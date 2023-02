Franco Morbidelli a passé "trois jours en apnée" à Sepang

Charger le lecteur audio

La situation de Yamaha s'annonce délicate pour cette saison en sachant qu'il s'agit du seul constructeur à n'avoir que deux pilotes sur la grille, et cela s'est fait sentir dès les premiers essais de la pré-saison. Si les pilotes essayeurs maison n'ont pas chômé pendant le Shakedown qui précédait le test officiel et sont ensuite venus prêter main forte pendant les essais collectifs, Fabio Quartararo et Franco Morbidelli ont malgré tout été confrontés à une importante charge de travail pendant leurs trois journées de piste. "Ça a été trois jours en apnée !" a résumé le pilote italien, lui qui a bouclé 147 tours de piste, à peine moins que son coéquipier.

Et Morbidelli de décrire ce que cela représente : "Je vous raconte le premier jour. Je me suis réveillé tôt − et déjà, ça ne me convient pas trop. On est arrivés au circuit à 9h, on a pris la piste à 10h et on a essayé de prolonger [le roulage] pour ne pas prendre la pluie. On s'est dit 'on déjeunera plus tard, comme ça on évitera la pluie'... mais il a plu quand même. Donc on a déjeuné plus tard, sans prendre le temps qu'on aurait dû, puis on a repris la piste, on a fait l'après-midi et on a roulé jusqu'au bout."

"Et ensuite je ne sais pas pourquoi, mais une fois la journée de test terminée, entre les réunions et diverses analyses, je suis arrivé à l'hôtel à 23h ! J'ai pris une douche, j'ai regardé un peu le Festival de Sanremo et je suis allé au lit à 0h30. Et le lendemain, j'ai dû malgré tout me réveiller à 8h, or pour moi, le sommeil est très important... C'était juste pour vous faire comprendre tout ce qu'on a dû faire. Et le deuxième jour, ça a été très similaire, on a roulé sous la pluie jusqu'au bout parce que ça nous était utile."

En livrant ce petit récit dimanche, à l'heure de ranger son casque, Franco Morbidelli pouvait enfin souffler, même si le bilan de ce premier test est plutôt mitigé dans le camp Yamaha. Car en dépit d'un gain de vitesse de pointe qui semble répondre aux attentes de l'équipe, les difficultés de la M1 dans le time attack et la quantité d'éléments n'ayant pu être parfaitement évalués ont semblé inquiéter jusqu'à la direction.

Franco Morbidelli, lui, se décrit comme "un gars optimiste" et il ne fallait pas compter sur lui pour ajouter de la négativité à ce bilan déjà contrasté. Ce qu'il retient avant tout, c'est la mutation qu'il a opérée pendant l'hiver. Lui qui avait conclu le championnat 2020 à la deuxième place, il a en effet été confronté à de grandes difficultés dès la saison suivante, d'abord à cause d'une blessure au genou puis en étant transféré dans l'équipe officielle en cours d'année, passant brutalement à la toute dernière version de la M1. Un changement déroutant alors que la moto d'Iwata n'a plus sa douceur d'antan.

Le pilote italien a pris conscience la saison dernière de la nécessité pour lui de changer d'approche, et de premiers signes d'amélioration se sont fait sentir en fin de championnat. Par la suite, il l'affirme, il ne s'est jamais "détaché" de la moto − "J'ai tout le temps pensé à elle, rêvé d'elle…" sourit-il − et a multiplié les efforts pour s'installer dans cette nouvelle mentalité tout au long de la pause.

"J'ai travaillé cet hiver pour progresser, pour être plus agressif en pilotant. Même à l'entraînement, j'ai essayé de changer la mentalité que j'ai quand je pilote. L'ADN de cette moto a changé entre 2020 et 2021 et si je voulais être rapide avec cette nouvelle Yamaha, ce nouveau concept, je devais changer mon ADN de pilote. Je pense que je suis arrivé à un bon niveau sur ce point, surtout lors des dernières courses [l'année dernière] où j'étais plus en accord avec la moto. Cet hiver, je dirais que je ne me suis jamais vraiment détaché de la moto donc quand je suis entré en piste, j'ai presque eu l'impression que ça ne faisait qu'une semaine que je m'étais arrêté, et pas trois mois."

"Je pense que si on veut être un champion, il faut être un comédien et il faut adopter le style que requiert votre package, alors je n'ai plus la sensation d'être un pilote doux. Vous avez peut-être vu que j'ai enlevé cette mention de ma bio Instagram !" fait-il remarquer.

Attentif à tous les détails, Franco Morbidelli a aussi salué l'attitude de son équipe : "J'apprécie vraiment l'état d'esprit que l'équipe a eu cet hiver. Ils avaient vraiment envie d'améliorer notre moto adorée. J'aime ce que j'ai vu sur leurs visages et j'aime ce que j'ai vu dans le box quand je suis arrivé l'autre jour."