Bagnaia en délicatesse face à Martín : "Difficile de faire plus"

Dans une course sprint dominée par Jorge Martín, qui s'affirme de plus en plus comme un prétendant au titre mondial, Pecco Bagnaia a dû s'employer pour prendre la troisième place à Motegi. Deuxième sur la grille de départ, il a perdu deux positions à l'extinction des feux, au profit des pilotes KTM, et n'a pu reprendre l'avantage sur Jack Miller qu'en toute fin d'épreuve.

"C'était important de faire un bon résultat après la chute en Inde", a souligné Bagnaia. "Ça n'a pas été facile parce que la lutte contre Jack a été assez intense. Je n'ai pas réussi à exploiter le grip offert initialement par le pneu soft pour me placer devant. Vers la fin, j'ai donc dû trouver une autre manière de le passer parce qu'il freinait vraiment fort et qu’il avait une stratégie qui fonctionne très bien quand on est en défense, c'est-à-dire de 'casser' beaucoup les virages. Il m'arrivait de me porter à sa hauteur mais en sortie il réussissait toujours à avoir un peu d'avance. C'était en tout cas important."

La lutte avec Miller a empêché Bagnaia de se mesurer à Martín et Brad Binder, mais il n'était de toute façon pas capable de suive leur rythme : "Aujourd'hui, ça aurait été difficile de faire plus. Je n'aurais pas pu faire plus parce que Jorge a été très bon dans les premiers tours. Quand il a déjà 1"8 [d’avance] au deuxième tour, c'est vraiment difficile à rattraper dans une course sprint. Et puis il m'a fallu trop de tours avant de passer Jack, j'étais plus en difficulté... Idéalement, le potentiel était plus élevé, grâce aux qualifs ce matin, mais je n'ai pas réussi à l'exploiter en course."

"Je m'attendais à avoir plus de grip", a précisé Bagnaia. "Ce matin, j'étais plus rapide avec un pneu usé. En course, je ne me suis jamais vraiment bien senti. C'est quelque chose qui peut arriver, les températures et les conditions étaient un peu différentes. Demain, il faudra sûrement mieux partir et ensuite mieux exploiter les premiers tours."

Bagnaia n'a pas pris un très bon envol mais il est pourtant satisfait des performances de sa moto dans les phases de départ, après avoir abandonné une partie des évolutions récemment lancées par Ducati : "On utilise quelque chose à mi-chemin parce que la nouvelle pièce ne convenait pas à mon style de pilotage. Je sens que c'est un bon compromis pour moi."

Martín de plus en plus redoutable... et menaçant

Cette troisième place à cinq secondes de Martín rappelle surtout à Bagnaia que lui et Ducati peuvent "faire plus" mais il ne veut pas voir la chute du GP de Catalogne comme une excuse, assurant que la douleur a perturbé "seulement Misano, pas les deux dernières manches." Il doit surtout faire face à la montée en puissance du pilote Pramac. "Ils travaillent bien, c'est certain. Est-ce qu'il est le plus fort ? Je ne sais pas."

Pecco Bagnaia

"Jorge pilote très bien en ce moment", a noté le Champion en titre. "Il est très doux et il travaille bien avec son équipe, peut-être mieux que nous. On était un peu perdus au freinage en Inde et à Misano. Maintenant, on a progressé à ce niveau et on est plus performant donc on peut retrouver les sensations que l'on avait avant et être où on doit l'être."

Pour retrouver ces fameuses sensations, Bagnaia peut voir précisément comment Martín travaille et profite de ces riches informations : "J'ai vérifié les données par rapport à Jorge en course et j'avais beaucoup de patinage à l'arrière par rapport à lui, en ligne droite aussi, et ce n'est pas normal. On doit comprendre et améliorer ça. C'est sûr que ce sera différent demain, j'en suis assez certain. On verra."

Le scénario de la course principale pourrait en effet être très différent. Il y a une semaine, Martín avait aisément remporté la course sprint mais Bagnaia était à son contact le lendemain et venait même de le doubler au moment de sa chute. L'Italien espère être capable de se mesurer à lui ce dimanche.

"Quand Jorge part devant et qu'il mène au premier virage, il est très fort en course sprint, pour attaquer à la limite et être à ce niveau pendant beaucoup de tours. Il est très fort pour ça. Je ne pense pas devoir changer ma stratégie pour la course principale, je veux continuer comme ça : notre stratégie nous a permis de faire 20 podiums en 27 courses donc on doit se concentrer pour être plus performants et plus à l'avant. Aujourd'hui, j'ai perdu deux positions au départ, on doit améliorer ça et on verra ce qu'il se passera demain."

Devancer Martín sera nécessaire pour permettre à Bagnaia de se redonner de l'air au championnat puisque les deux hommes ne sont plus séparés que par huit petits points, ce qu'il ne veut pas voir comme un mauvais signe pour défendre sa couronne mondiale : "En 2018, j'étais derrière à six courses de la fin [en Moto2] et ensuite j'ai gagné avec une course d'avance."

"Je ne pense pas au fait que l'écart se réduit au championnat mais c'est vrai qu'en ce moment, il est plus fort", a concédé Bagnaia. "On doit s'en soucier, rester calme. Demain matin, il sera important d'essayer quelque chose pendant le warm-up puis, en course, d'attaquer pour le ralentir un peu parce que je suis assez certain que si on peut le freiner dans les deux ou trois premiers tours, j'aurai de meilleures chances pour me battre. Brad est aussi très performant, ce sera différent demain."

Avec Léna Buffa