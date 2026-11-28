MotoGP GP de Valence

Quartararo regrettera Márquez : "C'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré"

Fabio Quartararo revient sur ses premiers affrontements avec Marc Márquez et reconnaît regretter de ne pas avoir pu se mesurer à l'Espagnol à armes égales ces dernières années.

Rachit Thukral

Publié: 28 nov. 2026, 06:49

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Hazrin Yeob Men Shah / Icon Sportswire via Getty Images

Fabio Quartararo a réagi à la décision surprise de Marc Márquez de mettre un terme à sa carrière en MotoGP avec effet immédiat. Le Français a notamment expliqué comment l'Espagnol l'avait "inspiré" à ses débuts dans la catégorie reine.

Márquez quittera le MotoGP à l'issue du Grand Prix de Valence, ce week-end, mettant ainsi un terme à une carrière exceptionnelle au cours de laquelle il a remporté dix titres mondiaux et s'est imposé comme l'un des plus grands pilotes de tous les temps, si ce n'est le plus grand.

Lire aussi :

L'Espagnol avait pourtant prolongé son contrat de deux ans en mars dernier. Mais il a finalement dû revenir sur sa décision après avoir constaté que son épaule droite, déjà très abîmée, était dans un état plus préoccupant qu'il ne l'imaginait. Un nouvel épisode de diplopie au Grand Prix de France, où il s'était fracturé le pied après une chute lors du Sprint, a également contribué à cette retraite anticipée.

Le départ imminent de Márquez fera de Quartararo l'un des rares champions du monde encore présents sur la grille, alors que le Français s'apprête à rejoindre l'équipe Honda, l'ancienne formation de l'Espagnol, dans le cadre d'un transfert très médiatisé.

Interrogé sur sa réaction à cette annonce, le Français a déclaré : "J'ai peut-être été un peu moins sous le choc que vous. Pourquoi ? J'avais entendu quelques commentaires après le titre. On peut se faire une idée, mais on ne sait jamais. Donc, bien sûr, j'ai été surpris."

"Je n'ai que des choses positives à dire sur Marc. J'entretiens de bonnes relations avec lui en tant que pilote. Il a été le plus rapide sous la pluie, dans les conditions mixtes, sur le sec, sur le mouillé, quelles que soient les conditions. Et il n'est pas seulement rapide en piste, il est aussi très, très intelligent. Je n'ai donc que du positif à dire sur Marc, et nous devrions tous être heureux que le pilote le plus rapide reste à la maison [rires]."

Fabio Quartararo face à Marc Márquez.

Photo de: Lluis Gene / AFP via Getty Images

Lorsqu'on lui a demandé s'il regrettait de ne pas avoir eu l'occasion d'affronter Márquez à l'aube de l'ère des 850 cm³, Quartararo a d'abord répondu sur le ton de la plaisanterie que non, avant de reconnaître qu'il regrettait de ne pas avoir pu se mesurer à lui à armes égales ces dernières années, alors que Yamaha traversait une période difficile.

"Je suis un peu déçu par rapport aux dernières années", a-t-il expliqué. "C'est simplement que, malheureusement, je n'ai pas été assez rapide pour me battre contre lui. C'est davantage cela que je regrette. J'ai énormément apprécié ma première saison avec Petronas, en 2019. J'ai eu quelques belles bagarres avec lui, en course comme en qualifications. Ce sont surtout ces moments-là que je retiens."

Márquez a privé à plusieurs reprises Quartararo de sa première victoire en MotoGP lors de la saison 2019, lors de laquelle le Français faisait ses débuts.

Lire aussi :

L'épisode le plus marquant reste le Grand Prix de Thaïlande : le pilote Honda de l'époque avait dépassé Quartararo pour prendre la tête dans le dernier tour, alors que la deuxième place lui suffisait pour décrocher le titre face à Andrea Dovizioso.

Âgé de 27 ans, Quartararo a expliqué que l'esprit de compétition de Márquez et sa volonté de gagner l'avaient inspiré au moment où il construisait sa propre carrière en MotoGP.

