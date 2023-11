Les champions de la saison 2023 célébrés à la soirée de gala MotoGP

Le rideau est tombé sur la saison 2023 des Grands Prix moto. Et pour fêter ses lauréats, le championnat a innové avec une cérémonie de gala organisée dimanche soir au Pabellon Fuente San Luis de Valence. Une soirée moins conventionnelle que d'habitude, se voulant ouverte aux fans et sans longs discours, avec une cérémonie concentrée sur les prix les plus prestigieux, au détriment notamment des jeunes vainqueurs de la Red Bull Rookies Cup et du JuniorGP. Même dans la catégorie MotoGP, les prix de Rookie de l'année et des meilleurs indépendants n'ont pas été associés à la fête.

Le clou de la soirée était néanmoins inchangé, puisque Pecco Bagnaia a pu placer la plaque à son nom sur le trophée des champions de la catégorie reine. Sacré pour la deuxième année consécutive, le pilote italien s'inscrit dans la lignée de 12 pilotes qui, en 75 ans d'existence du Championnat du monde, ont pu enchaîner au moins deux titres dans la catégorie 500cc et MotoGP. Le dernier en date était Marc Márquez et le dernier à y être parvenu en roulant avec le numéro 1 n'est autre que Mick Doohan, il y a 25 ans.

"Au début, c'était assez difficile d'imaginer gagner à nouveau le titre en utilisant le numéro 1, mais c'est fantastique d'y arriver une nouvelle fois", a déclaré Pecco Bagnaia, titré à l'issue du dernier Grand Prix de la saison, qu'il a remporté. "C'était incroyable de rouler avec le numéro 1 et c'est formidable d'atteindre finalement l'objectif le plus élevé possible, alors je suis très fier de mes résultats, fier de mon équipe. On a accompli un travail incroyable tout au long de la saison et c'est fantastique de pouvoir placer une nouvelle plaque sur le trophée."

Photo de: MotoGP Pecco Bagnaia et le trophée des champions

Après la fête, pilotes et équipes vont immédiatement entrer dans la saison 2024. Les catégories Moto2 et Moto3 seront en piste dès ce lundi, puis ce sera au tour du nouveau plateau MotoGP de focaliser l'attention mardi, avec un premier test très attendu organisé à Valence.

Le palmarès complet de la saison 2023

MotoGP :

- Champion du monde : Pecco Bagnaia

- 2e du championnat : Jorge Martín

- 3e du championnat : Marco Bezzecchi

- Champion du monde constructeurs : Ducati

- Champion du monde teams : Prima Pramac Racing

- Meilleur pilote indépendant : Jorge Martín

- Meilleure équipe indépendante : Prima Pramac Racing

- BMW M Award : Pecco Bagnaia

- Prix Tissot Pole of poles : Pecco Bagnaia (7 pole positions)

- Rookie de l'année : Augusto Fernández

- Agostini Fan Award du meilleur dépassement : Marc Márquez sur Pecco Bagnaia au GP de France

Moto2 :

- Champion du monde : Pedro Acosta

- 2e du championnat : Tony Arbolino

- 3e du championnat : Fermin Aldeguer

- Champion du monde constructeurs : Kalex

- Champion du monde équipes : Red Bull KTM Ajo

- Prix Tissot Pole of poles : Pedro Acosta (3)

- Rookie de l'année : Sergio Garcia

Moto3 :

- Champion du monde : Jaume Masia

- 2e du championnat : Ayumu Sasaki

- 3e du championnat : David Alonso

- Champion du monde constructeurs : KTM

- Champion du monde équipes : Liqui Moly Husqvarna Intact GP

- Tissot Pole of poles : Jaume Masia (6 pole positions)

- Rookie de l'année : David Alonso

Championnat du monde MotoE :

- Champion du monde : Mattia Casadei

- 2e du championnat : Jordi Torres

- 3e du championnat : Matteo Ferrari

- Champion du monde équipes : HP Pons Los40