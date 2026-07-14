Crutchlow remplacera encore Zarco à Silverstone

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Cal Crutchlow pilotera encore la Honda de Johann Zarco chez LCR au GP de Grande-Bretagne, sa course à domicile.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Cal Crutchlow, Team LCR Honda

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

L'intérim se poursuit pour Cal Crutchlow. Depuis la blessure de Johann Zarco au GP de Barcelone, LCR fait rouler le Britannique depuis le Mugello, avec une présence confirmée course par course, sauf pour l'enchaînement Brno-Assen, où sa présence a été annoncée en amont pour les deux épreuves.

La convalescence de Zarco avance très positivement et le Français vise désormais un retour au mois de septembre, ce qui signifie qu'il faudra encore le remplacer sur au moins deux épreuves, au GP de Grande-Bretagne et au GP d'Aragón.

LCR a confirmé la présence de Cal Crutchlow pour sa course à domicile à Silverstone. Il disputera ainsi son sixième week-end de course de la saison, autant que Zarco pour le moment en 2026.

Crutchlow ne compte pas modifier son programme pour autant, puisqu'il a surtout prévu des sorties à vélo au cours des trois prochaines semaines. "Je ne veux pas piloter une moto, je peux vous le garantir", s'est-il amusé après le GP d'Allemagne, conclu sur une chute pour lui. "La même chose que pendant toute ma carrière !"

Désormais domicilié à Dubaï, Cal Crutchlow a fait venir sa famille pour l'accompagner sur les circuits.

Désormais domicilié à Dubaï, Cal Crutchlow a fait venir sa famille pour l'accompagner sur les circuits.

Photo de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Avant son retour au Mugello, Crutchlow n'a eu droit qu'à une journée d'essais sur la Honda à Misano, alors qu'il n'avait plus pris le guidon d'une moto depuis fin 2023, quand il était pilote d'essais de Yamaha, poste auquel il avait dû renoncer en raison d'une blessure au poignet.

Âgé de 40 ans depuis le mois d'octobre dernier, Crutchlow a retrouvé un bon niveau de forme et a parcouru 27 500 km à vélo l'an dernier. Depuis son retour, il n'a pas inscrit de point, avec pour meilleur résultat la 16e place en course principale, en Hongrie puis aux Pays-Bas.

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