière moi, la VR46 Riders Academy dans laquelle mon manager fait un excellent travail. Ils m'enlèvent toute la pression concernant ces questions donc je me sens assez chanceux parce que je peu me contenter de piloter et d'essayer de faire de mon mieux chaque week-end."