Fabio Quartararo pourrait renoncer à la suite du test à Sepang

Fabio Quartararo a débuté le test de Sepang sur une grosse chute. Le Français a été piégé au virage 5, à haute vitesse, dans la matinée et si les examens passés au centre médical ont écarté toute fracture, il souffre physiquement et pourrait renoncer à la fin du test. Il a eu besoin d'aide pour que son gant soit retiré sur la main gauche, et il est râpé au niveau de l'avant-bras.

On l'a vu de retour en piste dans l'après-midi mais il était très diminué selon Massimo Meregalli. "Il a mal à peu près partout dans son corps", a commenté le patron de l'équipe Yamaha factory auprès du site officiel du championnat. "On lui a dit 'S'il te plaît, ne prend aucun risque'. Ça aurait pu être pire."

Meregalli s'attend à ce que la douleur soit encore plus forte mercredi, ce qui pourrait compromettre la participation de Quartararo à la fin du test : "Il a [mal] au bras gauche, aussi à un doigt sur le côté droit. Ce virage est sur le troisième rapport, la vitesse est d'environ 160 ou 170 km/h, il s'est retourné. Je pense qu'il aura encore plus mal demain que maintenant."

"Maintenant, ça dépend de lui", a précisé l'Italien. "On va discuter après la séance du jour et s'il préfère éviter de rouler demain et le lendemain, on s'adaptera à ses sensations. On ne veut prendre absolument aucun risque. Dans deux semaines, on sera en Thaïlande pour le dernier test mais aussi pour le début du championnat."

Fabio Quartararo n'est pas certain de participer à la fin du test à Sepang. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Une absence de Quartararo mercredi et jeudi serait un coup dur pour Yamaha, mais le constructeur a déjà fait rouler ses titulaires durant deux jours, vendredi et samedi, à l'occasion du Shakedown, et il peut s'appuyer sur Álex Rins, les pilotes Pramac ou Andrea Dovizioso. Augusto Fernández, l'autre pilote d'essais de la marque, est également prêt à prendre le relais en cas de besoin.

"Heureusement, la semaine dernière on a pu faire un certain travail", a souligné Meregalli. "On n'a pas pu finir le programme mais au moins, on était en avance."

Yamaha pourrait donc compenser autant que possible une absence de Quartararo : "C'est sûr qu'on fera venir Augusto et on essaiera de cocher toutes les cases dans ce que l'on devait tester. Heureusement, on a cinq pilotes. D'ici la fin du test, c'est sûr qu'on aura beaucoup d'informations."