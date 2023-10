Bezzecchi : pas de grosse douleur mais plusieurs bévues

Marco Bezzecchi n'a pas pu lutter pour les premières places en course sprint à Motegi mais c'est surtout sa chute en qualifications qui a marqué les esprits. Au début de la Q2, le vainqueur du GP d'Inde a été piégé au virage 12 et s'est retourné plusieurs fois dans les graviers. Il s'estime chanceux de s'en être sorti sans blessure.

"J'ai un peu mal à la cheville gauche et au genou droit mais heureusement, pas de quoi s'inquiéter", a précisé Bezzecchi, avant d'expliquer les causes de sa chute : "J'ai fait une erreur parce que je suis entré [dans un virage] un peu trop vite dans mon tour de sortie, avec un pneu qui n'était pas prêt. Enfin, disons qu'il était prêt mais j'avais été un peu plus lent dans les deux virages précédents parce que je voulais avoir un peu plus de place devant. Di Giannantonio était là et je ne voulais pas être gêné, j'étais trop près."

"Donc je l'ai laissé se détacher un peu et malheureusement, je suis ensuite entré trop fort [dans le virage] et j'ai glissé. Heureusement, j'ai pu aller chercher l'autre moto. J'avais le pneu medium à l'avant, ce qui n'est pas terrible pour cette piste, mais j'ai réussi à faire quatrième, donc ça va."

De trop nombreuses erreurs en course

Selon Bezzecchi, la douleur aux jambes "n'a pas influencé" sa course, surtout gâchée par de petites erreurs. Après un bon envol qui lui a permis de conserver sa quatrième place sur la grille de départ, il n'a pas pu désactiver son holeshot device. Avec une moto restée abaissée, il a perdu des positions dans les premiers virages et il n'était plus que septième.

"J'ai fait quelques erreurs qui m'ont causé quelques problèmes. D'abord, je n'ai pas pu désengager le holeshot device à l'avant au départ donc j'étais très lent dans les deux premiers virages et je suis passé large parce que la moto ne tournait pas. C'est ce qui a permis à [Marc] Márquez de me doubler, et c'est toujours difficile de doubler Marc parce qu'il est fort au freinage."

Bezzecchi a rapidement dépassé Johann Zarco et pensait faire de même sur Marc Márquez, mais il a commis une nouvelle bévue qui a permis au Français de repasser devant lui : "J'ai fait une autre erreur avec l'abaisseur à l'arrière. Je l'ai utilisé à un endroit où il ne fallait pas le faire et Zarco m'a doublé à cause de ça. Quelques erreurs qu'il ne fallait pas faire mais j'ai fait de mon mieux à la fin."

Bezzecchi pense que c'est cette seconde erreur qui a conditionné sa course : "S'il n'y a pas de freinage ensuite, il ne remonte pas. Il y avait un grand virage ensuite, le 6, et c'est là que Zarco m'a passé. Quand j'ai fait ce virage 6, on aurait dit une Moto2."

"Sans ça, Zarco ne m'aurait pas dépassé, je serais allé prendre Marquez tout de suite et je l'aurais dépassé", a assuré Bezzecchi. "Au lieu de ça, j'ai utilisé l'abaisseur parce que je me suis déconcentré un instant et j'ai perdu du temps. Ensuite, les autres erreurs ont été une conséquence du fait que j'essayais de revenir dès que possible."

Bezzecchi a en effet tenté un dépassement trop optimiste sur Márquez, qui a fait perdre du temps aux deux hommes. Le pilote VR46 s'est retrouvé huitième, Zarco et Aleix Espargaró en ayant eux aussi profité pour passer devant lui. Il a par la suite profité du problème sur le moteur d'Espargaró et a enfin pu doubler Márquez pour prendre la sixième place.

Sans ses multiples erreurs, l'Italien aurait peut-être pu se battre avec Pecco Bagnaia et Jack Miller pour la dernière place sur le podium : "Je ne sais pas si j'aurais été meilleur ou pas mais c'est sûr que j'aurais été avec eux."

À nouveau quatrième sur la grille de départ dimanche, Bezzecchi aura toutes ses chances pour décrocher un meilleur résultat : "Je me sens bien sur la moto donc l'objectif est d'essayer de partir encore mieux qu'aujourd'hui. J'ai pris un très bon départ mais ce n'est pas facile avec un premier virage de la sorte. L'objectif est de faire encore mieux et d'être encore plus à l'aise aux premières places."

Avec Léna Buffa