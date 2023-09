Binder a du mal à se prononcer sur les différents châssis KTM

Alors que les nouveautés testées chez Honda comme chez Yamaha n'ont pas apporté de véritable progrès selon les pilotes lundi à Misano, les marques européennes ne se reposent pas sur leurs lauriers et continuent à lancer des nouveautés. KTM avait ainsi un programmé chargé, l'équipe ayant opéré sur des questions de fond, que Sebastian Risse, directeur technique, a résumées ainsi : "Principalement châssis et moteur, et des décisions que nous voulons prendre pour l'année prochaine."

Sur la base du travail opéré en amont par Dani Pedrosa avec le test team, les titulaires ont pu évaluer de nouvelles solutions durant cette journée de roulage et valider l'orientation prise. "Nous sommes confiants à présent quant au fait que nous pourrons bientôt progresser. Certaines de ces choses pourraient être visibles dès cette année, d'autres l'année prochaine, mais nos plans pour l'avenir semblent en tout cas assez prometteurs", a salué le responsable technique, affichant toute sa confiance.

"C'était une bonne journée", a quant à lui résumé Brad Binder. "La piste était super sale dans la matinée, vraiment sale. On a profité de la première heure pour la nettoyer un peu. À part ça, c'était une journée vraiment positive. Dans la matinée, j'ai fait pas mal de tours. Dans l'après-midi aussi, j'ai testé beaucoup de choses, beaucoup de réglages. Je me sens plutôt bien, je ne peux pas vraiment me plaindre."

Binder a notamment évalué différents châssis, ayant du mal à en désigner un véritable plus efficace que les autres : "J'ai roulé avec deux ou trois cadres. Ils avaient tous du positif et du négatif. Certains tournaient un peu mieux, d'autres offraient plus d'adhérence. Je pense que ce sera bien s'ils arrivent à faire une bonne combinaison."

Le cadre le plus attendu était celui en fibre de carbone, car si Aprilia a renoncé à évaluer un châssis avec cette technologie, le pilote d'essais de KTM, Dani Pedrosa, l'avait pendant le week-end de course et les titulaires ont pu le découvrir lundi. Binder reste cependant prudent sur son apport, laissant les ingénieurs trancher.

"En fait, je ne sais pas comment il fonctionne, quand il pourrait arriver, etc. C'est un peu compliqué pour être honnête. J'ai juste roulé avec, j'ai livré mes commentaires et je pense que quand il sera prêt, on pourra l'utiliser."

Brad Binder

Binder a également consacré la dernière partie de sa journée à l'essai du pneu 2024 apporté par Michelin à l'arrière. S'il a perçu certaines améliorations, il a préféré les nuancer, la piste étant couverte de gomme à la fin du test : "J'ai essayé le pneu de développement à l'arrière à la fin. Ce n'est rien de fou. Pour moi, on a un peu plus d'adhérence sur l'angle, sur le côté gauche, mais je ne sais pas."

"C'est très dur d'avoir une compréhension dans ce test parce qu'en fin de journée, on est comme sur des rails, il y a tellement d'adhérence qu'on ne peut pas se manquer. Quand la journée avance, il faut réfléchir à deux fois à ce que l'on teste."

De l'autre côté du garage Jack Miller a préféré préserver le secret sur son programme de test. Lorsqu'il a été interrogé sur la présence d'un nouveau moteur, l'Australien a attendu quelques instants avant de finalement botter en touche : "C'est votre travail [de le découvrir], pas le mien !" s'est il amusé. "On ne cache rien, vous pouvez savoir. Vous pouvez venir voir quand vous le voulez."

Miller a surtout salué le travail de l'équipe KTM pour mener ce test au lendemain de la course : "Je crois qu'ils ont fini vers 3h00 du matin [dimanche soir] mais ils font ce qu'ils peuvent pour nous offrir les meilleures opportunités, à Brad et moi, dans le temps limité que l'on a ici à Misano."