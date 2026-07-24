Quartararo a préparé un test en F1 avec Mercedes... et espère le concrétiser

Plusieurs pilotes de MotoGP ont eu droit à un test en Formule 1 par le passé. Si l'on reste loin de l'exemple John Surtees – sept fois champion du monde en moto, dont quatre fois en 500cc, puis titré en F1 – Valentino Rossi a réalisé des performances encourageantes en roulant dans des Ferrari entre 2004 et 2008, et Marc Márquez a effectué un roulage dans une Toro Rosso en 2018, grâce à ses liens avec Red Bull.

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En 2019, Monster, alors sponsor de Yamaha en MotoGP et Mercedes en F1, avait également permis un échange entre Valentino Rossi et Lewis Hamilton, afin que chacun des deux puisse découvrir le bolide de l'autre. Monster a voulu planifier un nouveau test dans une Mercedes par la suite, pour Fabio Quartararo.

"On avait un accord, mais on ne l'a jamais vraiment fait", a récemment confié le Français. "Mais je suis allé dans le simulateur, je n'étais pas si mauvais. C'est une chose que je veux faire dans ma vie. On organisera quelque chose."

Le projet est allé assez loin puisque Mercedes avait convié Quartararo dans son simulateur afin de préparer le roulage. Il avait pu comparer ses performances à celles de Valtteri Bottas, qui était encore sous contrat avec la firme à l'étoile.

"J'ai fait 60 tours à Silverstone dans le simulateur et j'étais à 2"2 de Bottas", a souligné Quartararo. "Donc ce n'était pas mauvais !"

Deux mondes différents

Il est fréquent de voir les pilotes de F1 en visite sur les circuits du MotoGP, et vice versa. Cette année, Isack Hadjar a agité le drapeau à damier au GP de France et Kimi Antonelli s'est rendu au Mugello. Lorsque Barcelone a accueilli la F1, Marc Márquez et Fabio Quartararo ont également été vus sur le circuit.

Fabio Quartararo se sent très sollicité dans le paddock du MotoGP. Photo de: MotoGP Sports Entertainment Group

Même si les deux championnats sont désormais contrôlés par la même entité, Liberty Media, Quartararo a constaté "beaucoup" de différences : "Évidemment, je pense que les budgets ne sont pas les mêmes en Formule 1 et en MotoGP. Évidemment, c'est beaucoup plus exclusif. On le voit avec la Formule 2 et la Formule 3, qui sont à l'extérieur."

"Il y a beaucoup, beaucoup moins de monde [que dans le paddock MotoGP]. Pour les pilotes... j'ai discuté avec Lando [Norris] au milieu du paddock donc c'était assez sympa."

Une telle discussion susciterait un attroupement dans le paddock du MotoGP. Quartararo a apprécié l'ambiance "calme" de la F1 : "On n'est pas dans le rush [à rouler] sur un scooter. C'est sympa, mais je pense que ce sont deux mondes différents et j'aime aussi celui d'ici, donc c'est bien."

Quartararo échange souvent avec plusieurs pilotes de F1 : "J'aime bien Isack [Hadjar], j'ai une bonne relation avec lui. On se parle souvent en FaceTime. J'ai une excellente relation avec d'autres pilotes, avec Lando, Lewis, Pierre [Gasly], Charles [Leclerc]… Mais c'est avec Isack que j'ai le plus de liens."