Ducati refuse de prendre parti dans l'incident Bagnaia-Márquez

Pecco Bagnaia et Marc Márquez se sont accrochés en fin de course à Portimão et les commissaires du MotoGP ont conclu à un incident de course. Un verdict derrière lequel se rangent les patrons de Ducati, à commencer par Gigi Dall'Igna.

Le directeur général de Ducati Corse espérait naturellement un dénouement différent pour le Champion en titre et la recrue de l'équipe Gresini, mais il n'oublie pas le doublé réalisé par Jorge Martín et Enea Bastianini, signe d'une nouvelle domination de la marque.

"On peut dire que nous sommes toujours les protagonistes... à tous les égards : d'une façon positive, mais aussi d'une façon négative, dans une course où toutes les émotions se sont concentrées dans les deux derniers tours", a écrit Dall'Igna dans sa chronique publiée sur LinkedIn.

L'Italien qualifie l'incident entre et Bagnaia et Márquez de "très regrettable", puisqu'ils étaient en passe de prendre des "points importants" malgré une "course complexe dans laquelle ils n'ont pas été en mesure de jouer la victoire". Mais selon le dirigeant, "tout commentaire supplémentaire serait totalement superflu."

VIDÉO - L'accrochage entre Márquez et Bagnaia à Portimão

Claudio Domenicali, PDG de la marque Ducati, est du même avis. Présent au Portugal, il a pu assister au doublé du constructeur mais aussi à l'accrochage entre Bagnaia et Márquez et renvoie les deux hommes dos à dos, précisant comprendre mais aussi regretter leur agressivité en piste.

"Nous avons pris la première et la deuxième place, avec une Ducati officielle, donc je reste satisfait", a-t-il souligné au micro de Sky Sport en Italie. "Il est clair que quand il se passe des choses comme ce qu'il s'est passé entre Pecco et Marc, nous sommes tous un peu déçus, mais c'est la course. Ce sont deux grands champions et aucun des deux n'a voulu renoncer. [...]"

"Selon la façon dont on analyse ça, on tend à être d'accord avec l'un ou l'autre. Peut-être qu'avec leur expérience, tous deux auraient pu être plus prudents mais de l'autre côté, aucun des deux ne voulait abandonner donc même si ce n'est qu'une cinquième place qui était en jeu, ils ont été durs et ont tous les deux pris des risques."

"C'est facile de faire une analyse maintenant mais de l'intérieur, quand on a l'adrénaline, tout est différent", a ajouté Domenicali. "Je les comprends mais je ne leur donne pas totalement raison, ce serait un bon résumé."

Pas de polémique chez Ducati après l'accrochage entre Bagnaia et Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Cet incident est le premier en interne depuis l'arrivée de Márquez et même s'il n'y a pas eu de querelle avec Bagnaia à la suite de leur chute, il est légitime de se demander si Ducati n'a pas fait entrer le loup dans la bergerie cette année. L'équilibre est-il rompu au sein de la marque avec l'octuple Champion du monde dans ses rangs ? Domenicali n'alimentera aucune controverse.

"Il y a beaucoup de champions en piste, nous avons vu Acosta faire une course folle, donc je ne sais pas si un en plus ou en moins change quoi que ce soit à la fin. Ils sont tous très forts, certains sont des Champions du monde comme Pecco et Marc, qui veulent toujours gagner. Je comprends que le sujet plaise aux journalistes mais j'essaie de ne pas me laisser entraîner dans la polémique. Ça ne prend pas !"