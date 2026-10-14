MotoGP GP d'Indonésie

Le GP d'Indonésie reste "positif" pour Ducati selon Dall'Igna

Le patron de Ducati Corse voit le verre à moitié plein après un GP d'Indonésie pourtant contrasté, entre la victoire inespérée de Marc Márquez au sprint et le quadruplé d'Aprilia en course principale.

Léna Buffa

Publié: 14 oct. 2026, 10:30

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Photo de : Qian Jun / MB Media via Getty Images

Ducati a empoché un total de 58 points en Indonésie, au cumul des deux courses et de ses six pilotes. Si ce résultat d'ensemble peut paraître tout à fait correct, notamment en comparaison du GP du Japon disputé juste avant et qui avait rapporté 53 points au groupe italien, il traduit en fait une réalité très contrastée.

D'une part, car la course principale a marqué un coup d'arrêt par rapport à la veille. Le butin amassé par Ducati à Mandalika est en effet partagé à l'identique entre la course sprint et l'épreuve dominicale, or cette dernière mettait le double de points en jeu et aurait donc dû, à performance égale, rapporter bien plus aux troupes de Gigi Dall'Igna.

L'autre élément qui obscurcit de façon notable le bilan de Ducati, c'est bien entendu la comparaison avec Aprilia. Avec quatre pilotes seulement, l'autre marque italienne a totalisé 89 points. Elle a même asséné un véritable coup de massue en décrochant un quadruplé dans la course principale, et si elle a laissé la porte ouverte à une belle prestation de Ducati dans le sprint c'est en grande partie à cause de la double chute de Marco Bezzecchi et de Raúl Fernández au départ.

Pourtant, malgré ce bilan chiffré et sportif incontestablement faible pour Ducati, Gigi Dall'Igna voit du positif dans ce Grand Prix, le plus redouté de tous pour ses troupes et particulièrement pour son fer de lance, Marc Márquez. L'Espagnol a finalement réussi à maintenir un écart inchangé au championnat - par ailleurs tout à fait minime - et il le doit notamment à une victoire en course sprint qui était parfaitement inespérée en arrivant sur place.

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"De toute évidence, ce week-end n'a pas été facile pour nous. De mon point de vue, il a néanmoins été positif", estime le directeur général de Ducati Corse dans sa chronique d'après week-end. "Il nous apporte une nouvelle énergie, pas celle d'une victoire bien sûr, mais celle qui vient de notre capacité à saisir les occasions, à serrer les dents et à marquer de précieux points, même en étant sur la défensive."

"C'est exactement ce qui s'est passé avec notre victoire dans le sprint et notre sixième place lors de la course longue de dimanche. Si ce dernier résultat peut sembler modeste, combiné à la victoire de samedi, il nous permet de repartir avec un retard au championnat qui reste complètement inchangé."

Marc Márquez (Ducati Team)

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

"Nous avons limité les dégâts sur la base d'un talent pur et de l'expérience, sur un circuit dont nous savions qu'il serait difficile, peut-être le pire pour nous, et qui favorisait sans aucun doute nos adversaires. Sur ce circuit, Marc n'avait en effet encore jamais réussi à franchir la ligne d'arrivée lors d'une course du dimanche."

"Oui, ce week-end est empreint du génie de Marc : être prêt au moment crucial pour arracher une première place inattendue, et faire preuve d'intelligence pour gérer les moments critiques lorsque la moto n'est pas la plus performante du peloton, en tirant le maximum de chaque situation, même la plus défavorable."

"Un obstacle majeur" qui est maintenant derrière Ducati

Gigi Dall'Igna ne cache pas son soulagement d'avoir dépassé ce challenge de l'Indonésie, et il se tourne vers la suite avec un esprit combatif. Au championnat pilotes, les espoirs de titre de Borgo Panigale reposent exclusivement sur Marc Márquez, or l'Espagnol n'affiche que deux points de retard sur Jorge Martín, loin des dix à 12 points de distance que Ducati s'autorisait à subir à Mandalika.

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"Un obstacle majeur est désormais derrière nous, sans que nous ayons subi de dommages. En fait, nous nous sentons même plus forts et mieux préparés maintenant", retient Dall'Igna.

"Cela dit, ce fut un Grand Prix difficile pour Ducati dans l'ensemble, comme le confirment les résultats de nos autres pilotes. Nous avions compris dès le départ que la journée allait être difficile et qu'il faudrait se battre."

"Notre rythme n'était pas à la hauteur des meilleurs, nous avons donc dû nous adapter, sans perdre notre motivation, et en gardant une vision d'ensemble. Et c'est exactement ce que nous avons fait, avec concentration, lucidité et cette bonne dose d'humilité qui fait toujours du bien."

"Chaque course est désormais cruciale dans la lutte finale pour le titre : cela peut sembler un cliché, mais c'est tellement vrai ! Jamais l'écart n'a été aussi serré à ce stade du championnat du monde : un vrai spectacle. Que le meilleur gagne, avec cet esprit sportif et cette équité qui caractérisent notre beau sport."

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