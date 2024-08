Comment les analyses vidéo et de données aident Espargaró

Après sa troisième place en course sprint au Red Bull Ring, Aleix Espargaró a félicité Aprilia pour de nombreux changements efficaces. La répartition des masses a été revue vers l'arrière et le Catalan a fait des changements pertinents dans le pilotage, notamment en décidant de passer la chicane sur le deuxième rapport et plus le premier. Une décision prise après avoir étudié "beaucoup de vidéos" avec Matteo Baiocco.

L'Italien, ancien pilote triple champion du Superbike italien et essayeur d'Aprilia par la suite, est en charge des analyses vidéo pour la marque, un élément devenu très important pour les équipes. Baiocco passe ainsi ses journées en bord de piste et livre ensuite des analyses qui comptent "beaucoup, beaucoup, beaucoup" pour Espargaró, prêt à suivre ses conseils aveuglément.

"Matteo est probablement l'une des personnes les plus importantes de mon équipe", a expliqué Espargaró. "Depuis trois ans, son évolution, avec son aide pour Maverick [Viñales], notre façon de travailler ensemble avec les stats, les vidéos, c'est incroyable ce qu'il peut voir en piste. Parfois, je dis que c'est impossible. Je crois beaucoup en lui."

"S'il me dit 'touche cette ligne blanche', je vais toucher cette ligne blanche et si je tombe, je tombe. Ce qu'il peut voir est incroyable. C'est probablement une partie de cette réussite."

Les vidéos analysées servent à étudier les trajectoires de tous les pilotes, pour déceler des choses à améliorer, mais Matteo Baicco joue aussi un rôle de coach plus classique, grâce à sa connaissance de la compétition. Aleix Espargaró est épaté par sa capacité à identifier les secrets de chaque pilote.

"Tout est super serré. Le niveau des courses est super élevé. On vole dès les EL1, donc tous les petits détails aident. On a une très bonne équipe, qui fait des analyses de données. Ce n'est pas que la vidéo, mais aussi la télémétrie. C'est incroyable ce qu'ils peuvent faire avec la technologie maintenant. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est fou."

"À part ça, sur l'aspect humain, Matteo Baicco est à un autre niveau, c'est fou. Il va sur la piste et en une séance, il voit les rapports utilisés par tout le monde. Il a vu des choses incroyables. Parfois, je dis à Jorge Martín qu'il est le seul à prendre tel virage sur le troisième rapport, et il me dit 'Comment tu le sais ? Tous mes coéquipiers chez Ducati ont mes données et personne ne le sait, comment tu le sais ?' Je réponds 'Parce que Baiocco l'a vu !' Ça aide d'avoir une bonne équipe et chez Aprilia, on a une très bonne équipe."