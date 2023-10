Álex Rins à nouveau opéré et absent au GP de Thaïlande

Álex Rins manquera à nouveau à l'appel au Grand Prix de Thaïlande. Victime d'une fracture du tibia et de la fibula de la jambe droite au Mugello il y a quatre mois, le pilote LCR avait réussi son retour en Indonésie avant de déclarer forfait en Australie en raison d'une douleur anormale, pour laquelle il voulait passer de nouveaux examens. Il va devoir subir une nouvelle opération, ce qui l'empêchera de rouler à Buriram.

"À la suite de la douleur persistante ressentie dans sa jambe droite et après avoir été examiné par des médecins le week-end dernier en Australie, Álex Rins est rentré directement à Madrid pour rencontrer son équipe médicale", a précisé l'équipe dirigée par Lucio Cecchinello. "Ils ont effectué des examens pour évaluer la jambe et analyser la cause de la douleur."

"Les examens ont révélé une petite hernie près de la zone blessée sur la fibula, qui cause probablement la douleur supplémentaire ressentie. Le pilote va subir une petite opération jeudi pour améliorer le processus de guérison."

Rins s'est montré rassurant sur les réseaux sociaux, se disant "satisfait" de ses examens qui ont révélé une "évolution positive" de sa blessure. "Nous avons identifié la cause de la douleur et je vais subir une petite opération pour la réduire", a-t-il ajouté. "Nous ne serons pas au Grand Prix de Thaïlande mais nous continuons à travailler pour une récupération totale."

La convalescence d'Álex Rins a été longue et difficile. Pendant plusieurs semaines, il a manqué de sensibilité dans une partie du pied, tandis que l'autre était très douloureuse. L'Espagnol a reçu le feu vert pour un retour à Motegi mais la douleur était trop forte et il a renoncé après la première journée d'essais. Deux semaines plus tard, il a pu disputer l'intégralité du GP d'Indonésie, avec une belle neuvième place à la clé, mais la douleur était trop forte en Australie, ce qui l'a poussé à déclarer forfait samedi matin.

Rins ne sera pas remplacé en Thaïlande

Alors qu'au Japon, Stefan Bradl avait pris le relais le samedi et qu'il se tenait encore prêt en cas de nouveau forfait de Rins en Indonésie, il ne fera pas le déplacement ce week-end. "En raison du faible délai entre les Grands Prix d'Australie et de Thaïlande, LCR ne le remplacera pas ce week-end à Buriram", précise l'équipe.

Le nouveau forfait de Rins signifie que le Grand Prix de Thaïlande se disputera sans l'intégralité du plateau. Depuis le début de la saison, les blessures ont été très nombreuses et aucune des 32 courses ne s'est disputée avec l'intégralité des titulaires au départ.