Championnat - Marco Bezzecchi relance la machine

Après ses abandons le dimanche au GP de Hongrie, sa chute le samedi à Brno et sa suspension le lendemain, Marco Bezzecchi retrouve enfin les points à Assen ! Quatrième du sprint, l'Italien se permet même de marquer plus de points que la plupart de ses poursuivants.

Jorge Martín se retrouve à neuf points de son coéquipier, tandis que Fabio Di Giannantonio se rapproche à 22 unités. Marc Márquez pointe à 42 points et n'a plus qu'un point d'avance sur Ai Ogura. Pedro Acosta est sixième, devant Pecco Bagnaia, Raúl Fernández, Fermín Aldeguer et Álex Márquez. Les Français sont distancés, avec Fabio Quartararo 16e devant Johann Zarco.

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Aprilia se donne un peu d'air au championnat des constructeurs. Son avance sur Ducati passe de cinq à dix points. KTM reste troisième devant Honda et Yamaha.

Chez les équipes, Aprilia domine aussi tandis que Ducati voit son avance sur Trackhouse passer de 27 à 13 points après le doublé de l'équipe américaine.

Championnat pilotes après le sprint du GP des Pays-Bas (10/22)

Championnat constructeurs après le sprint du GP des Pays-Bas (10/22)

Pos. Constructeur Points 1 Aprilia 279 32 32 37 24 37 19 37 20 29 12 2 Ducati 269 19 28 22 37 22 37 23 37 37 7 3 KTM 165 32 10 23 14 17 18 11 29 9 2 4 Honda 95 9 7 12 11 10 15 6 14 11 - 5 Yamaha 51 2 6 1 5 15 11 1 8 2 -

Championnat équipes après le sprint du GP des Pays-Bas (10/22)