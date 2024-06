Le GP du Kazakhstan annulé, le Qatar aura une deuxième course

Le MotoGP devra encore attendre avant de se rendre au Kazakhstan. Déjà annulée il y a un an, la course prévue il y a deux semaines a été reportée en raison d'importantes intempéries dans le pays. Le report du GP d'Inde à la saison prochaine avait permis au rendez-vous de Sokol de trouver une nouvelle date, du 20 au 22 septembre, mais Motorsport.com est en mesure de révéler que le GP du Kazakhstan n'aura finalement pas lieu à cette date, en raison d'un manque de garanties de la part des organisateurs.

La tenue de cette épreuve était mise en doute depuis son apparition au calendrier et les efforts effectués par Dorna Sports ces derniers moins, avec des délégations régulièrement envoyées sur place pour accélérer les préparatifs, n'ont pas suffi. Le fait que le site de Sokol soit situé dans une zone très reculée, sans les infrastructures qui accompagnent généralement les circuits, n'a pas facilité les choses.

La date du 22 septembre ne restera pas libre puisque la Dorna a opté pour une seconde visite au Qatar, qui avait déjà accueilli le premier rendez-vous de la saison. Elle se tiendra à l'entame d'une tournée outre-mer bien remplie, avec un passage en Indonésie une semaine plus tard puis au Japon la suivante. Après un week-end libre, les pilotes enchaîneront une nouvelle série de trois courses en trois week-end avec l'Australie, la Thaïlande et la Malaisie, avant la conclusion de la saison deux semaines plus tard à Valence.

Au total, trois Grands Prix ont été annulés depuis le début de l'année. Ce changement dans le calendrier, qui a vu la date du 22 septembre être occupée par trois épreuves différentes en à peine plus d'un mois, fait en effet suite à l'annulation du GP d'Argentine avant le début de la saison, le président du pays, Javier Milei, ayant mis en place un programme de réduction des dépenses.

Les 22 dates initialement prévues ont laissé place à un calendrier de 20 Grands Prix, seul le GP d'Inde ayant été remplacé. Le calendrier 2025 du MotoGP reste pour le moment inconnu mais il est prévu que Buddh fasse son retour au début de la saison.