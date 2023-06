GP des Pays-Bas : Zarco, Bastianini et Márquez envoyés en Q1

Marco Bezzecchi a été l'homme fort de la journée à Assen, avec le meilleur temps dans chacune des deux séances. Au classement combiné, l'Italien a devancé Jorge Martín, Jack Miller, Pecco Bagnaia et Maverick Viñales.

Contraint de passer par la Q1 quatre fois cette saison, Fabio Quartararo a pu assurer sa place en Q2 avec le sixième temps, malgré un pied gauche douloureux en raison d'une fracture du gros orteil. Aleix Espargaró, Brad Binder, Luca Marini et Álex Márquez sont également garantis de s'élancer des quatre premières lignes ce week-end.

Ce n'est pas encore le cas de Johann Zarco, passé à 0"088 du top 10. Le Français avait déjà dû disputer la Q1 à Austin et il en avait signé le meilleur temps, obtenant l'une des deux places restantes en Q2. Samedi matin, il affrontera notamment Miguel Oliveira et Enea Bastianini, encore diminués par des épaules douloureuses, et Marc Márquez, distancé tout au long de la journée.

GP des Pays-Bas MotoGP : classement combiné des Essais 1 et 2

Comment se sont déroulés les Essais 1 ?

Marco Bezzecchi a dominé la première séance du week-end, repoussant Maverick Viñales et Álex Márquez à trois dixièmes et le reste du plateau à plus d'une demi-seconde, des écarts devenus très rares en MotoGP.

Auteur du quatrième temps, Johann Zarco a fait partie des nombreux pilotes à terre, avec Augusto Fernández, Enea Bastianini et Miguel Oliveira, plusieurs de ces chutes étant à haute vitesse mais aucune n'ayant mené à des blessures. Fabio Quartararo s'est classé au cinquième rang.

Pecco Bagnaia a terminé la séance hors du top 10 après avoir fait plusieurs petites erreurs et renoncé à faire un tour rapide en fin de séance. Marc Márquez s'est montré très prudent et n'a pris que la 21e place.

Résultat complet des Essais 1 du GP des Pays-Bas MotoGP

Comment se sont déroulés les Essais 2 ?

Marco Bezzecchi a encore été le plus rapide dans l'après-midi, devant Jorge Martín, Jack Miller et Pecco Bagnaia, plus à l'aise que dans la matinée sur sa Ducati.

Maverick Viñales s'est classé au cinquième rang devant Fabio Quartararo, encore une fois bien placé malgré ses douleurs au pied, tandis qu'Aleix Espargaró, Brad Binder, Luca Marini et Álex Márquez ont complété le top 10.

Tous les pilotes ayant été plus rapides dans l'après-midi qu'en Essais 1, les dix premiers de la séance ont obtenu leur ticket d'entrée pour la Q2, ce qui n'a pas été le cas de Johann Zarco, Enea Bastianini et Marc Márquez, dont la journée s'est conclue sur une chute.

Résultat complet des Essais 2 du GP des Pays-Bas MotoGP