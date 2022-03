Ducati fait son mea culpa et s'excuse auprès de Bagnaia

Charger le lecteur audio

Ducati a beau avoir remporté le premier Grand Prix de la saison MotoGP, l'échec collectif de sa moto la plus récente et de ses pilotes officiels a alimenté une déception palpable chez ses dirigeants. Les propos forts tenus par Pecco Bagnaia, qui est apparu perdu durant tout le week-end, trop occupé à mettre au point sa machine sans pouvoir se concentrer sur sa course, ont quant à eux rapidement mené à un mea culpa de la marque, exprimé très clairement par Davide Tardozzi.

"Ce qui s'est passé n'était pas acceptable", a déclaré le team manager de l'équipe officielle Ducati à The Race, "et c'est quelque chose à quoi nous devons réfléchir. Nous devons le comprendre et faire notre auto-critique pour essayer de régler tous les problèmes. Je pense que nous avons commis des erreurs et cela ne pourra pas se reproduire."

Après avoir dominé la dernière partie du championnat 2021, Ducati était présenté comme le grand favori pour cette nouvelle saison, et particulièrement Bagnaia. Plutôt discret lors des essais hivernaux, le pilote italien n'a toutefois pas réussi à relever la tête pendant le week-end de Losail, se qualifiant seulement neuvième. Dans le même temps, on découvrait que Ducati avait opté pour un changement de moteur étonnant sur sa GP22.

En course, il est parti à la faute alors qu'il était en bagarre pour la huitième place, emmenant avec lui Jorge Martín, parti de la pole position mais en difficulté le dimanche. Jack Miller ayant déjà abandonné, c'était un zéro pointé pour l'équipe d'usine Ducati.

"C'était notre faute, pas celle de Pecco", a ajouté Davide Tardozzi, assurant qu'il fallait "faire confiance" à Bagnaia, en sa qualité de pilote officiel par ailleurs déjà reconduit jusqu'en 2024. Le pilote italien avait conclu le week-end agacé, estimant ne pas avoir été "du tout prêt" pour cette première course et affirmant qu'il souhaitait désormais "ne plus rien toucher" sur sa moto afin de pouvoir se concentrer sur son pilotage.

Gigi Dall'Igna a pour sa part admis que la victoire d'Enea Bastianini, au guidon d'une Ducati de 2021 déjà aboutie et compétitive, "n'atténue que partiellement le résultat négatif de l'équipe et des Desmosedici officielles". Le directeur général de Ducati Corse a dressé le bilan de ce Grand Prix avec des mots plus mesurés que ceux de Davide Tardozzi, néanmoins sa volonté de rebondir rapidement est claire.

"Face aux évolutions importantes de nos adversaires, nous opposons des motos dont le potentiel indiscutable ne s'est pas encore complètement exprimé car nous poursuivons notre quête, malheureusement légèrement retardée par rapport à nos plans initiaux, de la meilleure façon d'interpréter les nouveautés que nous avons introduites", a-t-il expliqué.

Indiquant regretter particulièrement l'abandon de Jack Miller, en proie à un problème électronique, le patron du programme a ajouté : "Si nous voulons réaliser notre rêve, nous devons être compétitifs chaque fois que nous prenons la piste, et [dimanche] malheureusement nous ne l'avons pas été avec les motos officielles. Nous tirons des enseignements de ces soucis, nous tournons la page, nous allons travailler plus dur encore et, avec une confiance renouvelée, nous serons prêts à relever le prochain défi."

Parmi les cinq GP22 de la grille, deux ont vu l'arrivée : celle de Johann Zarco à la huitième place, après un week-end mitigé pour lui également et un début de course manqué, et celle de Luca Marini, seulement 13e après avoir été en proie à de mauvaises sensations durant tout le Grand Prix. Outre la victoire de Bastianini sur la GP21, Ducati a vu l'arrivée avec le rookie Fabio Di Giannantonio, 18e.