EL2 - Bezzecchi mène un triplé Aprilia avant les qualifications

Avant le début de cette dernière séance complète d'essais sur le circuit d'Assen, Gresini a annoncé le forfait de son pilote Fermín Aldeguer, victime d'une fracture d'une vertèbre après sa lourde chute survenue la veille lors des essais. Álex Márquez, lui aussi tombé assez violemment vendredi, a en revanche été déclaré apte à poursuivre son week-end.

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Les températures étaient une nouvelle fois très élevées ce samedi matin, alors que plusieurs pilotes ont fait part de leurs inquiétudes à l'idée de courir sous cette chaleur volcanique.

Dans son tour de sortie, Raúl Fernández a subi un problème technique sur son Aprilia Trackhouse et a dû s'arrêter au milieu de la piste. Quelques minutes plus tard, c'était au tour de Pedro Acosta d'être victime d'un problème sur sa KTM, un scénario devenu plus habituel cette saison qu'une panne sur une RS-GP26.

Pendant ce temps, Fabio Di Giannantonio signait le meilleur chrono provisoire de la séance en 1'32"376, rapidement battu par Marco Bezzecchi pour seulement 0"076. Pecco Bagnaia était troisième, à plus de trois dixièmes de la référence de son futur coéquipier. Fabio Quartararo se hissait en quatrième position, mais à 0"837 de Bezzecchi.

Le chrono du Français n'a pas tenu très longtemps, puisqu'il a finalement reculé en neuvième position après les deuxièmes tentatives lancées des pilotes de tête. Marc Márquez, pas très à l'aise sur un circuit qu'il n'apprécie pas particulièrement, était huitième.

Jorge Martín (Aprilia Racing Team) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La domination des Aprilia semblait moins évidente ce samedi. Un pilote manquait notamment à l'appel en haut du classement : Jorge Martín, qui n'occupait que la 15e position, à plus d'une seconde de son coéquipier, à 15 minutes de la fin de séance.

Álex Márquez était cinquième, à 0"493 du chrono de Bezzecchi, l'Espagnol semblant rapidement retrouver le rythme après son accident de la veille.

Lors des dix dernières minutes, les pilotes ont tenté de nouveaux tours lancés. Jorge Martín est ainsi remonté en troisième position, à 0"276 de Marco Bezzecchi, toujours en tête. Pedro Acosta s'est ensuite planté devant l'Espagnol, tandis que le leader du championnat améliorait encore sa marque en 1'31"611.

Raúl Fernández s'emparait ensuite du deuxième temps, à 0"120, tandis que Jack Miller partait à la faute dans le virage 9, avant de se relever sans problème. Ai Ogura complétait finalement un triplé Aprilia en signant le troisième chrono.

Le trio de tête n'a finalement pas évolué. Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez, Pedro Acosta, Jorge Martín, Pecco Bagnaia, Álex Márquez et Franco Morbidelli complétaient le top 10 avant les qualifications.