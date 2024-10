Di Giannantonio se sentait "beaucoup plus rapide" que Márquez

Fabio Di Giannantonio a été l'un des grands animateurs du GP d’Indonésie mais il n'en a pas vu l'arrivée. Le pilote VR46 a conservé sa huitième place au départ avant d'entrer dans une bagarre avec les deux pilotes qui le devançaient, Pecco Bagnaia et Marc Márquez. Après plusieurs échanges de position, il venait de prendre l'avantage sur Márquez quand il a chuté.

"C'est dommage d'avoir perdu beaucoup de temps avec Marc au début parce que j'étais beaucoup plus rapide", a estimé Di Giannantonio, alors que Márquez a de son côté jugé l'Italien "un peu excité" dans leur affrontement. "On s'est trop battu selon moi mais une fois que je l'ai doublé pour de bon, j'étais rapide, je faisais de bons chronos", a précisé Di Giannantonio, perdu quant aux causes de sa chute.

"On ne comprend pas encore vraiment ce qu'il s'est passé mais j'ai juste perdu l'avant au virage 10. C'est sûr que c'était un gros freinage mais c'était comme [lors du warm-up] avec un pneu usé. Il n'y avait rien de fou mais malheureusement, je suis tombé. Je pense qu'il faut être optimiste parce que ce week-end, on a été rapides du début à la fin. On a fait un bon spectacle en course donc il faut être satisfaits."

Fabio Di Giannantonio a été le seul pilote de la grille à opter pour le pneu tendre à l'arrière. Beaucoup de ses rivaux ne pensaient pas possible de préserver cette gomme sur la durée de la course principale. On ne saura donc jamais de quoi Di Giannantonio était capable sur ce pneu tendre, sa course n'ayant duré qu'un peu plus de huit tours, alors que son sprint, conclu en neuvième position, lui apportait une certaine confiance.

"On a beaucoup d'informations de la part des ingénieurs et [samedi], j'étais le seul pour qu'il était possible d'utiliser le tendre à l'arrière parce qu'il n'y avait pas trop [de dégradation lors du sprint]. On s'est dit 'OK, on peut le faire si je suis peut-être un peu plus calme sur l'accélérateur et que le rythme est un peu moins intense que [samedi], je pense que je peux finir la course'. Mais je devais aussi gagner beaucoup de places au début parce c'est là qu'on profite le plus du pneu tendre. On l'a fait."

Fabio Di Giannantonio Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"[Avant le départ de la course principale], on a les données jusqu'à environ 15 tours parce que la course de [samedi] faisait 13 tours, donc plus ou moins 15 tours", a précisé Di Giannantonio. "Après, autant qu'on puisse économiser ce pneu pendant ces 15 tours, le reste était juste de la survie mais sincèrement, je pense que c'était possible parce que j'étais vraiment, vraiment calme sur l'accélérateur."

"Avant la course, j'ai passé environ une heure et demie à regarder les données pour comprendre [les virages] où je devais préserver la température du pneu arrière donc je pense qu'on était en très bonne position pour faire une très belle course."