Espargaró et Fernández insistent : ils seront chez Tech3 en 2024

Si les projecteurs sont braqués sur KTM en ce moment, ce n'est pas uniquement parce que le constructeur autrichien arrive sur les lieux de son Grand Prix maison, mais aussi car la gestion de ses pilotes pour la saison prochaine reste nébuleuse. La marque de Mattighofen dispose en effet de quatre motos pour cinq pilotes, Pedro Acosta devant être promu depuis la catégorie Moto2 tandis que chacun des coureurs actuels est censé rester en poste.

Brad Binder et Jack Miller évoluent tous deux avec un contrat de deux ans, qui couvre encore 2024, de même que Pol Espargaró qui a revêtu les couleurs de GasGas, via le team Tech3, avec lui aussi un accord biannuel. Son coéquipier, Augusto Fernández, n'avait signé que pour un an mais il affirme avoir renouvelé son contrat, ce qu'annonçait déjà Stefan Pierer, grand patron du groupe, pendant la pause du mois de juillet.

"J'ai un contrat, c'est ce que je sais, et il est signé, à 100%", a affirmé Augusto Fernández en arrivant au Red Bull Ring ce jeudi. Le jeune Espagnol a précisé qu'il disposait d'un contrat d'un an avec une option pour une seconde saison, laquelle a désormais "été confirmée", martelant donc les propos qu'il avait tenus à Motorsport.com à Silverstone.

"Je n'en ai aucune idée, il faut leur demander", a-t-il répondu ce jeudi lorsque nous lui avons demandé pourquoi aucune annonce n'avait encore été faite. "On verra bien. On connaît ce milieu, mais ce que l'on m'a dit et ce que l'on a signé, c'est que l'année prochaine, je resterai là où je suis. Mais je ne peux pas en dire plus, il faut leur demander. En théorie, je reste dans cette équipe et sous ces couleurs, mais on verra ce qui va se passer."

Interrogé par le site officiel du MotoGP sur la possibilité qu'une annonce intervienne ce week-end, alors que KTM est sur ses terres, Fernández a répondu : "J'espère que oui, on verra. Normalement, c'est ici que tout est annoncé et j'espère qu'on pourra en savoir un peu plus sur notre avenir ici."

Augusto Fernández attend l'annonce de son accord, certain de ce qu'il a signé.

Quant à Pol Espargaró, bien qu'il lui faille faire face à des rumeurs sur son avenir après avoir manqué les huit premiers Grands Prix de la saison à la suite d'une grave blessure, il se montre serein, confiant dans l'accord dont il dispose lui aussi.

"Les rumeurs ont toujours existé depuis que je suis en MotoGP, ça ne m'affecte pas. Elles sont sorties de nulle part parce que j'ai signé pour cette année et la prochaine, j'ai deux ans", a-t-il affirmé depuis le paddock du Red Bull Ring.

"Chez KTM, Brad, Jack et moi avons deux ans et Augusto un an. Je suis donc très serein, je serai dans cette équipe en 2024, et cela m'aidera à progresser. Le niveau du MotoGP est très élevé à l'heure actuelle et il faut un peu de temps, encore plus après une blessure. Les rumeurs sont ce qui m'importe le moins, ce ne sont que des rumeurs. J'ai conclu cette année et l'année prochaine."

Dans l'interview qu'il a donnée à Speedweek le mois dernier, Stefan Pierer avait indiqué que Pol Espargaró serait bien en poste la saison prochaine "si ses performances sont aussi bonnes qu'attendues". Une précision que le #44 avait accueillie sans frémir, trouvant justifié de devoir se montrer à la hauteur pour garder sa place.

Le jeune prodige Pedro Acosta disposait d'un contrat avec KTM dont une clause lui permettait d'obtenir une place dans la catégorie MotoGP en 2024. Malgré les tentatives du constructeur de freiner son impatience, il a annoncé avant la pause estivale du championnat qu'il avait l'intention de faire valoir ses droits en ce sens.

Depuis, KTM a cherché à obtenir auprès de la Dorna les places laissées vacantes par Suzuki, en vain. Le constructeur a aussi sondé les équipes satellites afin de comprendre si l'une d'elles serait disposée à s'allier à lui. Mais là aussi, les portes se ferment : LCR a affirmé vouloir honorer son contrat avec Honda et Gresini Racing vient de renouveler le sien avec Ducati.

