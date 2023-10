Márquez salue la "réaction" de Honda mais n'attend pas de miracle

Après plusieurs saisons difficiles et alors que Marc Márquez pourrait partir dans quelques semaines, Honda semble déterminé à corriger le tir. Les pilotes de la marque ont aperçu de nouveaux visages dans leur garage ces dernières semaines et ce week-end, un nouveau directeur technique a été nommé, Shinichi Kokubu cédant son poste à Shin Sato. Déjà encouragé par de premiers mouvements en interne à Misano, Márquez se réjouit de voir le constructeur amorcer des changements majeurs, même s'il n'a toujours pas annoncé s'il honorera son contrat ou rejoindra Gresini en 2024.

"Les changements chez Honda montrent qu'il y a une réaction", a déclaré Márquez. "Quand un projet est dans une telle situation, il faut des changements ; quand une marque n'a pas de résultats, il faut des changements au sommet. Je pense que la structure est bonne, elle est humaine et les gens travaillent beaucoup, mais nous n'étions pas sur une bonne voie récemment."

"En 2020, j'ai été absent longtemps et quand je suis revenu, j'ai réalisé que la direction prise sur la moto était différente. Ce n'est pas que cette moto était pire que les autres, parce que nous étions plus rapides en 2020 qu'en 2019, c'est que les autres ont plus progressé. Donc c'est bien que Honda réagisse, mette en place des changements et essaie de revenir au niveau de Ducati et KTM."

Il reste maintenant à savoir si ces changements ne surviennent pas trop tard pour convaincre Marc Márquez de rester, d'autant plus que l'octuple Champion du monde a conscience que le nouvel organigramme n'aura pas d'effets immédiats sur les performances de la Honda : "L'avenir nous dira si les changements sont suffisants. Quand on remplace des gens, les choses ne vont pas bien du jour au lendemain."

"Il faut du temps parce que quand on remplace quelqu'un, [la nouvelle] personne a besoin de temps pour comprendre la situation, pour apporter des idées fraîches", a détaillé Márquez. "Nous allons essayer de raccourcir ce temps autant que possible pour être performants à l'avenir."

Marc Márquez

C'est donc avec une Honda qui affiche toujours certaines limites que Márquez a dû composer ce samedi à Motegi. Auteur du meilleur temps en Q1, il a pris une septième place encourageante en qualifications et son départ lui a permis de prendre l'avantage sur Marco Bezzecchi et Johann Zarco. Il n'a pas conservé la cinquième place longtemps puisque les deux hommes ont repris l'avantage, le #93 étant en proie à une "grosse dégradation" de sa gomme arrière.

"J'étais super performant dans les quatre premiers tours mais après, j'ai commencé à sentir une certaine dégradation du pneu. J'ai eu le patinage que l'on a eu tout le week-end puis on a commencé à perdre de la motricité. C'était trop risqué dans les freinages et j'ai décidé de ralentir et de finir la course sprint. J'ai pris de gros risques dans ces quatre premiers tours, c'était comme en qualifications pour moi. Faire quatre tours de qualifications, ça va, mais pendant 12 tours c'est impossible."

Comme tous les autres pilotes, Márquez avait le tendre à l'arrière et il n'est pas encore certain de son choix pour une course principale qui s'annonce difficile puisqu'elle sera deux fois plus longue : "Si on regarde la physionomie de la course, c'était très bon au début mais de plus en pus lent, donc demain il y aura la même tendance."

Avec Oriol Puigdemont