Fabio Quartararo et Yamaha en colère après la pénalité

On pouvait s'y attendre, sa sanction déplait fortement à Fabio Quartararo. Le Champion du monde devra s'acquitter d'une pénalité long-lap au GP de Grande-Bretagne, pour la chute qui a contraint Aleix Espargaró à traverser le bac à graviers au virage 5 pendant la course d'Assen.

Selon les commissaires de course, Quartararo s'est montré "trop ambitieux dans sa tentative" de dépassement et n'était "pas en position de boucler correctement la manœuvre." C'est avec sarcasme que le pilote français a réagi ce lundi à cette pénalité et à sa justification, en postant un message sur ses réseaux sociaux. "Eh ben... un long-lap pour la prochaine course", a-t-il écrit. "Maintenant, on ne peut pas essayer de dépasser parce qu'ils pensent qu'on est trop ambitieux."

"Depuis le début de l'année, certains pilotes ont commis des 'incidents de course' mais apparemment le mien était trop dangereux. Bravo aux commissaires pour leur excellent travail. La prochaine fois, je ne tenterai aucun dépassement afin de ne pas recevoir de pénalité."

Aux yeux du team manager de l'équipe Yamaha aussi, l'erreur de Quartararo ne méritait pas cette pénalité, d'autant plus qu'Espargaró a pu prendre les 13 points de la quatrième place grâce à une impressionnante remontée.

"Nous considérons la première chute de Fabio comme un incident de course et avons le sentiment que la décision de la direction de course de le pénaliser pour la prochaine course est non seulement difficile, considérant qu'il n'a fait tomber personne et qu'Aleix a quand même marqué des points, mais également qu'elle manque de constance avec les incidents vus dans les courses précédentes et qui n'ont pas été sanctionnés", a déclaré Massimo Meregalli.

Fabio Quartararo après sa première chute à Assen

Les commissaires de course semblent avoir voulu donner un certain tour de vis dans les sanctions au cours des deux dernières épreuves, après avoir été critiqués pour avoir qualifié d'incident de course l'accident du premier virage à Barcelone, provoqué par Takaaki Nakagami. À Assen, Franco Morbidelli et Jack Miller ont dû emprunter le chemin du long-lap pour avoir gêné des pilotes pendant les essais, et Miller avait reçu la même pénalité au Sachsenring pour être tombé alors qu'un drapeau jaune était agité. Darryn Binder avait été sanctionné pour la même raison au GP d'Italie.

Aucun point pour Yamaha, du jamais-vu depuis 1994

Après sa chute, Quartararo a voulu regagner son garage pour abandonner mais Yamaha l'a renvoyé en piste, espérant l'arrivée de la pluie pour inscrire quelques points. Le Champion du monde est cependant tombé une nouvelle fois, à cause des dégâts de sa moto selon lui, ce qui a entraîné son abandon.

Son coéquipier Franco Morbidelli et Darryn Binder sont eux aussi tombés, faisant reposer tous les espoirs de la marque sur Andrea Dovizioso, seulement 16e à l'arrivée avec la machine du team RNF. Yamaha n'a donc marqué aucun point à Assen, une première depuis le GP d'Allemagne 1994.

"Ce n'était pas le résultat attendu", a déploré Meregalli. "Heureusement, aucun pilote n'a été blessé dans sa chute. Nous étions préparés pour cette course mais c'est la compétition. [...] Nous allons profiter de cette pause pour digérer ce Grand Prix et revenir dans la lutte à Silverstone dans un mois."