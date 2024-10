Di Giannantonio sera opéré après Buriram et ne finira pas la saison

Fabio Di Giannantonio n'ira finalement pas au bout de la saison 2025. Depuis une chute le vendredi au GP d'Autriche cet été, lors de laquelle il s'est luxé l'épaule gauche, le pilote VR46 doit composer avec une lésion au niveau d'un cartilage, nommé bourrelet glénoïdien, ce qui le fait souffrir et pose des limites quand il est sur la Ducati.

Après avoir repoussé l'échéance, Di Giannantonio a décidé de se faire opérer à Rome par le professeur Alessandro Castagna dans la semaine suivant le GP de Thaïlande, ce qui l'obligera à manquer les deux derniers rendez-vous de la saison, en Malaisie et à Valence, mais lui offrira le temps nécessaire pour être totalement prêt au début de la saison 2025.

C'est la fin d'un long feuilleton pour l'Italien, qui a évoqué ses douleurs régulièrement ces dernières semaines mais faisait tout pour éviter l'opération. Après un rendez-vous médical dans la foulée des premières courses de la tournée outre-mer, il évoquait son désir de disputer toutes les épreuves au programme cette saison mais a dû se rendre à l'évidence.

"J'aurais aimé rouler jusqu'à Valence, finir la saison de la meilleure façon possible avec l'équipe, puis prendre tout le temps nécessaire pour gérer l'opération, la récupération et la rééducation", a déclaré Di Giannantonio. "Mais malheureusement, le calendrier est vraiment exigeant, la pause hivernale est très courte et nous ne pouvons pas prendre le risque de ne pas débuter 2025 dans la meilleure condition physique."

Fabio Di Giannantonio Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Avec l'équipe, le staff médical et le professeur Castagna, nous avons déterminé que la semaine après le GP de Thaïlande était la limite pour pouvoir pratiquer l'opération de l'épaule. J'y pensais depuis longtemps, parce que pour moi, il était important de tout donner jusqu'à la dernière course afin de récompenser tous ceux qui m'ont fait confiance en 2024, mais je suis certain que cette décision sera vraiment importante pour mon avenir."

Chez VR46, Alessio Salucci évoque un choix "totalement partagé" et qui était nécessaire pour garantir à Fabio Di Giannantonio de débuter la saison 2025 à 100%. "D'un côté, l'équipe est vraiment désolée d'annoncer cette information, parce que j'ai conscience des efforts consentis par Fabio ces derniers mois, après la chute", souligne le directeur de l'équipe. "Ce n'était pas facile mais il a toujours fait de son mieux."

"Cette décision n'est pas le fruit du hasard, il aurait pu continuer à rouler jusqu'à Valence mais cela aurait signifié repousser l'opération jusqu'à la fin du mois de novembre. Il n'aurait pas eu suffisamment de temps pour la récupération et la rééducation, et cela aurait certainement affecté sa condition au début de la saison prochaine."

Après un forfait, les équipes ont dix jours pour trouver un remplaçant et VR46 devra donc aligner un autre pilote à Sepang et à Valence, mais celui-ci n'a pas encore été désigné. En attendant l'opération de Di Giannantonio, Miguel Oliveira manque à l'appel ce week-end à Phillip Island, en raison de sa chute à Mandalika, et la date de son retour reste incertaine. Le pilote d'essais d'Aprilia, Lorenzo Savadori, le remplace chez Trackhouse.