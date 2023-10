Bezzecchi dans le coup sans pouvoir se livrer à 100%

Marco Bezzecchi a vécu une première journée "pas mauvaise" à Buriram, moins de trois semaines après sa fracture de la clavicule droite. L'enchaînement des week-ends est difficile pour le pilote VR46 et il doit se ménager pendant les essais, mais il a été performant au bon moment en signant une sixième place qui lui a assuré sa qualification en Q2, après avoir pourtant longtemps été en retrait.

"Ce matin, j'ai dû un peu tout gérer parce que je ne voulais pas trop solliciter l'épaule", a commenté Bezzecchi. "Je suis parti un peu prudemment et après, j'ai passé beaucoup de temps à l'arrière, avec un pneu usé, et c'était difficile d'améliorer. C'était beaucoup mieux cet après-midi, j'ai trouvé une chose sur la moto qui m'a donné la possibilité de mieux rouler."

"Je dois encore trouver deux ou trois dixièmes en rythme de course, sincèrement, mais j'ai été vraiment rapide dans le time attack. Malheureusement, j'ai eu le drapeau jaune de Jorge [Martín]. Sinon, j'aurais probablement été premier. Je ne peux pas me plaindre. L'objectif de la journée était d'entrer en Q2 donc je suis satisfait."

Bezzecchi a progressé grâce à des changements de réglages drastiques sur sa moto, qu'il devra valider avec un run plus long en EL2 samedi matin : "C'était bizarre parce que j'ai fait deux relais, puis on a fait une modification risquée pour le time attack et je me sentais beaucoup, beaucoup mieux. Je suis curieux d'essayer ça avec des pneus usés pour voir mes sensations."

Marco Bezzecchi

"Jusque-là, je manquais d'adhérence, j'avais beaucoup de soucis de motricité, surtout à la fin du deuxième secteur et dans tout le troisième secteur. J'avais du mal à trouver la motricité dans les enchaînements, je ne reprenais pas de mètres [sur les autres]. C'était le souci. Avec le pneu neuf et les modifications que l'on a faites, je me sentais mieux mais le pneu neuf aide aussi, donc je veux voir demain."

Bezzecchi "espère" être en mesure de jouer la pole et la victoire ce week-end, mais cela pourrait s'avérer difficile avec une épaule toujours douloureuse. Il fait tout pour s'économiser en évitant de trop solliciter son bras pendant les essais.

"C'est difficile de piloter comme ça parce que c'est dur de trouver de bons réglages. Je dois toujours me contenir durant les séances, je ne peux pas attaquer à chaque tour, je dois faire des relais courts. En pilotant comme ça, c'est difficile de trouver les réglages parfaits mais en tout cas, je ne me sens pas trop mal. Le bras va mieux, j'ai très mal au cou dans les gros freinages, il y en a beaucoup ici mais c'est si je suis là, oui [je jouerai la victoire]."

La dégradation des pneus a été rapide ce vendredi et Bezzecchi ignore encore s'il sera possible de faire la course avec le pneu medium. La situation pourrait évoluer au fur et à mesure que de la gomme sera déposée en piste, et avec des motos de mieux en mieux réglées.

"Je vais l'essayer demain et je verrai. C'est difficile à dire aujourd'hui parce que ce n'est que le premier jour et comme on l'a déjà dit, les conditions de piste ne sont pas idéales, les motos ne sont pas encore au meilleur niveau donc on a besoin de plus de temps pour faire des essais, tester des choses et on verra. Si c'est possible, avec le niveau d'adhérence qui est très faible, je pense que le medium sera le bon choix."