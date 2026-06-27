Championnat - Marco Bezzecchi relance la machine
Marco Bezzecchi a marqué ses premiers points depuis le sprint du Balaton Park ce samedi au GP des Pays-Bas. Il a inscrit un point de plus que Jorge Martín, son premier poursuivant.
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
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Après ses abandons le dimanche au GP de Hongrie, sa chute le samedi à Brno et sa suspension le lendemain, Marco Bezzecchi retrouve enfin les points à Assen ! Quatrième du sprint, l'Italien se permet même de marquer plus de points que la plupart de ses poursuivants.
Jorge Martín se retrouve à neuf points de son coéquipier, tandis que Fabio Di Giannantonio se rapproche à 22 unités. Marc Márquez pointe à 42 points et n'a plus qu'un point d'avance sur Ai Ogura. Pedro Acosta est sixième, devant Pecco Bagnaia, Raúl Fernández, Fermín Aldeguer et Álex Márquez. Les Français sont distancés, avec Fabio Quartararo 16e devant Johann Zarco.
Aprilia se donne un peu d'air au championnat des constructeurs. Son avance sur Ducati passe de cinq à dix points. KTM reste troisième devant Honda et Yamaha.
Chez les équipes, Aprilia domine aussi tandis que Ducati voit son avance sur Trackhouse passer de 27 à 13 points après le doublé de l'équipe américaine.
Championnat pilotes après le sprint du GP des Pays-Bas (10/22)
|Pos.
|Pilote
|Points
|1
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|186
|25
|31
|25
|20
|27
|14
|31
|7
|-
|6/4
|2
|J. MartínAprilia Racing Team
|177
|18
|27
|32
|13
|37
|-
|29
|4
|12
|5/5
|3
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|164
|12
|25
|13
|21
|13
|32
|18
|4
|19
|7/3
|4
|M. MárquezDucati Team
|144
|9
|25
|11
|12
|-
|-
|14
|37
|32
|4/6
|5
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|143
|17
|16
|4
|11
|19
|10
|15
|13
|29
|9/2
|6
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|133
|32
|10
|18
|6
|17
|9
|11
|29
|-
|1/9
|7
|P. BagnaiaDucati Team
|130
|8
|2
|15
|9
|9
|20
|19
|17
|28
|3/7
|8
|R. FernándezTrackhouse Racing Team
|118
|23
|6
|11
|14
|8
|6
|19
|6
|13
|12/1
|9
|F. AldeguerGresini Racing
|76
|-
|8
|5
|7
|7
|20
|12
|5
|12
|-
|10
|Á. MárquezGresini Racing
|67
|-
|13
|15
|25
|2
|12
|-
|-
|-
|-
|11
|L. MariniHonda HRC
|65
|6
|5
|12
|4
|6
|10
|3
|11
|8
|-
|12
|E. BastianiniTech 3
|59
|4
|1
|17
|8
|9
|-
|-
|9
|9
|2/8
|13
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|53
|13
|-
|4
|11
|-
|9
|5
|6
|5
|-
|14
|F. MorbidelliTeam VR46
|43
|8
|4
|2
|11
|2
|9
|2
|2
|3
|-
|15
|D. MoreiraTeam LCR
|41
|3
|3
|3
|-
|1
|7
|6
|13
|5
|-
|16
|F. QuartararoYamaha Factory Racing
|37
|2
|4
|-
|5
|15
|11
|-
|-
|-
|-
|17
|J. ZarcoTeam LCR
|34
|5
|7
|1
|11
|5
|5
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirHonda HRC
|26
|3
|-
|-
|1
|4
|3
|4
|-
|11
|-
|19
|Á. RinsYamaha Factory Racing
|12
|1
|2
|-
|-
|4
|2
|-
|3
|-
|-
|20
|J. MillerPramac Racing
|11
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|1
|8
|-
|-
|21
|T. RazgatliogluPramac Racing
|11
|-
|-
|1
|-
|3
|-
|-
|5
|2
|-
|22
|I. LecuonaGresini Racing
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|-
|23
|M. ViñalesTech 3
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|-
|1
|1
|-
|24
|A. FernándezYamaha Factory Racing
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|25
|C. CrutchlowTeam LCR
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|J. FolgerTech 3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|M. PirroGresini Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|L. SavadoriAprilia Racing Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Championnat constructeurs après le sprint du GP des Pays-Bas (10/22)
|Pos.
|Constructeur
|Points
|1
|Aprilia
|279
|32
|32
|37
|24
|37
|19
|37
|20
|29
|12
|2
|Ducati
|269
|19
|28
|22
|37
|22
|37
|23
|37
|37
|7
|3
|KTM
|165
|32
|10
|23
|14
|17
|18
|11
|29
|9
|2
|4
|Honda
|95
|9
|7
|12
|11
|10
|15
|6
|14
|11
|-
|5
|Yamaha
|51
|2
|6
|1
|5
|15
|11
|1
|8
|2
|-
Championnat équipes après le sprint du GP des Pays-Bas (10/22)
|Pos.
|Équipe
|Points
|1
|Aprilia Racing Team
|363
|43
|58
|57
|33
|64
|14
|60
|11
|12
|11
|2
|Ducati Team
|274
|17
|27
|26
|21
|9
|20
|33
|54
|60
|7
|3
|Trackhouse Racing Team
|261
|40
|22
|15
|25
|27
|16
|34
|19
|42
|21
|4
|Team VR46
|207
|20
|29
|15
|32
|15
|41
|20
|6
|22
|7
|5
|Red Bull KTM Factory Racing
|186
|45
|10
|22
|17
|17
|18
|16
|35
|5
|1
|6
|Gresini Racing
|152
|-
|21
|20
|32
|9
|32
|12
|14
|12
|-
|7
|Honda HRC
|91
|9
|5
|12
|5
|10
|13
|7
|11
|19
|-
|8
|Team LCR
|75
|8
|10
|4
|11
|6
|12
|6
|13
|5
|-
|9
|Tech 3
|66
|4
|1
|17
|8
|9
|5
|-
|10
|10
|2
|10
|Yamaha Factory Racing
|49
|3
|6
|-
|5
|19
|13
|-
|3
|-
|-
|11
|Pramac Racing
|22
|-
|-
|1
|-
|4
|1
|1
|13
|2
|-
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