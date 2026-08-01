Comment entretenir la motivation de Razgatlioglu ? L'un des défis de Pramac

Il y a deux ans, Pramac Racing remportait le championnat avec une Ducati. Aujourd'hui, l'équipe accompagne Yamaha dans un projet synonyme de profond chamboulement pour la marque, qui a adopté un moteur V4 après une longue fidélité au quatre cylindres en ligne. Et dans ce contexte, elle se retrouve le plus souvent en queue de peloton.

Au terme des 11 premières manches du championnat MotoGP 2026, les deux teams qui alignent des Yamaha occupent les deux dernières places du classement par équipes. La formation d'usine a récolté 64 points au championnat, tandis que l'équipe satellite Pramac en compte 26.

Sur ces 26 points, 15 ont été marqués par Jack Miller et 11 par le débutant Toprak Razgatlioglu. Le meilleur résultat de Miller a été une huitième place à Balaton Park, course lors de laquelle le Turc a terminé 11e, ce qui est également son meilleur classement.

En tant que team manager, Gino Borsoi doit veiller à maintenir le moral au sein de l'équipe. "Cela fait partie de notre métier, de [notre quotidien dans] le paddock", explique le responsable italien dans une interview pour l'édition allemande de Motorsport.com.

"On rencontre ce genre de situation chaque saison, ça n'est donc pas une nouveauté. On apprend au fil du temps à gérer cela. Et il faut savoir gérer cela, sinon on ne peut pas se présenter sur les courses sans aucun objectif. L'objectif actuellement est d'essayer d'obtenir le meilleur résultat possible, non seulement pour les pilotes, mais aussi pour Yamaha."

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"Et pour l'avenir, il faut motiver les pilotes, les équipes et tout le monde. Ils doivent avoir un objectif en tête, disons pour maintenir une ambiance aussi positive que possible. Donc ça n'est pas facile. Bien sûr, il faut discuter plusieurs fois au cours de la semaine avec eux, mais c'est comme ça."

C'est le patron de Pramac, Paolo Campinoti, qui a délibérément pris la décision de quitter Ducati fin 2024 afin de monter un nouveau projet en collaboration avec Yamaha. Aujourd'hui la formation toscane se considère comme une équipe partenaire du constructeur, et même comme son équipe junior, comme elle l'est également en Moto2.

Cela contribue sans doute à la patience affichée par Pramac Racing, alors qu'il était clair dès le départ que le nouveau projet de V4 allait nécessiter du temps. Aujourd'hui encore, Gino Borsoi considère que plusieurs années sont nécessaires avant que la moto soit capable de retrouver les sommets.

Paolo Campinoti, Gino Borsoi et leurs pilotes 2026. Photo de : Yamaha

"Nous sommes en queue de peloton, nous devons combler notre retard, or c'est parfois impossible. À cause du circuit ou de la moto, les résultats peuvent ne pas suivre et la situation devient de plus en plus difficile. Mais tout le monde sait où nous en sommes. Tout le monde sait que nous avons besoin de temps."

"Nous avons besoin de temps pour revenir. Et du temps, cela ne veut pas dire une année, ce n'est pas une saison ou deux. Du temps, ça veut dire au moins trois ou quatre [ans]", estime Borsoi.

Razgatlioglu, un pilote ouvert aux conseils extérieurs

Dans ce nouveau projet, on trouve notamment Toprak Razgatlioglu, compétiteur s'il en est et arrivé avec comme bagage l'un des plus gros palmarès en WorldSBK. Paolo Pavesio, à la tête du programme Yamaha, tient le Turc en haute estime et c'est lui, certain de son potentiel en Grand Prix, qui l'a fait venir.

Mais Razgatlioglu évolue pour le moment loin des objectifs qu'il s'est fixé. Il n'a atteint les points qu'à cinq occasions et, récemment, on l'a vu se qualifier 22e à Assen puis devoir abandonner à cause d'un très fort chattering sur sa moto. Régulièrement, il évoque sa baisse de motivation lorsque ses chronos ne sont pas au rendez-vous, et lors du dernier Grand Prix en date, il ne cachait pas sa frustration persistante alors qu'il était dernier à 38 secondes du vainqueur.

Gino Borsoi, qui a lui-même été pilote, sait pour les avoir vécues à quel point ces situations peuvent être difficiles. Comment peut-il mettre à profit son expérience pour soutenir moralement son pilote ? "Eh bien, je dois dire que je suis entouré d'une équipe formidable, très solide et très compétente pour apprendre à Toprak comment aborder cette nouvelle catégorie", nous explique-t-il.

Toprak Razgatlioglu fait preuve d'une grande écoute, selon son team manager. Photo de : Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

"C'est une catégorie complètement différente, il doit tout apprendre en partant de zéro. C'est la réalité, il doit vraiment tout apprendre en partant de zéro. Personne ne doute de son talent ni de sa vitesse, c'est évident. Il a un talent immense et incroyable, mais quand on doit partir de zéro, il faut apprendre des autres."

"Et c'est là que je suis vraiment content, car c'est un garçon vraiment ouvert d'esprit et vraiment sympa. C'est facile de discuter avec lui et de lui dire ce qu'il doit changer. Ça aussi, c'est un aspect appréciable chez Toprak. Ce n'est pas facile de trouver ce genre de personnalité et de mentalité, cette ouverture d'esprit, surtout quand on a remporté trois titres en Superbike."

"On sait qu'on fait partie des meilleurs, voire qu'on est le meilleur, et parfois, on n'a pas envie d'écouter. En tant que pilote, si je me replonge dans mes souvenirs, j'avais du mal à écouter les conseils de personnes qui ne connaissent peut-être pas exactement notre univers – et ça l'est d'autant plus quand on est fort et rapide. Mais c'est vraiment quelqu'un de bien, y compris de ce point de vue-là, donc je suis heureux que Toprak fasse partie de ce projet."

Toprak Razgatlioglu est sous contrat pour deux ans. Il a fait partie des pilotes qui ont pu tester la future moto de 850cc avec les pneus Pirelli à Brno, des pneus qu'il attend avec impatience en course car ils correspondent à ce qu'il a toujours connu jusqu'à présent.

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