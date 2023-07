La domination de Ducati, fruit d'une force collective

Déjà au-dessus du lot la saison passée, Ducati ne laisse que des miettes à ses rivaux cette saison. La marque n'a laissé filer qu'un seul succès le dimanche, au profit de Honda et Álex Rins à Austin, mais Pecco Bagnaia était en tête avant de chuter. Le samedi, seul Brad Binder a privé les représentants de Ducati de victoires dans les courses sprint, à deux reprises, et la domination de la marque se constate dans tous les championnats, avec trois de ses pilotes et trois de ses équipes qui mènent la danse.

Les pilotes semblent être les premiers surpris par l'avantage de la Desmosedici. Après trois saisons faites de moments le plus souvent difficiles chez Honda, Álex Márquez a découvert la Ducati au lendemain du GP de Valence l'an dernier et a immédiatement constaté l'avantage du clan italien.

"Au test de Valence, je ne m'attendais pas à ça", a reconnu le pilote Gresini au site officiel du MotoGP. "Dès le premier tour, j'ai été assez rapide et assez en confiance sur la moto. Les doutes ont complètement disparu. Ce que l'on fait sur la moto se voit dans les chronos. Concernant les sensations que l'on a sur la moto, je n'ai plus eu cette impression de ce ne pas savoir ce qui allait se passer, tout était sous contrôle et je pouvais trouver la limite partout."

Longtemps réputée pour sa puissance, la Ducati a également gagné l'agilité qui lui faisait défaut et ne semble plus avoir de véritable faiblesse, ce qui en fait la favorite sur tous les terrains. L'évolution a été particulièrement spectaculaire au Sachsenring, circuit tortueux où Ducati ne s'était imposé qu'en 2008 avant cette année. La marque n'y a décroché que deux podiums entre 2009 et 2021, avant d'y placer deux de ses pilotes l'an passé et de survoler aisément les débats le mois dernier.

Les pilotes Ducati ont survolé la concurrence en Allemagne

Ducati a réalisé un quintuplé et a placé ses huit pilotes parmi les neuf premiers en Allemagne, des performances inédites pour le constructeur. Luca Marini a été surpris de voir une telle hégémonie sur un circuit en théorie peu favorable à sa moto. "Je ne pense pas que [c'est lié] aux pistes parce que le Sachsenring est l'une des pires pour nous", a rappelé l'Italien. "Le Mugello [où Ducati a réalisé un quadruplé] est l'une de nos meilleures pistes mais c’était bizarre de voir cet écart entre les autres et nous."

L'avantage du nombre

Selon Pecco Bagnaia, l'avantage actuel de Ducati sur les marques rivales vient surtout de la richesse des informations à disposition pour progresser. La firme de Borgo Panigale aligne huit motos quand la concurrence en a au mieux la moitié, et seulement deux dans le cas de Yamaha.

“La principale raison pour laquelle on progresse sans cesse et qu'on est toujours plus devant – et au Sachsenring, ça a été impressionnant – c'est qu'on est huit et qu'on peut progresser ensemble", a souligné le Champion en titre et leader du classement 2023.

Marini perçoit également une émulation entre les pilotes du constructeur, chose plus difficile pour une concurrence à la peine. "Entre nous, il y a aussi plus de compétition parce qu'on a plus ou moins tous la même moto et que tous les pilotes Ducati sont en grande forme en ce moment, en poussant à la limite", a estimé le demi-frère de Valentino Rossi. "Ça apporte de l'énergie, en un sens. Peut-être que les autres pilotes ont un peu de mal et que c'est un peu plus dur pour eux mentalement en ce moment.”

Álex Márquez sent aussi les effets positifs de ce travail collectif. Arrivé d'une équipe LCR qui n'a pas toujours les mêmes évolutions que la structure officielle de Honda, ce dont Álex Rins s'est rapidement plaint cette saison, le cadet des Márquez a senti que ses sensations étaient prises en compte et a pu bénéficier du travail des autres pilotes Ducati.

"C'était assez facile de s'adapter à l'usine Ducati, à leur façon de travailler pendant le week-end. On discute en permanence avec Gigi [Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse] et toute son équipe, ils viennent après toutes les séances pour écouter les pilotes dans chaque box, pour voir où il y a des problèmes ou pas, et pour voir quel pilote a plus de mal qu'un autre."

Álex Márquez profite des données des autres pilotes Ducati

"On a toutes les données", a rappelé Márquez, qui estime que Ducati sait parfaitement comment les exploiter sans s'égarer : "Avoir huit [ensemble de] données à comparer est très bon, c'est très bien mais on ne peut pas tout regarder parce qu'on pourrait finir par se perdre. Ils essaient juste d'avoir deux pilotes, par exemple Pecco et Martín, ou Pecco et Bezzecchi, qui sont les plus performants sur cette moto, et on se compare surtout à eux."

Une moto "fantastique"... mais qui peut faire mieux

Ducati règne sur le MotoGP mais a encore une marge de progrès selon Luca Marini, qui voit plusieurs pistes d'amélioration et fait confiance à la marque pour exploiter toutes les informations à sa disposition pour rendre sa machine encore plus dominatrice.

"La moto est fantastique", a souligné le pilote VR46. "Elle donne beaucoup de feedback aux pilotes et elle est très facile à utiliser, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit parfaite. Il reste beaucoup de choses à améliorer. Il faut encore qu'on travaille sur la vitesse de pointe et l'accélération. Ducati a de meilleures connaissances que les autres équipes dans ce domaine et il faut qu'on utilise nos points forts."

Car si Ducati domine, les écarts entre les constructeurs restent très faibles et Luca Marini ne prend rien pour acquis : "Les autres travaillent beaucoup et l'écart ne cesse de se réduire."

Avec Léna Buffa