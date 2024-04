Fabio Quartararo limité par une douleur au bras à Jerez

Après l'exploit de samedi, qui a vu Fabio Quartararo se jouer des conditions précaires et gagner 20 places pour prendre la troisième place, devenue cinquième en raison d'une pénalité après l'arrivée, le Français a été confronté aux limites de sa Yamaha ce dimanche, et surtout aux contraintes physiques qu'elle lui impose.

Parti 23e, Quartararo était 19e à la fin du premier tour et sa remontée a continué jusqu'au 13e tour, mais il a commencé à avoir une douleur au niveau de l'avant-bras, étant trop en tension sur sa moto. Il a dû ralentir en fin d'épreuve et n'a finalement pris que le point de la 15e place.

"J'ai essayé de prendre un bon départ" a expliqué Quartararo. "Hier, j'ai eu un peu de chance que tout se passe très bien devant. J'ai encore pris un bon départ aujourd'hui mais je n'ai pas réussi à gagner des places."

"Dès le premier tour, on a manqué de grip à l'arrière, j'ai eu beaucoup de mal à tourner, j'ai forcé sur la moto pour tourner sur les freins et à partir de la mi-course, j'ai eu un problème avec le bras. De la mi-course jusqu'à la fin, j'ai dû ralentir et quand on roule vraiment en tension sur la moto, ce n'est pas bon. Dans les dix derniers tours, je dirais que j'assurais parce que je ne pouvais pas piloter."

Quartararo attribue ce comportement à une moto "plus agressive" cette année, ce dont il se plaignait déjà en début de week-end. Il savait qu'il vivrait une course difficile : "Ce n'était pas une surprise. C'est arrivé de nombreuses fois, mais ce n'était jamais vraiment une limite. Quand on se sent bien sur la moto, on n'a pas ça, quand on se sent mal, on l'a. Dans certaines courses, j'ai eu ça, mais pas dans cette mesure et si tôt. Ça fait partie de notre défi."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo n'est cependant "pas du tout inquiet pour demain", un test crucial attendant tous les pilotes à Jerez. "Ce n'est pas une question d'opération ou de quoi que ce soit, [c'est] juste qu'on a essayé de freiner beaucoup trop fort dans les premiers tours et j'ai été en difficulté sur la fin", a-t-il précisé sur Canal+.

Quartararo espère des progrès lors du test de lundi

Yamaha a prévu une journée très intense pour ses pilotes lundi, avec tant de nouveautés qu'ils ne devraient pas pouvoir toutes les tester. Faire évoluer la M1 est en tout cas une nécessité après un nouveau week-end qui a montré le manque de rythme de la machine japonaise. "On a testé une petite chose sur la moto ce matin, on pensait que c'était mieux mais c'était un peu moins bien, mais c'est ce qu'il s'est passé", a expliqué Quartararo.

Le Champion du monde 2021 reconnaît manquer de solutions pour le moment : "Il faut réussir à améliorer nos sensations, et clairement à améliorer le feeling sur la mise en angle, le grip, la motricité... Il y a plein de choses à améliorer. On ne sait pas ce qu'il faut faire pour l'améliorer, mais on sait ce ce que l'on doit améliorer."

"Trouver exactement ce qu'on recherche, c'est quelque chose de très compliqué", a-t-il concédé. "On sait exactement ce dont on a besoin pour aller plus vite mais le plus compliqué ça sera de le trouver."

Quartararo compte cependant sur des progrès sur sa Yamaha lors du test : "J'espère que l'on aura des points positifs à essayer. On a un châssis, on a de l'aéro. L'aéro, depuis qu'on commence à travailler, je pense que ça peut être quelque chose qui donnera des effets positifs d'un côté et négatifs de l'autre. Il y a clairement des choses que l'on doit améliorer, sur le grip principalement."

Avec Fabien Gaillard