Vers un duel entre Espargaró et Fernández pour une place en 2024 ?

Cinq pilotes pour quatre places. C'est cette équation que KTM essaie de résoudre depuis plusieurs semaines, avec la promotion prévue dans le contrat de Pedro Acosta, actuel leader du Moto2, que le groupe ne veut surtout pas perdre après avoir vu Jorge Martín lui échapper en 2020.

La marque autrichienne a d'abord tenté d'influer sur les variables en obtenant au moins une moto de plus sur la grille via le team Ajo, son partenaire dans les plus petites catégories, mais la Dorna veut réserver les emplacements libérés par Suzuki à un nouveau constructeur et refuse de les attribuer à KTM. L'un des quatre pilotes actuels devra donc probablement céder sa place.

Rien ne devrait bouger dans l'équipe officielle. Brad Binder avait déjà un contrat pour 2024 et KTM a confirmé qu'il n'est absolument pas menacé en le prolongeant jusqu'à fin 2026. Arrivé dans l'équipe cette année, Jack Miller a lui aussi un accord pour 2024. "Je suis confirmé, oui", a affirmé l'Australien au site officiel du MotoGP. "Oui. Aucun doute."

Un changement est donc plus probable du côté de Tech3, l'équipe satellite aux couleurs de GasGas. Pol Espargaró ayant un contrat pour 2024, Augusto Fernández semblait le plus menacé mais le seul rookie de la saison actuelle a assuré dès Silverstone qu'il resterait en 2024 et l'a répété avant le début du week-end au Red Bull Ring.

"Je sais que je vais continuer avec la même équipe, la même moto, les mêmes personnes", a-t-il martelé samedi. "C'est bien pour moi de continuer une année de plus, afin d'accéder au sommet, c'est ce qui compte le plus."

"J'ai eu l'information que je vais rester dans la même équipe, Tech3 GasGas, l'année prochaine", a-t-il ajouté le lendemain, soulignant que ce serait bien en MotoGP. "Pour le reste, je ne sais pas, mais ce dont je suis sûr c'est que je vais continuer avec la même équipe."

Augusto Fernández

Les regards se sont donc portés sur Pol Espargaró, malgré l'assurance affichée par l'Espagnol en début de week-end et une nouvelle fois ce dimanche. "En ce qui me concerne, c'est net, j'ai un contrat avec GasGas pour cette année et la prochaine, alors j'ai zéro inquiétude à ce sujet", a-t-il souligné après la course.

Espargaró rélégué dans un rôle d'essayeur souvent titularisé ?

Les propos des dirigeants de KTM pourraient cependant faire naître une certaine inquiétude chez Espargaró. Stefan Pierer, directeur général du constructeur, a évoqué une "course par élimination" selon Speedweek et Hubert Trunkenpolz, membre du conseil d'administration de la marque, a clairement sous-entendu que le #44 était le plus menacé.

"La deuxième partie de la saison va compter maintenant", a déclaré Trunkenpolz à Speedweek. "Nous n'allons pas prendre de décision pour le moment, parce que que ferait-on si Pol finissait sur le podium à Misano, par exemple ? Il n'a pas l'air d'avoir perdu sa motivation... C'est pour cette raison que nous ne voulons pas mettre Pol à la retraite maintenant."

KTM veut donc "attendre quelques courses" pour entériner sa décision, visiblement pour déterminer qui d'Espargaró ou Fernández devra céder sa place à Acosta... mais en promettant au pilote qui sera écarté de l'engager sur autant de Grands Prix que possible l'an prochain. "Avec un total de 42 ou même 44 courses, il y aura toujours besoin de pilotes remplaçants l'an prochain", a estimé Trukenpolz, qui a également précisé que "six wild-cards au lieu de trois seront probablement permises" par la Dorna en 2024.

Même son de cloche du côté de Pierer, qui a pointé les difficultés de Jonas Folger quand il a remplacé Espargaró et affiché sa volonté d'avoir un réserviste plus apte à sauter sur la machine en cas de besoin : "Nous nous sommes accordés avec la Dorna pour que le statut des pilotes d'essais et de réserve soit rehaussé et que des pilotes de meilleure qualité puissent être assignés à cette tâche."

Pas une question de résultats selon Espargaró

Pol Espargaró ne semble en tout cas absolument pas prêt à accepter ce rôle de "super pilote d'essais" aligné en wild-card sur près d'un tiers des courses. Gravement blessé à Portimão, il a beaucoup travaillé pour faire son retour en Grande-Bretagne et sa belle sixième place en course sprint au Red Bull Ring a balayé les doutes sur sa motivation, même si sa condition physique n'est pas encore optimale.

Pol Espargaró

Visiblement conscient que tout est possible, Espargaró a qualifié avec humour Pierer de "requin" cherchant à recruter les meilleurs pilotes samedi mais le lendemain, il a totalement écarté l'idée que ses résultats en fin de saison pourraient déterminer son sort en 2024.

"J'ai mon contrat, et j'ai aussi une très bonne relation avec monsieur Pierer, Pit [Beirer, patron de KTM Motorsports] et Hubert, et il n'y a aucune raison de s'inquiéter, en tout cas en ce qui me concerne. Et les résultats montrent aussi que je performe, pas aussi bien que je le voudrais mais j'ai devancé mon coéquipier les deux fois [à Silverstone, avant d'être pénalisé dimanche, ndlr]."

"Honnêtement, je ne vois pas ça comme une question de résultats mais de contrats, et je suis certain que le groupe Pierer Mobility a une solution pour tout ça. Peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que moi non plus, peut-être que c'est un secret et que ça va émerger dans quelques courses, mais ça n'est pas quelque chose qui m'inquiète à l'heure actuelle."

Avec Léna Buffa