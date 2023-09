Espargaró libéré et reboosté par le Grand Prix de sa vie

Leader incontesté du programme d'Aprilia, dont Massimo Rivola a fait de lui le "capitaine", Aleix Espargaró a été auteur à Barcelone de deux victoires et d'un doublé historique pour la marque italienne avec Maverick Viñales. À 34 ans, le vétéran du championnat s'est trouvé une nouvelle jeunesse.

Ses débuts dans le Championnat du monde remontent au GP de Valence 2004, qu'il a disputé en tant que wild-card dans la catégorie 125cc : il avait alors 15 ans. Depuis, il n'a jamais quitté les Grands Prix, pourtant il a longtemps été un pilote de second plan, loin, très loin du nouveau statut de vainqueur qui est le sien aujourd'hui.

Après avoir couru en 250cc, être passé en MotoGP puis être revenu en Moto2, avoir connu les CRT et avoir parfois été vu comme "le méchant" des frères Espargaró, Aleix a passé un cap en décrochant son premier contrat de pilote officiel en 2015. À 26 ans, Suzuki lui offrait la stabilité en l'engageant pour deux saisons et, pour la première fois, il découvrait le travail dédié à une usine.

La deuxième étape est intervenue deux ans plus tard, lorsque Aprilia, de retour en MotoGP après une longue absence, en a fait son leader. Le projet ne paraissait pas solide, il n'y avait ni argent, ni grandes attentes, et tout le paddock doutait des chances de réussite de Noale. Pourtant, sept ans plus tard, Espargaró est l'un des meilleurs pilotes du plateau, l'un des plus respectés aussi. Il fait partie des sérieux candidats à la victoire sur pratiquement toutes les pistes et mène toujours ce projet Aprilia, qui a pris une tout autre dimension désormais.

Vétéran des Grands Prix, il est à la fois celui qui a disputé le plus grand nombre d'épreuves en MotoGP (228) et toutes catégories confondues (312). Il était pourtant l'an dernier le seul dans la catégorie reine à ne pas avoir encore connu le succès et il lui a fallu 284 départs avant de célébrer enfin cette première victoire tant attendue, en Argentine. Avec les deux Grands Prix remportés au cours du dernier mois, son palmarès est désormais plus fringant, et lui a complètement changé de dimension.

"L'histoire avec Aprilia est vraiment très belle. Et si vous me le permettez, je vais bomber le torse parce que je pense que j'en suis le grand responsable", soulignait-il dimanche. "Évidemment Aprilia, l'usine, a beaucoup évolué, ils ont fait un travail énorme. C'est un plaisir d'être leur pilote aujourd'hui. Mais au début, c'était compliqué, c'était très difficile d'être là. Beaucoup de chutes, beaucoup de blessures, beaucoup de jours gris parce que la moto cassait."

"Alors voir tout le développement et tout ce que l'on a accompli, jusqu'à faire un doublé ici aujourd'hui, c'est vraiment génial", a-t-il poursuivi avec émotion. "C'est incroyable, c'est impressionnant d'avoir réalisé ça, et encore plus avec le niveau actuel de Ducati, et avec huit Ducati en piste. Faire un doublé avec Aprilia, c'est fou. Je suis très fier !"

Il sait mieux que personne qu'il y a encore quelques années, Aprilia avait du mal à recruter. Même il y a deux ans, il lui avait fallu convaincre Maverick Viñales, qui doutait du niveau de la moto. "Résilience", a répondu Espargaró à ce souvenir. "Je suis très fier de ce que j'ai réussi. On l'a évidemment fait ensemble avec l'usine, donc chapeau à tous les ingénieurs à Noale. Mais je suis celui qui est impliqué dans le projet depuis le début, celui qui est tombé souvent, qui a aussi souvent eu des casses moteur. J'ai cru dans le projet et c'est ce que j'ai dit à Maverick quand on est arrivés dans le parc fermé : 'Tu réalises ce qu'on a fait ? Il y a trois ans cette moto était à une minute de la victoire et aujourd'hui, on a fait un doublé !'"

Dimanche, en triomphant à Barcelone, le chemin parcouru avait de quoi lui donner le tournis, alors que c'est ici qu'il a pour la première fois roulé sur un "grand" circuit quand il avait une dizaine d'années. "Quand j'ai vu mes enfants me donner le trophée sur le podium, j'ai revu toute ma vie défiler devant mes yeux. Ça a été un moment incroyable !" lâchait-il alors. "Je voyais Max et Mia [ses jumeaux, ndlr] et je me revoyais petit. C'était incroyable !"

"Ce week-end a été le plus beau de ma vie, sans aucun doute", résumait Espargaró, en fendant un peu la redoutable armure qu'il s'est bâtie et qui, parfois, peut faire passer son esprit de compétiteur pour une assurance démesurée. L'investissement qui est le sien est tel qu'il a pu s'épuiser moralement, comme en 2019 lorsqu'il a sérieusement envisagé de mettre un terme à sa carrière. L'arrivée de Massimo Rivola et la nouvelle dynamique impulsée chez Aprilia ont tout changé, la RS-GP 2020 lui ayant montré à temps que ses efforts allaient enfin pouvoir payer.

Heureux sur le plan personnel, Aleix Espargaró en est aussi arrivé à un équilibre professionnel qui a de quoi l'apaiser. "Je vais faire tout ce que je peux pour être un peu plus libre dans ma tête, parce que l'année dernière, j'ai eu beaucoup de tension. Je vais essayer."

"Je vais essayer de profiter du moment présent, je vais emmener ma famille pour qu'on parcoure le monde ensemble. Profiter du moment présent. Maverick l'a dit et je le pense aussi : il faut qu'on profite de chaque petite réussite, car on est en train d'accomplir quelque chose de très difficile. Avec de l'énergie positive, on va aller au bout et en faire trembler plus d'un !"

Avec Vincent Lalanne-Sicaud