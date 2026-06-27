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Résumé d'essais libres
MotoGP GP des Pays-Bas

EL2 - Bezzecchi mène un triplé Aprilia avant les qualifications

Marco Bezzecchi a signé le meilleur temps de la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix des Pays-Bas de MotoGP, devant les Aprilia Trackhouse de Raúl Fernández et Ai Ogura.

Téha Courbon
Mis à jour:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Luca Marini, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Aileron arrière de course Aprilia

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

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Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

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Joan Mir, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Joan Mir, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
31

Avant le début de cette dernière séance complète d'essais sur le circuit d'Assen, Gresini a annoncé le forfait de son pilote Fermín Aldeguer, victime d'une fracture d'une vertèbre après sa lourde chute survenue la veille lors des essais. Álex Márquez, lui aussi tombé assez violemment vendredi, a en revanche été déclaré apte à poursuivre son week-end.

Lire aussi :

Les températures étaient une nouvelle fois très élevées ce samedi matin, alors que plusieurs pilotes ont fait part de leurs inquiétudes à l'idée de courir sous cette chaleur volcanique.

Dans son tour de sortie, Raúl Fernández a subi un problème technique sur son Aprilia Trackhouse et a dû s'arrêter au milieu de la piste. Quelques minutes plus tard, c'était au tour de Pedro Acosta d'être victime d'un problème sur sa KTM, un scénario devenu plus habituel cette saison qu'une panne sur une RS-GP26.

Pendant ce temps, Fabio Di Giannantonio signait le meilleur chrono provisoire de la séance en 1'32"376, rapidement battu par Marco Bezzecchi pour seulement 0"076. Pecco Bagnaia était troisième, à plus de trois dixièmes de la référence de son futur coéquipierFabio Quartararo se hissait en quatrième position, mais à 0"837 de Bezzecchi.

Le chrono du Français n'a pas tenu très longtemps, puisqu'il a finalement reculé en neuvième position après les deuxièmes tentatives lancées des pilotes de tête. Marc Márquez, pas très à l'aise sur un circuit qu'il n'apprécie pas particulièrement, était huitième.

Jorge Martín (Aprilia Racing Team)

Jorge Martín (Aprilia Racing Team)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La domination des Aprilia semblait moins évidente ce samedi. Un pilote manquait notamment à l'appel en haut du classement : Jorge Martín, qui n'occupait que la 15e position, à plus d'une seconde de son coéquipier, à 15 minutes de la fin de séance.

Álex Márquez était cinquième, à 0"493 du chrono de Bezzecchi, l'Espagnol semblant rapidement retrouver le rythme après son accident de la veille. 

Lors des dix dernières minutes, les pilotes ont tenté de nouveaux tours lancés. Jorge Martín est ainsi remonté en troisième position, à 0"276 de Marco Bezzecchi, toujours en tête. Pedro Acosta s'est ensuite planté devant l'Espagnol, tandis que le leader du championnat améliorait encore sa marque en 1'31"611.

Raúl Fernández s'emparait ensuite du deuxième temps, à 0"120, tandis que Jack Miller partait à la faute dans le virage 9, avant de se relever sans problème. Ai Ogura complétait finalement un triplé Aprilia en signant le troisième chrono.

Le trio de tête n'a finalement pas évolué. Fabio Di Giannantonio, Marc Márquez, Pedro Acosta, Jorge Martín, Pecco Bagnaia, Álex Márquez et Franco Morbidelli complétaient le top 10 avant les qualifications.

Netherlands Grand Prix des Pays-Bas - EL2

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 16

1'31.611

   178.485  
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 10

+0.120

1'31.731

 0.120 178.251  
3 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 15

+0.239

1'31.850

 0.119 178.020  
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 13

+0.309

1'31.920

 0.070 177.885  
5 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 14

+0.379

1'31.990

 0.070 177.749  
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 11

+0.502

1'32.113

 0.123 177.512  
7 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 15

+0.509

1'32.120

 0.007 177.498  
8 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 12

+0.580

1'32.191

 0.071 177.362  
9 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+0.726

1'32.337

 0.146 177.081  
10 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 12

+0.745

1'32.356

 0.019 177.045  
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 14

+0.755

1'32.366

 0.010 177.026  
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 12

+0.780

1'32.391

 0.025 176.978  
13 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 11

+0.891

1'32.502

 0.111 176.765  
14 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 12

+1.073

1'32.684

 0.182 176.418  
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 10

+1.075

1'32.686

 0.002 176.414  
16 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 12

+1.165

1'32.776

 0.090 176.243  
17 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 11

+1.179

1'32.790

 0.014 176.217  
18 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 10

+1.186

1'32.797

 0.007 176.203  
19 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+1.401

1'33.012

 0.215 175.796  
20 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 11

+1.678

1'33.289

 0.277 175.274  
21 Spain A. Fernández Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 13

+2.387

1'33.998

 0.709 173.952  
22 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 12

+2.908

1'34.519

 0.521 172.993  
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