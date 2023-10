Brad Binder piégé en fin de course : "Une petite surprise"

La dégringolade de Jorge Martín dans le dernier tour a marqué les esprits à Phillip Island, mais Brad Binder a lui aussi perdu plusieurs positions en fin de course, après avoir passé l'essentiel de l'épreuve à la deuxième place. Tout avait pourtant bien débuté pour le pilote KTM, auteur de ses plus belles qualifications en MotoGP avec la deuxième place, alors qu'il comptait deux troisièmes places comme meilleur résultat jusque-là.

"Je me sentais vraiment bien jusqu'aux trois derniers tours", a résumé Binder. "Je pense qu'on a eu de très bonnes qualifications, les meilleures de ma carrière en MotoGP, j'étais très heureux d'être en première ligne. C'était vraiment cool de me positionner en n'ayant personne devant, je ne le vis pas souvent, c'était incroyable. Le début de la course a été bon, je me sentais bien, j'essayais d'économiser les pneus autant que possible."

Binder a en effet pu conserver sa deuxième place derrière Martín, avec qui il a rapidement perdu le contact puisque le pilote Pramac avait choisi le pneu tendre à l'arrière : "Dès que nous sommes partis, j'ai vu la ligne blanche sur son pneu, donc j'ai vu qu'il avait le tendre. Je savais qu'il serait presque impossible de le suivre au début. J'ai essayé mais il a gardé ce rythme insensé jusqu'à environ dix tours de la fin, qui est le moment où j'ai vu que ça se stabilisait pour la première fois. Il a fait un très bon travail. Chapeau pour avoir fait tenir le tendre si longtemps, je pensais qu'il aurait eu du mal plus tôt."

"Son rythme était vraiment impressionnant", a noté Binder sur le site officiel du MotoGP. "Je suis un peu désolé pour lui puisqu'il a plongé comme une pierre après avoir mené toute la course."

Brad Binder a vu Jorge Martín s'échapper en fin de course

Même s'il avait un medium plus endurant, Binder a lui aussi tout fait pour préserver sa gomme, qui n'était "clairement pas fraîche" à la fin même s'il a "essayé d'être aussi propre que possible" en ne la sollicitant "jamais vraiment." Il a même constaté qu'il se montrait trop prudent quand Fabio Di Giannantonio a pris l'avantage, après les deux tiers de la course.

"Quand Diggia m'a doublé, j'ai réalisé que j'économisais trop mon pneu arrière, surtout dans le dernier secteur. Derrière lui, j'ai réalisé que je pouvais rouler plus vite sans trop le solliciter et j'ai progressé."

Binder a pu reprendre la deuxième place et a songé à la victoire puisqu'il voyait Martín commencer à souffrir avec la gestion de son pneu arrière. Il ignorait qu'il allait lui aussi glisser dans la hiérarchie : dans l'avant-dernier tour, il a été doublé coup sur coup par Johann Zarco, futur vainqueur, Di Giannantonio et Pecco Bagnaia, sans avoir anticipé ces attaques.

"Je voyais Jorge revenir vers nous, j'étais un peu excité et je me concentrais sur ça, sans vraiment penser aux trois pilotes que j'avais derrière moi. À l'épingle, quand Zarco m'a doublé, j'ai un peu relevé la moto, suffisamment pour qu'ils passent tous."

"C'était très animé", a précisé Binder. "C'était juste une surprise parce que j'étais sur la trajectoire de qualifications et j'essayais de revenir sur Jorge, donc c'était un peu surprenant. J'ai fini par perdre quelques positions et c'était difficile de les reprendre parce que les pilotes étaient étalés sur toute la piste. En étant le quatrième [du groupe], je ne savais pas où aller mais c'était quand même une course cool, j'ai pris du plaisir."

Binder n'était plus que cinquième mais il a pu doubler Martín dans le dernier virage pour terminer au pied du podium, un résultat légèrement frustrant après avoir longtemps occupé la deuxième place : "C'était un peu difficile à la fin. La quatrième place reste une quatrième place, ce sont quand même de bons points, quand même un bon résultat, mais je suis un peu désolé pour l'équipe parce que je pense que nous aurions pu faire mieux."

Brad Binder a perdu plusieurs places dans l'avant-dernier tour

Malgré cette petite déception, Binder veut retenir le bon niveau de sa KTM après avoir été le seul à s'inviter dans une lutte entre quatre pilotes Ducati, et alors qu'il n'avait pris qu'une lointaine dixième place en Australie il y a un an.

"Je pense qu'on n'est pas trop loin, on est super proches. Pour moi, à la fin ils avaient clairement un peu plus d'adhérence que nous, même si j'avais économisé mon pneu tout du long. Ils avaient ce petit plus mais je pense qu'on pouvait un peu s'y attendre parce qu'on est un peu plus agressifs que certains de nos rivaux sur les pneus."

"Dans l'ensemble c'était une bonne journée. Je sais que l'an dernier je n'avais plus de pneu à cinq tours de la fin et [cette année] j'ai pu le faire tenir jusqu'au bout en étant assez performant."

"Quand on compare la saison passée à maintenant, les progrès sont immenses", a souligné Binder. "On a fait un gigantesque pas en avant, je me sentais bien sur la moto, donc je ne vois que le positif."