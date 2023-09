Bezzecchi premier surpris par son avance "fantastique" en Inde

En course sprint, Marco Bezzecchi avait démontré son rythme sur le circuit de Buddh avec une superbe remontée après l'accrochage du départ. Il a frappé encore plus fort ce dimanche puisqu'il a largement dominé la course. Comme samedi, le poleman n'a pas pu résister à Jorge Martín et Pecco Bagnaia à l'extinction des feux, ces deux pilotes ayant un système plus évolué pour le départ sur leurs Ducati, mais il n'est pas resté troisième longtemps et a repris l'avantage sur ses rivaux avant la fin du premier tour.

Bezzecchi a ensuite survolé la course, avec une avance qui a grandi tout au long de l'épreuve pour atteindre les 8"649 sur un Martín très diminué physiquement en fin de course. Malgré sa démonstration, l'Italien assure qu'il a dû s'employer pour s'imposer. "C'est sûr que ce n'était pas facile", a assuré Bezzecchi en conférence de presse. "C'était vraiment, vraiment dur avec la chaleur, et tout le reste."

"Je me sentais bien sur la moto et après hier, j'étais vraiment motivé pour rebondir parce que je pense que j'aurais pu faire un peu mieux [en course sprint]. Je ne sais pas quoi, mais mieux que cinquième, c'est sûr. J'ai pris un bon départ. Je savais que Jorge et Pecco me doubleraient surement parce qu'ils ont quelque chose de plus au départ donc je suis resté calme et j'ai essayé de rester à leur contact. Quand j'ai eu la possibilité, je suis passé devant. J'ai été un peu agressif mais il fallait le faire."

"Après, j'ai juste essayé de rouler à mon rythme, d'attaquer, de gérer les pneus aussi bien que possible et les sensations étaient incroyables sur la moto donc je suis très, très content."

Bezzecchi était le premier surpris par sa très grosse avance à l'arrivée : "Je ne le savais pas parce que dans le dernier tour, le panneau indiquait six secondes. Je ne m'attendais pas à gagner avec huit secondes d'avance ! Je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais c'est fantastique. C'est toujours beau de gagner, pour un dixième aussi, mais avec huit ou neuf secondes d'avance, c'est encore mieux donc je ne peux pas me plaindre."

Trois semaines après la chute du départ à Barcelone, Bezzecchi souffre encore de la main gauche mais il n'a pas été limité à Buddh, et a même réussi à améliorer ses performances tout au long du week-end : "Je me sentais mieux au niveau de la main donc les changements de direction n'étaient pas un problème comme à Misano."

"J'aime beaucoup la piste mais sincèrement, je ne sais pas [ce qui explique cette performance]", a-t-il ajouté sur le site officiel du championnat. "Je me suis concentré sur le freinage parce que cette piste était dure pour ça. C'était difficile de ralentir la moto, l'avant se bloquait beaucoup. Je me suis beaucoup concentré sur le freinage parce que récemment, Pecco et Jorge ont fait la différence dans ces portions sur toutes les pistes."

Marco Bezzecchi félicité par son équipe après sa victoire

"Vendredi, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai souvent tiré tout droit ou je suis sorti large, et quand j'ai trouvé ça, j'ai pu avancer un peu et ça m'a offert la possibilité d'être très rapide. Samedi, j'avais déjà des sensations incroyables sur la moto et j'ai commencé à voir que je faisais un peu plus la différence face aux autres pilotes, mais Jorge était impressionnant. Ce n'était pas facile aujourd'hui donc je suis très heureux."

Un "honneur" de figurer parmi les meilleurs du championnat

Ce succès permet à Bezzecchi de revenir à 44 points de Bagnaia, qui a perdu gros avec sa chute ce dimanche. Il ignorait que son compère de la VR46 Riders Academy était parti à la faute avant de rejoindre le Parc Fermé mais il assure ne pas véritablement s'en soucier, la lutte pour le titre n'étant pas au cœur de ses préoccupations actuellement.

"L'équipe ne me l'a pas communiqué [sur le moment], je l'ai appris après la course. J'ai vu quelque chose sur l'écran géant mais je n'étais pas certain, je n'avais pas le temps de vérifier ! Ils me l'ont dit dans le Parc Fermé, je suis désolé pour lui mais je ne pense pas trop au championnat, sincèrement."

"C'est toujours bien d'être proche, de pouvoir me battre me battre avec Jorge et lui, ils sont très, très forts. C'est un honneur pour moi et je vais tout donner jusqu'à la fin de la saison. Maintenant on va au Japon, une piste que j'aime beaucoup, donc je suis impatient."

"Je ne pense pas encore au championnat parce que c'est encore très long mais en étant plus proche, je vous mentirais en disant que je n'aime pas ça", a néanmoins concédé Bezzecchi. "Pouvoir me battre avec Pecco et Jorge, Brad qui est proche aussi... Ce sont des pilotes incroyables donc c'est un honneur pour moi."