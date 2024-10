La "course compliquée" de Brad Binder face aux Ducati

Le GP du Japon a une nouvelle fois offert une démonstration de Ducati. La marque italienne a décroché son dixième doublé sprint-course principale consécutif et son cinquième quintuplé le dimanche sur la même période. Pedro Acosta avait le potentiel pour leur résister mais a chuté deux fois, en tête de la course sprint et alors qu'il était deuxième le lendemain. Touché par un problème électronique samedi, Brad Binder a été en mesure de reprendre le flambeau pour KTM lors du Grand Prix.

Un bon départ a fait passer le Sud-Africain de la cinquième à la troisième place et au moment où Acosta tombait, il cédait face à Jorge Martín, avant d'être doublé par Marc Márquez. Binder a fait illusion plus longtemps face à Enea Bastianini et Franco Morbidelli, à qui il a résisté plusieurs tours, mais les deux Italiens ont fini par prendre l'avantage et il a dû se contenter de la sixième place à l'arrivée, après avoir eu de grosses difficultés à gérer son pneu avant.

"Une course compliquée", a résumé Binder. "Au début, quand j'ai essayé d'attaquer pour suivre les autres, je n'arrêtais pas de perdre l'avant, c'était super dur de le garder au sol mais au bout d'un moment, tout est rentré dans l'ordre. Mais à six ou sept tours de l'arrivée probablement, le centre du pneu était déjà complètement mort alors je patinais tout au long de la ligne droite et il était vraiment difficile d'être propre et constant car il me manquait vraiment énormément de grip quand j'étais droit."

"D'une manière générale, tout le reste était plutôt OK. Ça n'a pas du tout été la course que je voulais mais j'ai fait de mon mieux et c'est ce qu'on avait de plus aujourd'hui."

Brad Binder n'est finalement pas resté devant les représentants de Ducati Photo de: KTM Images

Sur le site officiel du MotoGP, Binder a précisé qu'il lui était "très compliqué d'avoir de la motricité d'un virage à l'autre", visiblement plus que les cinq pilotes Ducati qui l'ont devancé : "Je pense qu'aujourd'hui tout le monde a été en difficulté quand on voit à quel point les écarts ont été grands. Je crois que les [leaders] ont beaucoup plus géré leurs pneus."

Binder a également évité de prendre des risques quand il a vu Acosta tomber devant lui, après avoir lui aussi eu une alerte : "Dans le tour qui a précédé sa chute, j'ai perdu l'avant dans le même virage. Puis dans le tour suivant, je l'ai vu tomber et je me suis dit que ça n'était pas que moi. J'ai donc essayé de vraiment prendre soin [de mon pneu avant] et, au bout de six ou sept tours, c'était plus sous contrôle."

"Au final, j'ai fait ce que j'ai pu et j'ai ramené la moto à l'arrivée", a ajouté le Sud-Africain. "J'aurais adoré faire mieux que sixième mais c'est comme ça et on va juste réessayer la semaine prochaine."

Un week-end "solide" pour Miller

Sur l'autre KTM officielle, Jack Miller a hérité du statut de meilleur représentant de la marque lors du sprint, après les chutes d'Acosta et Binder, qui l'ont fait remonter en septième position. Dans le dernier tour, un contact avec Marco Bezzecchi a permis à Álex Márquez de le doubler mais il restait satisfait malgré des pneus délicats à gérer.

"J'ai pu au moins me battre quand le pneu s'est dégradé à la fin", a commenté Miller. "Il faut un peu mieux comprendre la dégradation, je ne sais pas si c'était lié au pneu, aux conditions ou à autre chose mais des deux côtés, après quatre tours sur la limite, ça ne semblait pas mauvais mais ça flottait, flottait, flottait, et je ne pouvais pas entrer franchement dans les virages sans perdre l'arrière avant d'avoir bien ralenti."

"À part ça, un résultat assez acceptable. J'ai essayé de tenir avec Frankie et Diggia mais je n'avais pas vraiment leur rythme."

Jack Miller Photo de: KTM Images

En course principale, un départ exceptionnel a fait passer Miller de la 14e à la cinquième place. "J'ai eu un excellent envol, j'ai réussi plusieurs manœuvres dans le premier tour et je me suis retrouvé avec le champ libre, ce qui était sympa", a expliqué l'Australien sur son site officiel. "J'ai pensé qu'un top 5 était possible quand j'ai doublé Marc [Márquez] dans la ligne droite opposée, mais les autres ont commencé à me doubler."

Miller a finalement dégringolé jusqu'en dixième position mais il était satisfait d'avoir pris des points dans les deux courses, ce qu'il n'a réussi que pour la cinquième fois cette année : "Tout bien considéré, des courses solides pour nous et je suis impatient d'arriver à [Phillip Island] et de tout donner en Australie."

Avec Léna Buffa