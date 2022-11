Fernández a eu des troubles de la vision après sa chute

Charger le lecteur audio

De nombreux pilotes sont partis à la faute en EL3 au Grand Prix de Valence mais c'est pour Raúl Fernández que les conséquences ont été les plus sérieuses. Resté groggy quelques instants, il s'est relevé avec des troubles de la vision. Les examens passés au centre médical puis à l'hôpital n'ont révélé aucune blessure, ce qui lui a permis de prendre part à la séance de qualifications, au cours de laquelle il a pris une 23e place qui se transformera en 22e position sur la grille de départ en raison de la pénalité de Takaaki Nakagami.

Fernández n'a pas des souvenirs très clairs de la chute, qui l'a laissé avec une légère plaie sur le front. "J'ai mal partout", a déclaré le pilote Tech3. "Je suis tombé vers le virage 11. C'est compliqué. Je n'ai rien fait de bizarre, c'était juste une chute normale, mais en arrivant dans les graviers, j'ai tourné dans tous les sens. Je ne m'en souviens pas. Je suis resté au sol pendant 20 ou 30 secondes et je ne me sentais pas bien quand je me suis relevé."

"Ma vue n'était pas bonne et quand je l'ai dit dans l'ambulance, ils m'ont emmené au centre médical. J'ai passé quelques examens et ils m'ont dit qu'il fallait aller à l'hôpital pour des examens complémentaires, pour voir si tout allait bien. En attendant les résultats, je regardais les images [des essais] sur le téléphone, tout le monde roulait avec le [pneu] dur et je suis revenu pour voir ça. Le médecin a dit que tout allait bien, il n'y a rien de bizarre. [...] Demain, j'espère que je pourrai faire la course."

Fernández a précisé avoir ressenti "la même chose" qu'après sa chute au test de Mandalika au mois de février. Il souffrait déjà de troubles de la vision et avait repris la piste le lendemain, mais avait rapidement dû renoncer, se sentant trop mal. C'est exactement le même problème que l'Espagnol a vécu ce samedi, alors qu'il n'est pas directement tombé sur la tête.

"C'est bizarre, très bizarre. Je n'ai pas chuté sur la tête. Ce n'était pas une super grosse chute, elle était normale pour ce circuit. On doit analyser ce qu'il s'est passé sur la tête parce que c'est arrivé deux fois cette année. C'est compliqué mais je suis très concentré sur demain."

À gauche, Raul Fernandez après sa chute à Mandalika lors de la pré-saison. À droite, Raul Fernandez, après sa chute à Valence

Fernández espère être en effet disputer sa dernière course sous les couleurs de Tech3 et KTM : "Je vais essayer de faire ma course, également pour les mécaniciens qui ont fait un travail fantastique parce que j'ai détruit la moto, ils l'ont réparée et j'avais une moto totalement nouvelle [en qualifications]. Je veux le faire pour l'équipe qui a fait un très bon boulot et je tiens à les remercier parce qu'ils ont travaillé très dur."

Un forfait pourrait également priver Raúl Fernández de sa découverte de l'Aprilia dans le team RNF, sa nouvelle équipe en 2023, lors du test prévu mardi, mais il ne souhaite pas se projeter si loin pour le moment : "Je ne pense pas à mardi. Je pense à la course de demain, à finir l'aventure aussi bien que possible avec KTM. Je pense que la moto fonctionne très bien ici. Je pense que si ça va plus ou moins bien demain, on pourra faire une très bonne course. Je me concentre sur ça."