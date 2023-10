EL1 - Jorge Martín immédiatement aux commandes

Il fait sec et très chaud pour la séance d'Essais Libres 1 du Grand Prix de Thaïlande, sur le très apprécié circuit international de Chang, où Jorge Martín aura pour mission immédiate de réduire, voire combler l'écart au classement du Championnat du monde des pilotes sur son rival Pecco Bagnaia. L'enjeu pour le pilote Pramac consiste désormais à replacer une vive pression sur l'Italien, après avoir affiché une plus grande vitesse lors des deux derniers rendez-vous en date sans parvenir à transformer celle-ci en une domination mathématique.

C'est une nouvelle fois en l'absence d'Álex Rins (LCR Honda), qui ne sera pas remplacé ce week-end, qu'est lancé le week-end. Après le Grand Prix d'Australie sur lequel il a tenté de s'aligner lors des préparatifs, l'Espagnol a jugé la douleur trop forte, le poussant à déclarer forfait et subir une nouvelle opération.

Les pilotes se montrent immédiatement studieux en piste pour aborder les cruciales 45 minutes à leur disposition pour préparer la séance d'essais à venir, qui conditionne déjà l'accès aux positions les plus élevées de la grille de départ. Avec trois lignes droites conséquentes et autant de gros freinages, la piste devrait offrir des temps qualificatifs proches des 1'28'9, selon Marco Bezzecchi, tandis que ses acolytes Ducati Martín et Bagnaia estiment plutôt que la référence se trouvera autour des 1'29"3 à 1'29"4.

Après le premier tiers de la séance et les runs initiaux, c'est Maverick Viñales (Aprilia) qui pointe au sommet d'une série de chronos très resserrés, avec un temps de 1'31"484, plus rapide de seulement 0'002 que celui d'Alex Márquez, 0'011 que Jorge Martín et devant encore trois autres pilotes concentrés dans le même dixième !

Un nouveau run est lancé après un passage par les stands de l'ensemble des pilotes pendant quelques minutes, le temps d'apporter quelques premiers commentaires de ressenti aux ingénieurs. Les deux candidats au titre s'équipent alors d'un mix de pneus tendre à l'avant et dur à l'arrière, sans faire évoluer la marque. Une marque que personne ne viendra d'ailleurs approcher au cours de cette phase intermédiaire de la séance.

Les vrais chronos dans le dernier quart d'heure

C'est comme toujours dans la dernière phase de la séance que les temps commencent à tomber, avec des pneus neufs montés sur les machines à l'avant.

Aleix Espargaró est le premier à lancer les hostilités avec un chrono de 1'31"171, immédiatement plus rapide de trois dixièmes que l'ancienne référence ; avant que Martín n'annonce vraiment les choses et n'impose son rythme, tout d'abord en 1'31"025 puis en 1'30"520, en medium-medium.

En tendre-dur, Bagnaia n'est pas aussi agressif que l'Espagnol et boucle en dixième position.

Populaire vainqueur de sa première victoire dans la catégorie reine après 120 Grands Prix, Johann Zarco repart à zéro comme tout le monde et se contente d'un très discret 19e chrono, tandis que Fabio Quartararo, qui suspecte des conditions favorables à la Yamaha en Thaïlande, conclut la séance en douzième position.

GP de Thaïlande MotoGP - Essais Libres 1