La fierté de KTM pour une 2e place "méritée" parmi les marques MotoGP

Le dernier Grand Prix en date a vu Brad Binder officiellement sortir de la course au titre MotoGP. Quatrième du classement général, le pilote sud-africain compte désormais trop de points de retard sur le leader Pecco Bagnaia pour encore espérer le renverser, contrairement à Marco Bezzecchi, et surtout Jorge Martín.

Pour autant, la direction de KTM dresse d'ores et déjà un bilan positif de sa saison grâce à cette position de Binder et à six podiums (trois deuxièmes places et trois troisièmes places) cumulés lors des courses principales cette année. KTM a par ailleurs obtenu deux succès en course sprint, assortis de quatre deuxièmes places et deux troisièmes places.

Dans un championnat très largement dominé par Ducati, ces résultats sont légèrement supérieurs à ceux engrangés par Aprilia en dépit des deux succès d'Aleix Espargaró en Grand Prix cet été. Grâce à la régularité de ses performances, la marque autrichienne a pris l'ascendant, tant au classement des pilotes qu'à celui des constructeurs et des équipes.

Binder s'est notamment affirmé en Thaïlande, il y a deux semaines, en participant à une lutte pour la victoire qui n'a pas tardée à être qualifiée de plus belle course vécue depuis plusieurs années en MotoGP. S'il a une nouvelle fois été trahi par les limites de la piste (comme à Assen), le Sud-Africain a bien été le seul à livrer bagarre aux Ducati de tête.

"Nous n'avons pas atteint tous nos objectifs, mais nous sommes malgré tout fiers de notre performance", se félicite Pit Beirer, patron de KTM Motorsports, dans une interview pour Speedweek. "Nous ne sommes arrivés en MotoGP qu'en 2017 et nous sommes à présent le principal adversaire de Ducati − j'ose le dire. Ils représentent la référence, chapeau ! Mais étant donné qu'ils ont huit pilotes, leurs adversaires doivent piloter sacrément fort s'ils veulent monter sur le podium ou au moins s'en approcher."

"Parfois, nous avons manqué le podium de peu lors des courses outre-mer, et puis cela a fonctionné en Thaïlande. Voilà pourquoi nous méritons la deuxième place au classement constructeurs. Nous en sommes fiers, car il y a des marques très renommées au départ."

Depuis l'arrivée de la marque de Mattighofen en MotoGP, cinq Grands Prix sont tombés dans son escarcelle, remportés par Brad Binder mais aussi Miguel Oliveira. Au classement des pilotes, la cinquième place de Pol Espargaró en 2020 reste à ce jour le meilleur résultat, en passe d'être battu par la prestation de Binder cette année.

Et la suite ? Le Sud-Africain, à la tête du record de vitesse de pointe en MotoGP, s'est affirmé en solide leader du groupe et portera des ambitions plus élevées encore pour les prochaines saisons, lui qui est déjà sous contrat jusqu'en 2026. Et KTM prépare l'avenir, avec l'arrivée de Pedro Acosta l'an prochain, avec un but : réussir à donner du fil à retordre à Ducati, cette fois en résistant plus férocement encore aux machines italiennes.