"En Thaïlande, je crois qu'il avait 15 secondes d'avance sur Dovizioso. Il lui suffisait de terminer devant lui, mais cela lui était complètement égal : il voulait simplement gagner la course", a expliqué Quartararo.

Marc Márquez devant Fabio Quartararo en 2019.

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"C'est ce qui m'a beaucoup inspiré chez lui, parce qu'il donne toujours le maximum. Et je pense que c'est une leçon importante que j'ai retenue de lui."

Quartararo a indiqué qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de discuter avec Márquez depuis l'annonce de sa retraite, mais qu'il comptait échanger avec lui sur son incroyable parcours en MotoGP, notamment sur son retour après sa blessure de 2020.

"Pendant le week-end, j'aurai le temps de discuter quelques instants avec lui en face à face, parce que c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré", a déclaré le pilote Yamaha, qui s'apprête à quitter l'équipe. "Ce qu'il a fait de 2013 à 2019, il n'y a rien à redire. Mais depuis 2020, c'est incroyable de voir à quel point il est fort mentalement. Et je trouve cela vraiment remarquable."

Lire aussi :

Interrogé sur la possibilité de devenir le nouveau visage du MotoGP l'an prochain, alors que le départ de Márquez laisse un grand vide à combler pour le championnat, Quartararo a répondu : "Bien sûr, l'année prochaine sera un nouveau chapitre pour moi. Nouvelle équipe, nouvelles motos."

"Je sais qu'il est très important pour moi de penser à mon avenir. Je suis pleinement concentré et déterminé à donner le meilleur de moi-même. Et bien sûr, ce sera un regain de confiance, parce que cette pression liée au fait de se battre aux avant-postes me manque. Ce ne sera évidemment pas facile, car cela fait longtemps que je ne me bats plus vraiment devant, mais je donnerai le maximum pour retrouver le plaisir."

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent "Je le voyais souffrir" : Zarco se réjouit que Márquez "écoute son corps"

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Rachit Thukral





"Je le voyais souffrir" : Zarco se réjouit que Márquez "écoute son corps"



MotoGP



MotoGP



GP de Valence



13 h



"Je le voyais souffrir" : Zarco se réjouit que Márquez "écoute son corps"





Une retraite soudaine qui secoue le MotoGP : Marc Márquez s'explique



MotoGP



MotoGP



GP de Valence



18 h



Une retraite soudaine qui secoue le MotoGP : Marc Márquez s'explique





EL1 - Bezzecchi devance Márquez dans un coup de froid



MotoGP



MotoGP



GP de Valence



20 h



EL1 - Bezzecchi devance Márquez dans un coup de froid

Plus de

Marc Márquez





Ducati réagit à la retraite de Marc Márquez : "C'est un véritable choc"



MotoGP



MotoGP



GP de Valence



14 h



Ducati réagit à la retraite de Marc Márquez : "C'est un véritable choc"





Et maintenant, qui pour remplacer Marc Márquez chez Ducati ?



MotoGP



MotoGP 17 h



Et maintenant, qui pour remplacer Marc Márquez chez Ducati ?





Marc Márquez, des adieux à son image et un vide immense en MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP de Valence



17 h



Marc Márquez, des adieux à son image et un vide immense en MotoGP

Dernières actus





Quartararo regrettera Márquez : "C'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valence



9 min



Quartararo regrettera Márquez : "C'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré"





EL2 - Mercedes toujours devant, Gasly provoque un drapeau rouge



Formule 1



F1 Formule 1



GP du Qatar



12 h



EL2 - Mercedes toujours devant, Gasly provoque un drapeau rouge





L'appel d'Audi contre la décision sur Tsunoda à Monza a été rejeté



Formule 1



F1 Formule 1



GP d'Italie



13 h



L'appel d'Audi contre la décision sur Tsunoda à Monza a été rejeté





"Je le voyais souffrir" : Zarco se réjouit que Márquez "écoute son corps"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Valence



13 h



"Je le voyais souffrir" : Zarco se réjouit que Márquez "écoute son corps"

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire