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Résultats
MotoGP GP des Pays-Bas

Championnat - Marco Bezzecchi relance la machine

Marco Bezzecchi a marqué ses premiers points depuis le sprint du Balaton Park ce samedi au GP des Pays-Bas. Il a inscrit un point de plus que Jorge Martín, son premier poursuivant.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Luca Marini, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Aileron arrière de course Aprilia

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Joan Mir, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Joan Mir, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Lancer l'action

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Joan Mir, accident Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Joan Mir, accident Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
36

Après ses abandons le dimanche au GP de Hongrie, sa chute le samedi à Brno et sa suspension le lendemain, Marco Bezzecchi retrouve enfin les points à Assen ! Quatrième du sprint, l'Italien se permet même de marquer plus de points que la plupart de ses poursuivants.

Jorge Martín se retrouve à neuf points de son coéquipier, tandis que Fabio Di Giannantonio se rapproche à 22 unités. Marc Márquez pointe à 42 points et n'a plus qu'un point d'avance sur Ai Ogura. Pedro Acosta est sixième, devant Pecco Bagnaia, Raúl Fernández, Fermín Aldeguer et Álex Márquez. Les Français sont distancés, avec Fabio Quartararo 16e devant Johann Zarco.

Lire aussi :

Aprilia se donne un peu d'air au championnat des constructeurs. Son avance sur Ducati passe de cinq à dix points. KTM reste troisième devant Honda et Yamaha.

Chez les équipes, Aprilia domine aussi tandis que Ducati voit son avance sur Trackhouse passer de 27 à 13 points après le doublé de l'équipe américaine.

Championnat pilotes après le sprint du GP des Pays-Bas (10/22)

Pos. Pilote Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands
1 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 186 25 31 25 20 27 14 31 7 - 6/4
2 SpainJ. MartínAprilia Racing Team 177 18 27 32 13 37 - 29 4 12 5/5
3 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 164 12 25 13 21 13 32 18 4 19 7/3
4 SpainM. MárquezDucati Team 144 9 25 11 12 - - 14 37 32 4/6
5 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 143 17 16 4 11 19 10 15 13 29 9/2
6 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 133 32 10 18 6 17 9 11 29 - 1/9
7 ItalyP. BagnaiaDucati Team 130 8 2 15 9 9 20 19 17 28 3/7
8 SpainR. FernándezTrackhouse Racing Team 118 23 6 11 14 8 6 19 6 13 12/1
9 SpainF. AldeguerGresini Racing 76 - 8 5 7 7 20 12 5 12 -
10 SpainÁ. MárquezGresini Racing 67 - 13 15 25 2 12 - - - -
11 ItalyL. MariniHonda HRC 65 6 5 12 4 6 10 3 11 8 -
12 ItalyE. BastianiniTech 3 59 4 1 17 8 9 - - 9 9 2/8
13 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 53 13 - 4 11 - 9 5 6 5 -
14 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 43 8 4 2 11 2 9 2 2 3 -
15 BrazilD. MoreiraTeam LCR 41 3 3 3 - 1 7 6 13 5 -
16 FranceF. QuartararoYamaha Factory Racing 37 2 4 - 5 15 11 - - - -
17 FranceJ. ZarcoTeam LCR 34 5 7 1 11 5 5 - - - -
18 SpainJ. MirHonda HRC 26 3 - - 1 4 3 4 - 11 -
19 SpainÁ. RinsYamaha Factory Racing 12 1 2 - - 4 2 - 3 - -
20 AustraliaJ. MillerPramac Racing 11 - - - - 1 1 1 8 - -
21 TurkeyT. RazgatliogluPramac Racing 11 - - 1 - 3 - - 5 2 -
22 SpainI. LecuonaGresini Racing 9 - - - - - - - 9 - -
23 SpainM. ViñalesTech 3 7 - - - - - 5 - 1 1 -
24 SpainA. FernándezYamaha Factory Racing 4 - - - - - 4 - - - -
25 United KingdomC. CrutchlowTeam LCR   - - - - - - - - - -
26 GermanyJ. FolgerTech 3   - - - - - - - - - -
27 ItalyM. PirroGresini Racing   - - - - - - - - - -
28 ItalyL. SavadoriAprilia Racing Team   - - - - - - - - - -

Championnat constructeurs après le sprint du GP des Pays-Bas (10/22)

Pos. Constructeur Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands
1 Aprilia 279 32 32 37 24 37 19 37 20 29 12
2 Ducati 269 19 28 22 37 22 37 23 37 37 7
3 KTM 165 32 10 23 14 17 18 11 29 9 2
4 Honda 95 9 7 12 11 10 15 6 14 11 -
5 Yamaha 51 2 6 1 5 15 11 1 8 2 -

Championnat équipes après le sprint du GP des Pays-Bas (10/22)

Pos. Équipe Points Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands
1 ItalyAprilia Racing Team 363 43 58 57 33 64 14 60 11 12 11
2 ItalyDucati Team 274 17 27 26 21 9 20 33 54 60 7
3 United StatesTrackhouse Racing Team 261 40 22 15 25 27 16 34 19 42 21
4 ItalyTeam VR46 207 20 29 15 32 15 41 20 6 22 7
5 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 186 45 10 22 17 17 18 16 35 5 1
6 ItalyGresini Racing 152 - 21 20 32 9 32 12 14 12 -
7 JapanHonda HRC 91 9 5 12 5 10 13 7 11 19 -
8 MonacoTeam LCR 75 8 10 4 11 6 12 6 13 5 -
9 FranceTech 3 66 4 1 17 8 9 5 - 10 10 2
10 JapanYamaha Factory Racing 49 3 6 - 5 19 13 - 3 - -
11 ItalyPramac Racing 22 - - 1 - 4 1 1 13 2 -

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