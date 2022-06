EL1 - Rins devance Viñales et Morbidelli, longtemps leader

Charger le lecteur audio

Avec 26 degrés dans l'air et 39 degrés en piste, les températures étaient déjà bien élevées pour les EL1 du GP de Catalogne et présageaient un week-end beau et chaud, loin des incertitudes des derniers Grands Prix.

Marc Márquez, qui aurait dû rouler à domicile, est absent et remplacé par Stefan Bradl. Sa quatrième opération du bras s'est bien passée, et il devrait bientôt pouvoir communiquer sa date de retour, qui pourrait n'être que l'an prochain.

Dans ces conditions encore agréables en matinée, le local Aleix Espargaró a établi le chrono de référence en 1'41"734, devant son coéquipier Maverick Viñales, Franco Morbidelli et Joan Mir. Fabio Quartararo, qui a annoncé son renouvellement avec Yamaha pour deux ans, a entamé la séance en huitième position.

Mir est passé en tête sur un tour avant qu'Espargaró ne reprenne l'avantage, et ne soit à son tour passé par Morbidelli. Au terme du premier run, l'Italien était toujours en tête avec son chrono de 1'40"695, devant Espargaró, Álex Rins, Takaaki Nakagami et Maverick Viñales. Miguel Oliveira était sixième, après avoir élargi dans le virage 10 et frôlé les graviers, sans conséquence.

Joan Mir, Fabio Quartararo, Pol Espargaró et Enea Bastianini complètaient le top 10. Johann Zarco était 11e et Pecco Bagnaia 12e. Ce dernier dispose à nouveau d'une caméra embarquée sur son épaule ce week-end. Les 19 premiers se tenaient alors en une seconde.

La séance est très calme, aucun changement de position vraiment notable n'a lieu lors du second run, hormis Pol Espargaró, qui est remonté au troisième rang, derrière son frère ainsi que Morbidelli, toujours en tête. À nouveau écarté du développement de la RC213V par Honda sur ce GP, l'Espagnol a envie plus que jamais de briller sur sa piste à domicile. La moto de Marc Márquez étant revenue à Takaaki Nakagami, il aura fort à faire puisque le pilote LCR est lui aussi aux avant-postes.

À huit minutes de la fin de la séance, Jorge Martín est parti à la faute dans le virage 2, alors qu'il était au-delà de la 15e position. Pas complètement à l'aise au guidon de la GP22 et souffrant de la main, le représentant Pramac continue de rencontrer des difficultés. Il se fera par ailleurs opéré dès lundi.

Dans les dernières minutes, Álex Rins a chaussé des pneus neufs et amélioré le chrono de Morbidelli de près de six dixièmes, et personne n'a été en mesure de faire mieux. Après une chute très frustrante au Mugello le week-end dernier, le pilote Suzuki a repris les rênes en ce début de Grand Prix. Il a devancé Maverick Viñales, remonté à moins de deux dixièmes, Franco Morbidelli et Aleix Espargaró.

On retrouve ensuite les pilotes Honda puisque Pol Espargaró, Takaaki Nakagami et Álex Márquez, dont les RC213V ont semblé bien fonctionner tout au long de la séance. Miguel Oliveira, Joan Mir et Enea Bastianini ont complété le top 10. Johann Zarco a terminé 11e, devant le rookie Raúl Fernández, Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia. Le vainqueur du Mugello a été plutôt discret en cette première séance.

Rendez-vous à 14h10 pour les EL2.

