Comment Casey Stoner est devenu un phénomène à Phillip Island

Impossible de retrouver le décor singulier de Phillip Island, où courront cette semaine les pilotes MotoGP, sans repenser aux prouesses de Casey Stoner sur place. Celui qui a aujourd'hui un virage à son nom sur le circuit hôte du GP d'Australie n'a pourtant pas toujours été à l'aise à domicile. Il a fallu attendre l'édition 2007, disputée le 14 octobre juste après qu'il a validé son premier titre de champion du monde, pour le voir passer un cap décisif sur place.

"Je ne sais pas vraiment d'où c'est venu, car les premières années, pour être très honnête, je n'aimais pas le circuit", a-t-il raconté un jour dans le podcast Under the visor. "Je n'avais entendu que de super choses au sujet de Phillip Island, mais je n'y avais jamais couru avant de quitter l'Australie, donc la première fois que je l'ai vu ça devait être pour ma wild-card en 2001. Cette année-là, ça n'avait pas été trop mal, mais ensuite…"

"Dans les petites catégories, quand on ne court pas avec une moto très rapide, étant donné que c'est tellement ouvert et qu'on est à fond avec une 125cc… J'avais vraiment des difficultés à ne serait-ce que m'amuser parce que je ne trouvais pas tellement d'éléments dont je pouvais tirer avantage. J'avais donc du mal avec le circuit et je ne le trouvais pas particulièrement agréable."

Casey Stoner à Phillip Island, en 2007. Photo de: Ducati Corse

"Mais ensuite, quand j'ai commencé à y piloter une MotoGP, ça a commencé à devenir un peu plus amusant", a poursuivi Stoner. "On essaye de créer du grip partout où l'on peut. […] Essayer de trouver du grip sur la piste, surtout avec les pneus qui s'usent, m'a rappelé l'époque où je courais en dirt track, où il fallait que je trouve de l'adhérence et que je gère bien l'accélération."

"Un nouvel amour" pour Phillip Island

"Quand j'y suis allé en MotoGP, j'ai découvert un nouvel amour pour les lieux et j'ai réussi à trouver des différences dans des portions qui sont un peu effrayantes. J'essayais d'être le plus sûr possible pour moi et, en le faisant, je gagnais du temps. Il me semble donc que j'ai trouvé quelque chose sur ce circuit où d'autres ont parfois du mal et ça m'a aidé à être un petit peu au-dessus des autres. C'était vraiment chouette d'obtenir ça sur ce circuit où tout le monde veut gagner."

En 2007, Casey Stoner arrive en Australie en ayant déjà décroché le titre, trois semaines plus tôt au Japon. C'est là qu'il remporte sa première victoire à Phillip Island, devenant le premier Australien à y gagner depuis Mick Doohan.

"On ne s'attendait pas vraiment à gagner le titre au Japon", a-t-il admis. "On s'attendait à aller à Phillip Island et à faire le job là-bas, mais finalement, c'était vraiment bien de ne plus avoir la pression en allant à Phillip Island. Je n'ai probablement pas été frappé par le titre tant que la saison n'a pas été terminée, parce que j'ai toujours eu le sentiment d'avoir encore un boulot à faire, j'ai continué à prendre les courses les unes après les autres jusqu'à la fin de la saison."

Quand Casey Stoner arrive au GP d'Australie 2007, il vient de fêter son premier titre. Photo de: Ducati Corse

"Mais c'était quand même bien d'aller à Phillip Island l'esprit libéré. Ça m'a ouvert les yeux sur le lieu. Quand on y va en ayant la pression, c'est un peu comme si on avait des œillères et qu'on ne pouvait pas profiter et apprécier les lieux. Mais y aller en 2007 avec un petit peu moins de pression à l'idée de performer et d'obtenir un résultat, ça a été vraiment super. J'ai vraiment apprécié tout le week-end − c'est probablement le premier week-end MotoGP que j'ai vraiment apprécié ! C'était fantastique, le soutien qu'on a reçu était tout simplement incroyable."

"À partir de 2007, je n'ai que de très bons souvenirs là-bas. En gros, à partir du moment où j'ai piloté une MotoGP là-bas, j'en suis tombé amoureux", a conclu Stoner. Deux ans après ce premier succès, le GP d'Australie avait marqué son retour à la victoire après plusieurs mois d'absence à cause de problèmes de santé. En 2011, c'est là aussi qu'il a fêté son deuxième titre dans la liesse générale, le jour-même de son anniversaire.

En fait, après ce premier succès à Phillip Island, Stoner y est tout bonnement resté invaincu jusqu'à sa retraite, en 2012… Lui qui y était mal à l'aise autrefois a vu son nom donné au virage 3, sans doute le plus difficile à maîtriser, où des MotoGP surpuissantes et qui, à l'époque déjà y dépassaient les 250 km/h, sont poussées vers l'océan. La glisse d'un Stoner tout en contrôle dans cette portion reste un exemple pour bon nombre de pilotes aujourd'hui encore.

Casey Stoner au GP d'Australie de 2011. Photo de: Repsol Media