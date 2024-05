Ducati exclut tout souci technique sur la moto de Bagnaia au sprint

L'image était suffisamment étrange pour soulever de grandes interrogations. Celle d'un Pecco Bagnaia aux prises avec une Ducati se cabrant fortement au départ de la course sprint du Mans, le faisant passer de la première ligne à la 15e place, puis bouclant deux premiers tours confus et finissant par abandonner en rentrant au stand. Le champion en titre dira par la suite avoir perçu "quelque chose d'étrange" sur sa moto et avoir préféré renoncer car il sentait la situation "dangereuse".

Bagnaia soupçonnait un problème sur sa moto, qui n'était pas sa machine principale puisque celle-ci avait été accidentée plus tôt dans la journée. Pourtant, à l'issue du week-end, Davide Tardozzi a assuré qu'aucun pépin technique n'était à mettre en cause.

"Le problème a aussi découlé d'un mauvais départ", a expliqué le team manager Ducati à Sky Sport, en Italie. "La moto s'est cabrée et quand la roue avant a retouché le sol, le holeshot device s'est désactivé, si bien qu'elle a continué à se cabrer et Pecco a perdu énormément de positions. Ensuite, il a tiré tout droit et, dès lors, sa course était finie."

"L'électronique n'avait pas de problème", a ajouté Davide Tardozzi, pointant plutôt une question de sensations. "Malheureusement, il n'avait pas les mêmes sensations qu'avec la première moto. On essaye toujours de les rendre identiques, mais les réglages n'étaient peut-être pas parfaits, son feeling n'était pas identique."

"Si on veut trouver un défaut, nous avons peu essayé la seconde moto pendant le week-end, mais du fait d'un protocole interne, nous ne pouvions pas utiliser la première moto avec la chute survenue en qualifications."

Après la course principale, dimanche après-midi, Pecco Bagnaia n'est pas entré dans les détails de ce qui était survenu la veille. Interrogé toutefois pour savoir si le problème pourrait se reproduire à l'avenir, il a indiqué : "Ça pourrait se reproduire, mais en théorie ça ne devrait pas."

Des effets collatéraux pour la course de dimanche

Le pilote italien déplore en tout cas les points que cela lui a coûté, avec d'après lui, un effet collatéral dans la course de dimanche, où sa troisième place l'a quelque peu laissé sur sa faim. "Ça a été un week-end pratiquement parfait, on a fait le maximum. Mais la course d'hier nous a malheureusement trop impactés. En ne l'ayant pas faite, je me suis trouvé un peu mal préparé pour aujourd'hui", expliquait-il dimanche, admettant avoir eu des faiblesses par rapport à ses adversaires dans la superbe lutte à trois pour la victoire.

"La vérité, c'est que dans les cinq derniers tours, ils étaient plus compétitifs. J'ai essayé de faire le maximum et j'étais plus fort à certains endroits, mais je perdais trop dans le virage 9 [les Esses Bleus, ndlr] et ça ne me permettait pas d'être suffisamment proche de Jorge [Martín] pour l'attaquer. Moi, j'étais plus fort dans les deux derniers virages et je voulais essayer dans le dernier tour, mais le dépassement de Marc [Márquez] a impacté un peu ma stratégie. Il a en tout cas fait un dépassement de loin, parfait. Ça a été dur, c'est dommage."

"Je voudrais enchaîner tout de suite avec la course de Barcelone", a-t-il ajouté. "Ça a été un beau week-end à part hier et le fait, aujourd'hui, d'avoir fait troisième alors que je pense que je pouvais faire plus dans cette bagarre. Peut-être que je n'ai pas suffisamment exploité le package que j'avais."