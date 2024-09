L'Inde en passe de disparaître du calendrier MotoGP 2025

La situation du GP d'Inde MotoGP reste compliquée. L'épreuve, qui se déroule sur le circuit de Buddh, dans la banlieue de Delhi, a fait ses débuts dans le championnat la saison dernière, mais n'a pas pu se tenir cette année. Prévue en septembre, elle a été annulée avant l'été, dans une annonce plutôt étrange faite alors par Dorna Sports et la FIM, dans la foulée d'une première communication venue de Fairstreet Sports, promoteur local, tous évoquant "des raisons opérationnelles" en lien avec la météo.

Le communiqué du MotoGP ne mentionnait alors pas explicitement d'annulation, mais un report du Grand Prix à 2025. "Sur les conseils du gouvernement de l'Uttar Pradesh, qui poursuit son engagement à long terme en faveur du MotoGP, le championnat reviendra sur le circuit international de Buddh en mars 2025, lorsque les conditions météorologiques devraient être optimales pour les spectateurs et les pilotes", était-il précisé.

Deux mois plus tard, la Dorna a annoncé la signature d'un nouveau contrat avec Invest UP, une agence d'investissement du gouvernement de l'Uttar Pradesh, cœur économique dont dépend la zone de Buddh. Ce contrat de trois ans, courant jusqu'en 2027, a mis sur la touche Fairstreet Sports, le promoteur étant considéré comme véritable responsable de l'échec du Grand Prix 2024 pour cause de non-respect de ses engagements financiers envers le détenteur des droits du MotoGP.

Seulement, Motorsport.com croit savoir que le Grand Prix d'Inde n'aura probablement pas lieu non plus en 2025, car les autorités locales n'ont pas trouvé le budget nécessaire pour organiser l'épreuve. À ce stade de l'année, et alors qu'il est urgent de dévoiler le calendrier, il est difficile d'imaginer qu'un accord de dernière minute puisse être trouvé.

Début du championnat le 2 mars 2025

Selon les dates déjà confirmées, la saison MotoGP 2025 débutera en Thaïlande le premier week-end de mars. La logique voudrait ensuite que le GP d'Argentine fasse son retour le 16 mars, puis que le paddock se rende à Austin le 30 mars pour clore la courte tournée américaine.

Le championnat se rendra ensuite en Europe de fin avril (Jerez) à mi-septembre (Misano), avant d'entamer sa traditionnelle tournée outre-mer à l'automne. Celle-ci devrait se composer de deux double-headers, avant le retour en Europe pour le GP du Portugal puis la finale habituelle de Valence, mi-novembre. Initialement prévue comme épreuve remplaçante, Portimão sera finalement bien au programme.

Certaines épreuves ayant elles-mêmes confirmé leur tenue, on connaît d'ores et déjà les dates des GP de France (9-11 mai), de Grande-Bretagne (23-25 mai), d'Allemagne (10-13 juillet) et d'Autriche (15-17 août). On sait aussi que le MotoGP retrouvera la Hongrie et la République tchèque la saison prochaine.